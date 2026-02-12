蔡思貝35歲生日暗示重生 IG簡介神秘變動疑正式離巢 4字開腔回應引熱議
蔡思貝IG刪除TVB聯絡資料 改為私訊接job
網民眼利發現蔡思貝的Instagram簡介出現重大變動，原本列出的TVB經理人聯絡電話已被刪走，換上「DM for work inquiry（工作洽談請私訊）」字樣。這個改動對於娛樂圈來說意義重大，通常是藝人離巢後取回工作自主權的指定動作。不過，目前TVB官網的藝人名單仍保留蔡思貝的檔案，令她的去向更添神秘感。蔡思貝早前已不避諱地承認手頭上沒有劇集工作，更表示「合約呢啲仲有幾耐就唔講得，我覺得冥冥中有主宰，其實工作方面一直有安排。」
紅色象徵重生 蔡思貝生日宣言引熱議
蔡思貝日前在IG分享一輯以紅色系造型慶祝35歲生日的靚相，穿著紅色晚裝捧蛋糕的造型相當搶眼。不過最引人注目的是她的英文留言：「Red for rebirth… This year, the story begins again.（紅色象徵重生……今年，故事重新開始。）」這句話相當耐人尋味，網民紛紛猜測她是在暗示今年將與TVB結束13年的賓主關係，以自由身重新出發。留言一出即引發網民熱議，不少人認為這是她正式宣告離巢的訊號。
蔡思貝兩年無劇拍 被封最不受歡迎視后
蔡思貝自2024年主演《飛常日誌》後，一直未有再拍劇，就連《飛常日誌2》開拍都未見她的踪影。她早前更幽默地表示「兩年沒拍戲陪父母出遊，被迫做電燈膽」，可見對這段「休整期」心態相當豁達。不過，蔡思貝近年屢傳是非，除了學歷爭議外，與人夫王浩信傳緋聞令她形象受損，一度被網民封為「最不受歡迎視后」。更有大批網民在TVB高層樂易玲的小紅書上留言抨擊，聲稱不想見到蔡思貝，還有人留言叫樂易玲「別找蔡思貝演戲」。
蔡思貝曾自揭人生低潮 交給上天安排
蔡思貝在《與天地對話》中曾自揭人生低潮期，當時她透露已有一整年時間沒有拍劇，更感性地說：「有時我都會諗，係咪已經唔再需要我？」談到入行多年的經歷，她坦言：「我係好隨心入娛樂圈發展，亦冇幻想娛樂圈究竟係點樣，只係細個睇娛樂雜誌，唔明白點解食飯都要『私私縮縮』？當自己喺嗰個位置，唔係男就係女，但原來呢種想法喺娛樂圈係唔可行，因為最後受傷害嘅係自己。」她更表示要學識放鬆，「最後都係交返畀個天」。
蔡思貝開腔回應離巢傳聞 態度神秘
面對鋪天蓋地的離巢傳聞，蔡思貝接受訪問時態度相當神秘，只簡單回應「沒有回應！」這個回應更加深了外界對她去向的好奇心。不過，她的行動似乎已經說明一切，近年她頻頻北上拍片，積極營運社交平台，似有意開拓內地市場。加上她近年在TVB的工作量明顯大減，甚至缺席多個大型頒獎禮及台慶活動，已惹來被「雪藏」或不續約的揣測。
網民熱議蔡思貝未來動向 期待重新出發
蔡思貝的「重生」宣言在網上引起熱烈討論，不少網民留言表示：「終於等到佢離巢啦！」、「希望佢可以搵到更好嘅發展機會」、「紅色真係好適合佢，象徵新開始」。亦有網民認為她應該把握機會北上發展：「內地市場咁大，以佢嘅演技一定有機會」、「離開TVB可能係好事，可以有更多選擇」。。