蔡思貝工作量銳減疑被雪藏 孖《中年》歌手無預警宣布美國開騷自救
視后蔡思貝近年在無綫工作量大減，除了客串周星馳電影《少林女足》外，幾乎沒有其他重要項目，更傳出約滿後將離巢的消息。就在《飛常日誌2》開拍，但她卻神秘缺席之際，蔡思貝突然宣布將與《中年好聲音》歌手飛赴美國開演唱會，這個轉型舉動究竟是為了自救還是另有打算？
蔡思貝突宣布美國開騷 票價68至168美元
蔡思貝日前在社交網限時動態轉發演唱會宣傳海報，宣布將與羅子溢及《中年好聲音》歌手羅啟豪、王鄭浚仁一同赴美登台。這場名為《愛與城》的演唱會將分別於11月14日及16日在紐約站和洛杉磯站舉行兩場，票價以美元計算，分為168美元、108美元及68美元三個級別。蔡思貝更在貼文中加上開心揮手的表情符號，表達對與粉絲見面的期待之情。
蔡思貝工作量銳減疑被雪藏 暗示有新角色準備
蔡思貝近年在無綫的工作量明顯減少，除了客串拍攝周星馳電影外，在電視台的工作寥寥可數，明顯不受重用，甚至疑似被公司雪藏。當《飛常日誌2》開拍時，上一輯的主要演員馬國明、高海寧都有參與拍攝，但曾表示會再參與今輯的蔡思貝卻突然消失。不過她似乎毫不在意外界質疑，除了在社交網大曬紫色蕾絲蝴蝶仙子造型靚相外，更在限時動態上載剪頭髮短片，並留言「期待下一個令我剪短頭髮的角色」，似乎暗示有新工作安排。
胡鴻鈞回應緋聞女友離巢傳聞 大讚唱功不差
面對蔡思貝即將離巢的傳聞，曾與她傳出緋聞的胡鴻鈞昨日出席TVB活動時被問及會否特別關心對方，他直接回應「坦白講係冇嘅」，並表示蔡思貝是成年人，懂得處理自己的事情。談到蔡思貝即將登台唱歌，胡鴻鈞大方表示若對方需要協助，也樂意分享意見，更透露曾在商業演出現場聽過她唱歌，直言「佢唱歌絕對唔差，但我鍾意睇佢做戲多啲」。
網民兩極反應 有人支持有人狠批
對於蔡思貝的近況和轉型計劃，網民反應兩極。支持者留言「我幾鍾意思貝」、「蔡思貝要起飛了，恭喜」，認為她應該勇敢嘗試新發展。但批評聲音更為強烈，不少網民直言「冇觀眾緣」、「唔係歌手都開演唱會」，更有人提及她過往的爭議事件，認為「證書又係假，自己攞嚟衰」。也有網民質疑報道用詞，問道「點解佢開騷叫自救？同騷其他人就吾係」，對媒體的報道角度表示不滿。
圖片來源：蔡思貝IG、IG@sisleychoi、ig@sisleychoi資料或影片來源：原文刊於新假期