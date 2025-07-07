33歲視后蔡思貝曾自爆容貌焦慮 神隱多時終現身被笑指係「失蹤人口」
蔡思貝赤腳入林玩失蹤 何廣沛笑指：終於回歸
蔡思貝近日在社交平台久違地發布一輯全新靚相，立即引爆網民討論！相中可見，蔡思貝身穿藍色露肩背心連短裙，大膽赤腳上陣，在綠意盎然的樹林與清澈的河流之間穿梭，擺出多個寫意甫士，散發出陣陣空靈仙氣，猶如「森系女神」降臨。這輯相片風格與她過往的都市儷人形象截然不同，充滿自由奔放的感覺，連好友何廣沛都忍不住留言笑指：「失蹤人口終於回歸！」似乎暗示蔡思貝已有一段時間未有公開露面，令粉絲們更加好奇她的近況。
蔡思貝自揭身形焦慮 曾陷情緒低谷
蔡思貝近年產量大減，原來背後有不為人知的心酸。她去年底在綜藝節目《與天地對話》中，罕有地剖白內心世界，坦承自己一直有容貌及身形焦慮，即使已貴為視后，仍然對外界的評價感到巨大壓力，更因此陷入情緒低谷。蔡思貝當時表示：「我哋做幕前，好多時個焦點都係我哋個樣度，有時會覺得好攰。」這次剖白令不少網民對她改觀，明白到藝人風光背後承受的壓力。如今她以全新面貌示人，似乎正努力走出陰霾，學習與自己和解。
蔡思貝獲星爺欽點做星女郎 再戰影壇
雖然一度受情緒問題困擾，但蔡思貝的演藝事業其實一直備受肯定。她自港姐卸任後，短短7年便憑精湛演技登上視后寶座，實力有目共睹。更厲害的是，早前她更獲得喜劇之王周星馳（星爺）的賞識，獲欽點加盟開拍新電影《少林女足》，成為新一代「星女郎」，準備再戰大銀幕。能夠獲得星爺的青睞，證明蔡思貝的潛力無限，未來發展絕對可期，相信這次「充電」歸來，能為觀眾帶來更多驚喜。
網民洗版力撐：森系女神好自然！
蔡思貝這輯「仙氣相」曝光後，網民反應一面倒地正面，紛紛湧入其社交平台洗版留言！不少網民大讚她風格大變，比以前更有魅力：「呢個look好適合你，好有仙氣！」、「赤腳好有feel，係真正嘅森系女神！」、「感覺你放鬆咗好多，自然嘅你最靚！」、「完全唔同咗，眼前一亮！」大部分留言都力撐她展現最真實的一面，認為這種自然不造作的風格，比起以往刻意打扮的形象更吸引人，希望她能繼續保持這種好狀態。