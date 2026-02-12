蔡思貝35歲生日暗示重生 IG簡介神秘變動疑正式離巢 4字開腔回應引熱議

視后蔡思貝35歲生日當日一句「Red for rebirth… This year, the story begins again.」震撼娛樂圈！這位2020年憑《踩過界II》封后的女星，近年工作量大減，更缺席《飛常日誌2》拍攝，離巢傳聞甚囂塵上。而她生日當日的紅衣造型配上「重生」宣言，加上IG簡介的關鍵改動，似乎正式宣告與TVB結束13年賓主關係，準備重新出發！