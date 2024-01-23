陳自瑤懶理蔡思貝被內地網民聲討 出PO用2字疑意有所指
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現年42歲的陳自瑤（Yoyo）是TVB的人氣演員之一，近年在內地大展拳腳，同時收穫不少網民的喜愛。繼TVB頒獎禮陳自瑤黑面王浩信一事後，她的婚姻狀態就成為了網民十分關注的事情。TVB另一位花旦蔡思貝，就曾被指介入陳自瑤的婚姻，更導致她在內地人氣大跌。近日內地網民再次聲討蔡思貝，陳自瑤就回應……
陳自瑤IG post疑意有所指
陳自瑤日前在社交平台分享了幾張新相，除了大騷白滑美背外，超凍齡的靚樣都超級搶fo！而陳自瑤更配文：「Stay kind lt makes you beautiful!」（保持善良，這會使你美麗），更再次hashtag出Stay kind，被網民測出疑意有所指。而陳自瑤的貼文亦獲連詩雅、黃翠如以及姚子羚等留言，而黃翠如更表示：「U r always a kind girl」（你一直是位善良的女孩）。
蔡思貝口啞啞回應「冇劇拍」傳聞
早前蔡思貝出席活動接受訪問時，就被記者問到知不知道小紅書的網民討厭她拍劇的原因時，蔡思貝聽到呆一呆，然後尷尬地表示不知道。隨後記者便直指是陳自瑤事件，而蔡思貝則被問到口啞啞，只能繼續尷尬回應稱沒有看網民的評論，以及多次重複一切順其自然。
樂易玲小紅書首個發文變成投訴留言版
TVB高層樂易玲上載了一張和高海寧、胡鴻鈞的合照，並留言：「在大家的幫助下，我終於開通。」網民見高層難得來到，隨即熱烈地留言表達自己睇法，當中有人表示自己不喜歡那位無綫藝人，更提到蔡思貝，指雖然她在2020年憑劇集《踩過界2》成為視后，但內地觀眾不太喜歡她，更表示會影響收視率。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@chenchiyiu、IG@sisleychoi、TVB娛樂新聞台