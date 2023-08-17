32歲蔡思貝化身「人肉發電機」 含飽嘟嘴施展最強冧功疑有新戀情

現年32歲的蔡思貝（Sisley）自當選港姐亞軍之後，出道至今已經10年時間，雖然已經貴為視后級人馬，但被外界稱作「人肉發電機」的她多年來因緋聞飽受負評困擾，近日又被指被黃淑儀兒子徐肇平瘋狂力追越洋護花。一向懶理批評勇於做自己的思貝，昨日（16日）以超風騷姿態在Instagram上載一條影片，原來是一說話想與一眾黑粉講……