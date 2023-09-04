蔡思貝 貝遊歐洲

貝遊歐洲｜蔡思貝親生哥哥首曝光 定居蘇格蘭多年與達哥零似樣

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蔡思貝（Sisley）主持的TVB旅遊節目《貝遊歐洲》播到第二星期，她除了去北威爾斯挑戰巨型鞦韆和過山車外，之後又去蘇格蘭與在當地生活了17年的親哥哥見面，首度將收埋多年的哥哥曝光於鏡頭前！

蔡思貝 貝遊歐洲 蔡思貝的TVB旅遊節目《貝遊歐洲》播到第二星期。
蔡思貝的TVB旅遊節目《貝遊歐洲》播到第二星期。（圖片來源：TVB）

展開速度與激情之旅

思貝在今晚（4日）的第4集中，去到北威爾斯展開速度與激情之旅，首站走入森林挑戰超巨型韆鞦、過山車和空中繩索，更在事前簽下生死狀！思貝坐在韆鞦上以90度俯衝向下，事後她直言刺激又好玩:「好彩頭先唔係食得好飽，嗰吓離心力好勁，如果頭先嗌爆咪真係唔好意思！」

蔡思貝 貝遊歐洲 思貝喜歡刺激的事物。
思貝喜歡刺激的事物。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 去到北威爾斯展開速度與激情之旅。
去到北威爾斯展開速度與激情之旅。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 走入森林挑戰超巨型韆鞦、過山車和空中繩索，更在事前簽下生死狀！
走入森林挑戰超巨型韆鞦、過山車和空中繩索，更在事前簽下生死狀！（圖片來源：TVB）

空中繩索全世界最快

之後她再玩過山車，並抱着「沒有最驚險只有更驚險」的精神挑戰全歐洲最長、全世界最快
的空中繩索，該空中繩索全長一英里，思貝穿好裝備後，以時速160公里的速度飛落山谷，令她開心表示：「真係自由自在到一個點！」

蔡思貝 貝遊歐洲 思貝直言自由自在到一個點！
思貝直言自由自在到一個點！（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 望見都覺得驚。
望見都覺得驚。（圖片來源：TVB）

首度公開親哥哥容貌

第5集思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥，與多年沒見的親哥哥見面，更首度揭開哥哥的廬山真面目！思貝笑言收埋哥哥多年，連身邊的好友和粉絲亦未見過他，思貝哥哥在蘇格蘭生活了差不多17年，2人甫見面即來個深情擁抱，思貝笑言:「諗唔到第一次嚟蘇格蘭探你，係因為拍旅遊節目！」

蔡思貝 貝遊歐洲 思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥，與多年沒見的親哥哥見面。
思貝去到蘇格蘭的格拉斯哥，與多年沒見的親哥哥見面。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 2人並不太似樣。
2人並不太似樣。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 2兄妹感情好好。
2兄妹感情好好。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 與哥哥一起擺出鬼馬表情。
與哥哥一起擺出鬼馬表情。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 繞實哥哥行街。
繞實哥哥行街。（圖片來源：TVB）

哥哥親手煮餸超感動

2兄妹難得重聚，思貝哥哥答應為妹妹煮一餐飯，更炮製了思貝最愛的蒸水蛋，雖然最後失敗收場，但思貝仍然十分感動：「你咁多年都冇煮過嘢食畀我，今次真係第一次，多謝你！」

蔡思貝 貝遊歐洲 思貝哥哥為妹妹煮了一餐飯。
思貝哥哥為妹妹煮了一餐飯，不過蒸蛋失敗收場。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 非常認真下廚。
非常認真下廚。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 雖然最後失敗收場，但思貝仍然十分感動。
雖然最後失敗收場，但思貝仍然十分感動。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 一度眼濕濕。
一度眼濕濕。（圖片來源：TVB）

思貝見完哥哥後，又去到一間魔法用品店參觀，獲店員請食最難食的臭蛋味Jelly Bean，思貝竟然面不改容說：「好似甜番薯味，佢（店員）話：『你冇嘢呀嘛?你係咪味覺有啲問題？』」之後思貝再穿上蘇格蘭裙參觀格拉斯哥大學，該大學更是電影《哈利波特》霍格華茲魔法學校實景拍攝地，啱晒打卡！

