蔡思貝31歲生日 陳曉華坐街送禮慶生 疑違反限聚令兼冇戴口罩
受到第5波疫情影響，早前政府再次收緊社交距離措施，二人限聚令生效，私人處所亦禁止兩個家庭以上聚會，然而蔡思貝的31歲慶生活動卻疑似違法，她在社交網上載在公眾地方收好姊妹陳曉華禮物的照片與短片，二人均沒有戴上口罩，加埋負責揸機的友人共三人聚會，被網民質疑藝人有特權。
蔡思貝公眾地方收禮
蔡思貝於2月6日31歲生日，不過好姊妹有心唔怕遲，專誠為她送上禮物及生日卡，蔡思貝把照片及短片放上社交網，可見二人身處公眾地方，似是屋苑樓下的休息地方，為時32秒的短片中，壽星女蔡思貝非常興奮雀躍，接過陳曉華的禮物即場拆，又細心閱讀生日卡說：「多謝！幸福滿滿，承你貴言。」
冇戴口罩親密合照
蔡思貝與陳曉在公眾地方見面本來冇問題，不過二人全程都冇戴口罩，又頭貼頭影合照，再加上連同負責拍攝的友人，加埋就超出二人限聚，有網民即時在蔡思貝的社交網留言，質疑她們公然違法，問是否藝人就可以有特權。
唔同屆的好姊妹
蔡思貝是2013年港姐亞軍，陳曉華就是2018年冠軍，雖然二人並不同屆，但私底下感情要好。蔡思貝收到陳曉華的禮物後在社交網留言：「選美後入行，曾經是很多人眼中的小女孩，需要被照顧被呵護被提點。轉眼間小女孩慢慢長大，一邊學習一邊見證更多小小女孩，在走自己走過的路（特別感觸）。喜歡你的禮物和心意，怪異萬歲。Thank you for thinking of me at all :)」對於慶生違反限聚令，蔡思貝與陳曉華都未有作出回應。