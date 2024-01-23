陳自瑤懶理蔡思貝被內地網民聲討 出PO用2字疑意有所指

現年42歲的陳自瑤（Yoyo）是TVB的人氣演員之一，近年在內地大展拳腳，同時收穫不少網民的喜愛。繼TVB頒獎禮陳自瑤黑面王浩信一事後，她的婚姻狀態就成為了網民十分關注的事情。TVB另一位花旦蔡思貝，就曾被指介入陳自瑤的婚姻，更導致她在內地人氣大跌。近日內地網民再次聲討蔡思貝，陳自瑤就回應……