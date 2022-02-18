蔡思貝31歲生日 陳曉華坐街送禮慶生 疑違反限聚令兼冇戴口罩

受到第5波疫情影響，早前政府再次收緊社交距離措施，二人限聚令生效，私人處所亦禁止兩個家庭以上聚會，然而蔡思貝的31歲慶生活動卻疑似違法，她在社交網上載在公眾地方收好姊妹陳曉華禮物的照片與短片，二人均沒有戴上口罩，加埋負責揸機的友人共三人聚會，被網民質疑藝人有特權。