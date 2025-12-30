蔡思貝抱羊駝發女強人宣言 密謀稱霸全世界網民讚爆

34歲蔡思貝近日在社交平台分享與羊駝的合照，意外引發網民熱議！這位前港姐亞軍不但與毛茸茸的羊駝做出同款天然呆表情，更在留言中發表霸氣女強人宣言，暗示正在「秘密策劃稱霸世界」，令一眾粉絲大呼可愛之餘，亦好奇她是否真的有什麼大計劃在醞釀中。