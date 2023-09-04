貝遊歐洲｜蔡思貝親生哥哥首曝光 定居蘇格蘭多年與達哥零似樣
展開速度與激情之旅
思貝在今晚（4日）的第4集中，去到北威爾斯展開速度與激情之旅，首站走入森林挑戰超巨型韆鞦、過山車和空中繩索，更在事前簽下生死狀！思貝坐在韆鞦上以90度俯衝向下，事後她直言刺激又好玩:「好彩頭先唔係食得好飽，嗰吓離心力好勁，如果頭先嗌爆咪真係唔好意思！」
空中繩索全世界最快
之後她再玩過山車，並抱着「沒有最驚險只有更驚險」的精神挑戰全歐洲最長、全世界最快
的空中繩索，該空中繩索全長一英里，思貝穿好裝備後，以時速160公里的速度飛落山谷，令她開心表示：「真係自由自在到一個點！」
首度公開親哥哥容貌
第5集思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥，與多年沒見的親哥哥見面，更首度揭開哥哥的廬山真面目！思貝笑言收埋哥哥多年，連身邊的好友和粉絲亦未見過他，思貝哥哥在蘇格蘭生活了差不多17年，2人甫見面即來個深情擁抱，思貝笑言:「諗唔到第一次嚟蘇格蘭探你，係因為拍旅遊節目！」
哥哥親手煮餸超感動
2兄妹難得重聚，思貝哥哥答應為妹妹煮一餐飯，更炮製了思貝最愛的蒸水蛋，雖然最後失敗收場，但思貝仍然十分感動：「你咁多年都冇煮過嘢食畀我，今次真係第一次，多謝你！」
思貝見完哥哥後，又去到一間魔法用品店參觀，獲店員請食最難食的臭蛋味Jelly Bean，思貝竟然面不改容說：「好似甜番薯味，佢（店員）話：『你冇嘢呀嘛?你係咪味覺有啲問題？』」之後思貝再穿上蘇格蘭裙參觀格拉斯哥大學，該大學更是電影《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地，啱晒打卡！
蔡思貝激罕泳衣look大玩「冰火兩重天」
蔡思貝首先就去到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘，當中最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。
沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」
蔡思貝巧遇智利粉絲
思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。之後，蔡思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩，行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」
觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫
對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。
網民嘲泳衣look有陣達哥味
蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。
蔡思貝 介意被稱「達哥」
蔡思貝先後被指似陳煒、梅艷芳，木村拓哉，又或者係網絡紅人「達哥」，佢話被指似樣撞樣唔緊要，但最介意係網民喺佢專頁叫佢做「蔡思達」，甚至直接叫佢做「達哥」，佢認為：「改名叫我做蔡思貝，就一世都係蔡思貝，而唔係其他名！」
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