蔡思貝 貝遊歐洲 思貝獲店員請食最難食的臭蛋味Jelly Bean，竟然面不改容。
思貝獲店員請食最難食的臭蛋味Jelly Bean，竟然面不改容。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 在霍格華茲魔法學校打卡！
在霍格華茲魔法學校打卡！（圖片來源：TVB）

蔡思貝激罕泳衣look大玩「冰火兩重天」

蔡思貝首先就去到英格蘭南部的布萊頓感受陽光與海灘，當中最大睇頭絕對是「冰火兩重天」桑拿浴，以一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材。由於當時天氣只得 15 度，思貝沖凍水涼時凍到彈彈吓，畫面搞笑。

沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界，一邊焗桑拿一邊欣賞無敵海景，Chill 級享受。美景當前，思貝有感而發：「呢個 Moment，最掛住係一班姊妹朋友，成日都話想一齊去旅行，但一直都未試過，因為大家都為自己嘅家庭、事業奮鬥緊，但我相信總會有呢一日。」

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材
一件頭泳衣上陣的蔡思貝大晒健美身材（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界
沖完凍水涼後，思貝即急急腳走入桑拿房歎世界（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？
思貝焗完桑拿再浸凍水，但佢做乜拎起自己隻腳呢？（圖片來源：TVB）

蔡思貝巧遇智利粉絲

思貝於 Brighton Palace Pier 遊玩時發生小插曲，思貝玩滑梯時偶遇一名因掉了帽子爆喊的小男孩，思貝見狀即為他「執番頂帽」，小男孩則送上抱抱感謝思貝，畫面有愛。之後，蔡思貝出發到布里斯托和巴斯遊玩，行逛期間獲智利旅客邀合照，原來該名智利旅客是思貝粉絲，一直都有Follow她的社交網，思貝知道後感動得眼濕濕說：「媽咪我成功喇，我衝出國際喇！有啲感動，我做咗十年係冇白費嘅！」

觀眾睇完反應兩極 ：佢把聲太尖 又成日大叫

對於蔡思貝主持《貝遊英倫》後，今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 ：「人靚不造作❤️」、「雖然大材小用，但蔡思貝做主持確實出色」、「以前佢5係咁㗎，5係普通啲嘈係嘈死人嗰種！表情誇晒張，個樣又變到男人樣咗咁多… 以前覺得佢靚，睇完呢集就覺得佢扣晒分」、「佢把聲太尖 又成日大叫 唔想聽佢介紹 咁多年都唔改 唉」。

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極
今次再添食拍《貝遊歐洲》，唔少觀眾睇完反應兩極 （圖片來源：YouTube圖片）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 有網友嫌聲太尖，又成日大叫。
有網友嫌聲太尖，又成日大叫。（圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 網友直言唔想聽佢介紹
網友直言唔想聽佢介紹 （圖片來源：TVB）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 不過亦有人平反，讀她人靚不造作。
不過亦有人平反，讀她人靚不造作。（圖片來源：TVB）

網民嘲泳衣look有陣達哥味

蔡思貝難得以一件頭泳衣上陣大晒健美身材，不過被批似「阿婆泳衣」，又指蔡思貝仍難摵甩同達哥撞樣的感覺，「硬係有陣達哥味」、「既生達 何生貝」、「睇達哥沖涼」。

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳 好有誠意！
好有誠意！（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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蔡思貝相當有心思，在早前拍新旅遊節目《貝遊歐洲》期間，專誠在IG拍片激罕出動水着Look大派福利（圖片來源：IG@sisleychoi ）
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雖然有少少肚腩，但勝在有長腿加分（圖片來源：IG@sisleychoi ）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 蔡思貝 周星馳
（圖片來源：IG@sisleychoi ）

蔡思貝 介意被稱「達哥」

蔡思貝先後被指似陳煒、梅艷芳，木村拓哉，又或者係網絡紅人「達哥」，佢話被指似樣撞樣唔緊要，但最介意係網民喺佢專頁叫佢做「蔡思達」，甚至直接叫佢做「達哥」，佢認為：「改名叫我做蔡思貝，就一世都係蔡思貝，而唔係其他名！」

蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝
（圖片來源：東方新地）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 同網絡紅人「達哥」出席活動，被笑似孖「兄弟」，令蔡思貝勁尷尬。
同網絡紅人「達哥」出席活動，被笑似孖「兄弟」，令蔡思貝勁尷尬。（圖片來源：東方新地）
蔡思貝 貝遊歐洲 貝遊歐洲 蔡思貝 達哥
達哥（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：TVB、東方新地

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