蔡思貝親解離巢TVB真相 與周星馳公司扯上關係？ 5字回應王浩信緋聞
蔡思貝爆喊寫感謝文停幾次
蔡思貝昨晨參加「博愛單車百萬行」慈善活動，這是她宣布離巢後首次公開露面。她透露離巢TVB已處理了一段時間，當日在家中撰寫感謝文時情緒激動，「寫嘅時候一路喊一路寫，停咗幾次喊到寫唔到，當時係回顧呢13年嘅經歷，經歷咗好多，百感交集，點點滴滴，原來自己拍咗好多劇，演過好多角色，都會唔捨得。」她形容這次離巢如同向父母要求出外留學，雙方有商有量達成共識。
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TVB未有挽留蔡思貝離巢決定
對於外界傳言她因被「雪藏」而離開，蔡思貝澄清並非如此，「唔係，我有拍綜藝節目同埋去美國登台，仲解鎖咗我唱歌技能，依家都有學唱歌。同公司唔係不歡而散，日後有機會再合作會隨時候命。」她特別感謝樂易玲、曾勵珍和曾志偉三人，解釋由選港姐開始到拍劇和綜藝節目，都是多得他們給予機會，但實際上還有很多人幫過她，只是寫不完所有人的名字。
周星馳成蔡思貝合作目標
談到未來發展，蔡思貝表示想先體驗獨立的感覺，目前仍是自僱人士，正與不同單位洽談合作可能性。她坦言進軍大銀幕是其中一個目標，除了拍電影也想挑戰舞台劇，「乜嘢工作都想試吓，上年有登台唱歌，不過都有自知之明嘅，努力緊。」當被問及會否再與周星馳合作時，她興奮地表示，「佢係我偶像，如果佢覺得我表現良好，希望再搵我，我當然會好開心。」至於可會簽約周星馳公司？她表示︰「還有好多可能性，再發掘一下先。我們沒有傾過，有緣人是要尋覓的，我無告訴他我離開了TVB，希望他有留意我的社交平台！（《女足》是不是今年上映？）不知道，非常期待。」
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蔡思貝5字回應王浩信緋聞
對於一直以來與王浩信的緋聞傳言，蔡思貝淡然回應「我無乜留意」，當記者再追問她現時與王浩信的關係時，她微笑拒絕回答並示意訪問完畢。她又解釋早前被拍到坐姿怪異的照片，指當時正在拍攝工作照，未察覺有人偷拍，加上角度問題才會把她的腿影得很短。蔡思貝強調生活依然富貴全因有父母和朋友照顧，一直都住在同一個地方，現時專注發展事業。
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