蔡思貝正面回應離巢無綫真相！認有人追求 委屈反擊富豪男友傳聞
蔡思貝坦承：手頭上已經無劇
蔡思貝在活動上被問及近日很久沒有拍劇的傳聞時，她毫不避諱地承認：「手頭上已經無劇。」當記者追問是否已約滿無綫時，她回應：「傳言傳言。合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。」她澄清早前關於剪頭髮準備新角色的說法是表達問題，實際是「好期待一個角色畀到機會我剪頭髮」。蔡思貝強調雖然工作較少，但收入正常，「我有出糧嘅，有公司份糧」。
蔡思貝斥富豪男友傳聞不實 認有人追求
對於早前有報道指她有富豪男友做大水喉的傳聞，蔡思貝明顯感到不滿：「因為呢啲唔係第一次發生，我只可以講你哋唔好再支持呢啲報道，因為你哋越支持呢啲報道，傳媒就會覺得越多人睇，如果有人睇就會繼續寫，就算幾唔真實都好，佢哋都會繼續寫。」她對這些不實報道表示疑惑：「對於呢啲不實報道我係問號，why？希望大家聚焦我工作。」蔡思貝透露身邊朋友大部分都是女性，男性朋友比較少見面，雖然有人追求但她現時專注工作。她又提到家人比較開明，「我屋企人比較open，唔會催婚催生B」。
蔡思貝忙於準備美國開騷
雖然拍劇工作暫停，但蔡思貝並非閒著，她透露最近忙於準備到美國開騷：「第一次去美國開騷，要準備，我唔係專業歌手，都有上堂學習。」她形容今次演出與之前不同，「之前係開心一齊玩咁樣，今次係音樂劇性質，可以揀啲悲慘啲嘅歌嚟唱」。蔡思貝強調這段時間並不空閒，「有上堂進修」，對於曝光減少也不感失落，認為是「最好嘅時光最好嘅安排」。
網民：佢講得好坦白
蔡思貝的坦白回應在網上引起討論，有網民表示：「佢講得好坦白，起碼無扮嘢。」也有人關心她的事業發展：「希望佢可以搵到適合嘅角色」、「離開TVB一段時間吧，不競TVB養唔起咁多人，成了名外闖一下吧」對於富豪男友傳聞，不少網民支持她的澄清：「呢啲八卦雜誌真係亂寫。」另外，她提及有份參演周星馳新戲但因保密協議不能透露詳情，也讓網民期待：「星爺嘅戲一定要睇！」部分網民則關注她的跑步習慣，讚賞她保持運動的生活態度。