蔡思貝講入行辛酸史 委屈爆喊：冇人會估到女一住喺二百呎地方
文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG
蔡思貝入行多緋聞認係自己問題
《Mean Talk》周二（22日) 嘉賓蔡思貝，入行後緋聞冇停過，主持林盛斌直指她有人肉發電機稱號，蔡思貝承認是自己問題，因為性格唔修飾：「一向覺得男女搭膊頭冇問題，可能被標籤為鬼妹仔性格，入行後繼續係咁，冇諗到要顧及形象，原來呢個職業唔可以咁做，咁會有好多緋聞﹗」
蔡思貝十五個緋聞男友嚇親江美儀
主持江美儀指蔡思貝緋聞多達十五單，有十五個緋聞男友，好誇張，阿Bob即問蔡思貝被人咁話會唔會嬲？蔡思貝話：「我唔開心嘅，因為始終唔係讚美，但係知道係有原因，因為自己入行頭幾年冇理到，處理得唔好，所以可以話經一事長一智。」
蔡思貝指忽然富貴是因慳儉
江美儀又指蔡思貝18年買樓及後又買車位，被指忽然富貴，會惹人誤會被人包，蔡思貝解釋：「好奇怪，好似人哋所指嘅『突然』就一定有事，但一路富貴又同家境冇關嘅，係唔會有人過問，好似我咁，其實我入咗行差不多十年，大家並唔知道我背後生活係點？就話我突然富貴，話會同工作唔成正比﹗」
阿Bob力證蔡思貝慳儉：佢架車拎去劏唔知有冇三、四千
何雁詩立即護友：「做呢行要光鮮見人，唔通乞衣咁見人，但冇人知佢屋企，係瞓碌架床上層，下面堆滿雜物，間屋好細，好亂好多雜物﹗」賴慰玲幫口：「佢要慳錢去儲錢做按揭，其實香港地買樓唔係咩咁大件事，點解就覺得佢突然富貴﹗」阿Bob親證蔡思貝好慳家：「佢架車，拎去廢車場劏都唔知有冇三、四千，我話蔡思貝你貴為港姐亞軍，可唔可以揸架好少少嘅車，佢真係好慳，同佢表面畀人嘅印象係好唔同﹗」蔡思貝話：「因為我一直以嚟，唔係嗰種拍戲整親，患病呀會公諸於世嘅人，我唔係呢種人，我係要懶有骨氣﹗」講到呢度蔡思貝掩臉而哭：「都係唔好講呢啲﹗」兩位好姊妹即安慰她。
賴慰玲跟住蔡思貝一齊喊
賴慰玲指蔡思貝好艱苦，大爆蔡思貝居住環境陝小，並不是外界認為富貴：「 我上過佢屋企，要打側身入去，得二百呎，有一晚佢坐喺地下，我喺梳化望住佢，佢痛到喺度喊，喊咗好耐，佢話平時就係咁，返到嚟就咁喺度喊﹗」賴慰玲邊講邊喊﹗
蔡思貝委屈爆喊：冇人會知女一住喺二百呎屋
蔡思貝哽咽話：「所以不論傳媒點講， 大家可以翻查紀錄，我一次都冇喺社交平台去澄清自己﹗我一路都focus喺工作度，冇人會知一個女一，會喺一間二百呎地方度住、瞓碌架床，冇人會知道﹗」
江美儀狠辣追問蔡思貝：點解你唔避忌啲？
江美儀繼續追問：「作為女藝人，好似你咁，咁辛苦去建立事業，點解有啲嘢唔避忌啲，唔好等啲人無限放大呢？」蔡思貝話：「其實我係被動，總之有男性器官嘅都同我有關嘅，我冇得控制，唔係我控制範圍，例如我同余德丞friend啦，又被人講﹗」
蔡思貝：我有小強性格先堅持到
林盛斌話冇人會估到女一係會咁窮，蔡思貝話：「我唔會話自己好窮，因為已經被好多人好，我會感恩所有，但我嘅生活的確同表現風光係一定有個距離，不過我有小強性格，呢日我喺呢個圈度仲健在都係因為呢個性格，如果唔係堅持唔到﹗」