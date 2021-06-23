蔡思貝講入行辛酸史 委屈爆喊：冇人會估到女一住喺二百呎地方

林盛斌和江美儀主持的《Mean Talk》請來情同姊妹的蔡思貝、賴慰玲和何雁詩，蔡思貝獲選13年港姐亞軍而入行，緋聞無停過，蔡思貝親自回應姣精指控，更驚爆忽然富貴背後的真相，好姊妹護航爆出蔡思貝的不為人知艱苦，只是表面風光﹗

文：東方新地｜圖：《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG