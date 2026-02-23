35歲蔡思貝街頭影相勁豪邁 網民質疑真假身份指舉動似外傭
35歲視后蔡思貝昨日被網民街頭直擊，身穿黑色吊帶背心配迷你裙褲，豪邁地將美腿放在紅色行李箱上，姿勢隨性引起熱議。這位曾憑《踩過界II》登上視后寶座的前港姐亞軍，近年屢傳遭TVB雪藏，更被發現IG簡介已刪去經理人電話，疑似暗示離巢。網民對她的街頭打扮議論紛紛，更有人質疑是否認錯人。
蔡思貝街頭豪邁姿勢惹熱議
昨日有網民在街頭偶遇蔡思貝，並將她的生活照片上載至社交網絡分享。從相片可見，蔡思貝當時身穿黑色吊帶背心配黑色迷你裙褲，坐在疑似休憩處的石壆上。她大騷長腿，更將其中一條美腿放在身前的紅色行李箱上面，姿勢相當豪邁。她的表情漫不經心，展現出隨性我行我素的一面，與平日在螢幕前的形象形成強烈對比。
網民質疑真假身份引爭議
相片曝光後，網民紛紛留言討論，反應相當兩極。有網民表示不敢肯定相中人是蔡思貝本人，甚至有人指她的舉動「似外傭」，引起不少爭議。更有網民開玩笑留言「達哥做乜男扮女」，暗指她與某位男藝人相貌相似，留言相當抵死。部分網民則為她辯護，認為她只是展現真實自然的一面，不應過分批評。
蔡思貝疑似離巢TVB重新出發
蔡思貝自2013年當選港姐亞軍後，一直備受TVB力捧，更憑《踩過界II》登上視后寶座。然而近年她屢傳遭公司雪藏，劇集產量大減，對上一部劇集《飛常日誌》在2024年播出後便無以為繼。雖然她曾否認離巢傳聞，但有眼尖網民發現，她的IG簡介上已把TVB經理人聯絡電話刪去，即被揣測是否已悄悄離巢。她更穿上紅裙發文表示「Red for rebirth… This year, the story begins again.」疑似暗示以自由身重新出發。
情人節大派閃光彈展現幽默感
雖然蔡思貝在幕前工作看似進入冰封期，但私底下的她心情似乎未受影響，不時更新IG與粉絲分享生活日常。在剛過去的情人節，單身多時的她竟然在社交平台大派閃光彈，分享了一條極具創意的搞笑短片，親身為廣大單身人士示範如何在平平無奇的服裝店內，極速搵男朋友兼大玩放閃。這種自嘲幽默的態度，展現了她面對人生低潮時的正面心態，也讓粉絲看到她真實可愛的一面。
