蔡思貝抱羊駝發女強人宣言 密謀稱霸全世界網民讚爆
廣告
34歲蔡思貝近日在社交平台分享與羊駝的合照，意外引發網民熱議！這位前港姐亞軍不但與毛茸茸的羊駝做出同款天然呆表情，更在留言中發表霸氣女強人宣言，暗示正在「秘密策劃稱霸世界」，令一眾粉絲大呼可愛之餘，亦好奇她是否真的有什麼大計劃在醞釀中。
蔡思貝羊駝合照萌翻天 同款表情引爆網民讚賞
蔡思貝在Instagram分享了多張與羊駝的親密合照，照片中她與這些毛茸茸的動物做出一模一樣的可愛表情，畫面溫馨又搞笑。她在留言中寫道「Found my tribe. Consider this your friendly warning. We may look soft, but world domination plans are underway.」，意思是「終於找到自己人，我們看起來很溫柔，其實已經在秘密策劃稱霸世界」，似乎是借羊駝之口發表自己的女強人宣言。
借羊駝發聲稱霸世界 蔡思貝幽默展現野心
這個充滿幽默感的留言立即引起網民關注，大家都被蔡思貝的創意和幽默感逗樂。她巧妙地將自己與羊駝的相似之處連結起來，表面看似溫柔可愛，實際上卻暗藏雄心壯志。這種自嘲又帶點霸氣的表達方式，完美展現了她既可愛又有個性的一面，讓粉絲看到她不同於螢幕上的另一面。
網民狂讚可愛爆燈 留言區變成彩虹屁現場
蔡思貝的羊駝照片一出，留言區瞬間被網民的讚美淹沒。有網民留言「cuteee」、「So pretty ahhhh」，更有人直接表示「這個蔡思貝真的是軟萌可愛」、「So pretty and kawaii Sisley and so cute alpac」。大家都被她與羊駝的神同步表情萌化，紛紛表示這組照片實在太治癒，完全展現了她平易近人的一面。
圖片來源：IG@sisleychoi資料或影片來源：原文刊於新假期