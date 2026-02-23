35歲蔡思貝街頭影相勁豪邁 網民質疑真假身份指舉動似外傭

35歲視后蔡思貝昨日被網民街頭直擊，身穿黑色吊帶背心配迷你裙褲，豪邁地將美腿放在紅色行李箱上，姿勢隨性引起熱議。這位曾憑《踩過界II》登上視后寶座的前港姐亞軍，近年屢傳遭TVB雪藏，更被發現IG簡介已刪去經理人電話，疑似暗示離巢。網民對她的街頭打扮議論紛紛，更有人質疑是否認錯人。