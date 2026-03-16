蔡思貝親解離巢TVB真相 與周星馳公司扯上關係？ 5字回應王浩信緋聞

蔡思貝昨日首度現身公開活動，親自回應離巢TVB的真正原因，更透露撰寫感謝文時情緒激動到無法繼續。這位前港姐坦言並非因為被「雪藏」才離開，而是希望嘗試新發展，但當記者追問她與王浩信的緋聞關係時，她的反應卻令人意外。