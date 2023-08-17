32歲蔡思貝化身「人肉發電機」 含飽嘟嘴施展最強冧功疑有新戀情
含飽嘟嘴樣樣齊
蔡思貝上載一條影片，坐在駕駛座位中的她一邊含住三文治，一邊向鏡頭做出嘟嘴的動作和發電的眼神，施展超強冧功的模樣令不少人都非常好奇，這個坐在副駕駛座的人會不會就是蔡思貝的新緋聞男友徐肇平！
向黑粉挑機
另外，影片中原來亦有思貝想向黑粉講的心底話，表示「這是給所有黑粉們的信息，如果你不喜歡我所做的，但你又關注我所做的每件事，你仍然是我的粉絲（This is a message to all the haters out there, if you don’t like what I do, but you watch everything I am doing, you are still a fan）」的字眼，吸引大批網民留言鼓勵她繼續做自己，不要理會黑粉們說的話，而其圈中好友包括蘇韻姿、周志康、何雁詩及陳明熹都有留言以示支持，而她的緋聞男友徐肇平都有留下2個火火emoji，低調支持思貝！
至今認識8年
徐肇平比蔡思貝大3歲，身高188cm的他身材健碩，外形大隻有型，與思貝於8年前經圈中朋友介紹之下認識，由於兩人同在外國留學返港，故一拍即合，翌年男方更曾被影到現身《心理追兇》的現場探班，與主演之一的思貝雙雙消失一小時而傳出緋聞。不過，徐肇平於2017年公開與模特兒女友Joey的戀情之後緋聞不了了之，IG上與思貝的相片亦全部刪走。不過，兩人一直保持好友關係，思貝於2020年曾在IG story上載雙方撐枱腳的照片，今年3月徐肇平生日時，思貝亦有一同慶祝，當日黃淑儀亦在現場。
跟住女神飛歐洲朝夕相對
據報道指出，徐肇平近日回復單身，相隔7年決定再力追女神思貝，思貝早前於6月中出發到英國及意大利合共9個城市拍攝《貝遊歐洲》，全程約需20多日，徐肇平見拍完劇集《婚後事》之後未有工開，決定自費上5位跟住思貝飛兩地工作，20幾日朝夕共對，盼能打動女神芳心！
報道還指出，目擊者透露幕後工作人員見到徐肇平的出現都感到極為驚訝，思貝工作時，他更全程跟到實，猶如助手一樣，看起來關係匪淺極為曖昧，引來令工作人員竊竊私語。亦因此有人徐肇平在節目中客串，但遭女方拒絕，所以只好默默做思貝背後的男人。
《貝遊歐洲》監製否認徐肇平自掏腰包
對於徐肇平自掏腰包一齊飛的報道，《貝遊歐洲》監製吳國華對外否認，表示出發之前已經與製作組商量，蔡思貝找來3位相識超過10年的異性好友一齊拍攝，而其中一個就是徐肇平，又強調當日徐肇平與大家一起出發，而且機票及酒店都是由公司安排。
細數蔡思貝14段豐厚感情史
蔡思貝被封為 「緋聞女王」 並非浪得虛名，多年來與不少男演員傳出過緋聞，包括張振朗、胡鴻鈞、余德丞、仍未結婚的洪永城及已為人夫的王浩信等，曾被網民稱為「姣精」、「人肉發電機」等，形象負面，一齊回顧蔡思貝14段豐富感情史。
德藉男友
蔡思貝入行前曾在德國生活，因在當地遇上交通意外，而結識了德籍男友。到後來蔡思貝當選港姐，德籍男都有飛來港陪女友，但思貝在節目中透露，因為男方到港後無人無物，又與思貝聚少離多，導致最終分手收場。
麥秋成
蔡思貝入行多年緋聞不斷，但只承認過2段戀情，其中一段就是與排舞師麥秋成的戀情。2014年當時入行一年的蔡思貝同排舞師麥秋成熱戀，不過有指因為蔡思貝與太多男星過從甚密，男方失望提分手，男方其後更用英文出 po，意有所指稱「不要再讓人浪費自己時間」。
鄭俊弘
2014年初出道的蔡思貝好快就有拍劇機會，與鄭俊弘合作《八卦神探》飾演情侶因而鬧出緋聞，二人曾以熒幕情侶姿態合作拍攝廣告，又被拍到結伴看演唱會，不過當時鄭俊弘已有正印女友姜麗文。
羅子溢（羅仲謙）
2015年蔡思貝同羅子溢合拍《衝線》過從甚密，有指她十分主動，無懼男方個當家花旦正印楊怡，積極約食飯又當眾為男方扣皮帶，有指嬲到楊怡親自落片場監場。
溫家偉
蔡思貝拍攝《衝線》時交友甚廣，除了羅子溢外，與同聲同氣的溫家偉（大隻仔）攬頭攬頸，更毫不避忌公然在社交平台大晒曖昧親密照。
陳展鵬
2015年本刊拍到蔡思貝與陳展鵬結伴到九龍城修車，二人舉止親密，其後更同車返回男方住所。事後蔡思貝聲稱因為陳展鵬好人，介紹修車車房給她，並且順路載她一起回電視城。
洪永城
2016年，洪永城仲同唐詩詠拍緊拖之際，蔡思貝被本刊影到單獨相約洪永城陪跑，更即時傳出緋聞，雖然當時唐詩詠大方回應指不介意，認為跑步好正常，不過有指由於蔡思貝的介入，成為洪永城和唐詩詠日後分手的導火線。
周志文
2016年間蔡思貝與周志文一齊去台灣拍劇取景，有指蔡思貝主動摸上男方酒店房過夜，雖然周志文承認此事，不過就表示二人係朋友關係。不過之後蔡思貝再被本刊拍到與周志文單獨約會睇戲，完場後更前後腳驅車往男方公屋偷歡18小時！之後周志文接受訪問時亦承認女方曾到他屋企過夜，但指當時還有一大班朋友一起Jam歌。
王浩信
蔡思貝與人夫王浩信2017年因合作《踩過界》而鬧出緋聞最經典，當時有指劇集拍攝到尾聲，劇組相約聚餐打邊爐，席間二人雙雙躲到VIP房兼反鎖房門，就算有人拍門亦唔理，前後消失十幾分鐘，傳聞傳遍電視城。其後王浩信再被拍到開車往女方香閨私會，但男方澄清見面只屬朋友聚會，到後來二人分手收場，有指蔡思貝愛得太深曾經為男方自殘。到近年有指王浩信老婆陳自瑤與蔡思貝誓不兩立，曾發半公開通牒拒絕同場。
張振朗
同樣是拍《踩過界》，蔡思貝與張振朗傳出緋聞，有指她不理男方有正印陳芷尤，主動放生電照樣挨身挨勢。更被拍到有沙入眼向男方撒嬌，讓對方吹走眼中沙粒，舉止非常親密。
徐肇平
異性緣極旺的蔡思貝曾被指與黃淑儀兒子徐肇平過從甚密，被本刊拍得男方主動到片場探班，二人更忽然消失成粒鐘。之後兩人私下仍約會食飯，關係密切。
余德丞
蔡思貝跟余德丞因為拍攝旅遊節目而成為好友，年紀相近外形亦相襯，因而傳出緋聞。余德丞早前因踢波期間突然暈倒而被送往瑪麗醫院ICU，蔡思貝第一時間趕到醫院了解，關係不言而喻。
胡鴻鈞
蔡思貝與胡鴻鈞（Hubert）被指秘戀2年多，熱戀期更十日之內約會三次。男方亦不時充當女友司機管接管送，更將胞姐名下靚車給思貝任用，而女方也不時現身Hubert的家庭聚會。
才俊Sam
2021年與胡鴻鈞拍緊拖的蔡思貝被指一腳踏兩船，疑搭上洗米華拍檔Sam。有指蔡思貝拍廣告時被男方睇中，於是展開銀彈攻勢力追。蔡思貝亦隨即忽然富貴，大晒名牌手袋，更從北角舊居進駐西貢匡湖居獨立屋，瞬間富貴逼人！而同時她亦公開將胡鴻鈞「降呢」做朋友。
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