蔡施齊 呂爵安

撞樣Edan小學生火速拍廣告上位　神還原「 朗誦安」浮誇演繹新詩（有片）

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早前在TVB兒童真人騷《成人教科書》因撞樣呂爵安（Edan）紅遍討論區的11歲小六生蔡施齊，最近受到飲食品牌邀請，為它們宣傳新品，廣告中惡搞了Edan小學朗誦比賽的爆笑片段朗誦新詩《米線》，還原度高達99.9%十分盞鬼。

蔡施齊 呂爵安 小學生蔡施齊因激似Edan人氣爆燈，被譚仔誠邀拍廣告。
小學生蔡施齊因激似Edan人氣爆燈，被譚仔誠邀拍廣告。（圖片來源：譚仔雲南米線提供）

似足Edan私生子一炮而紅

11歲的蔡施齊因參加由洪永城主持的無綫（TVB）兒童節目《成人教科書》曝光，他當時加入造型達人Ricky的「男孩扮靚室」，點名想被改造成偶像盧瀚霆 （Anson Lo），豈料最後竟驚變迷你Edan，行出來如同餅印，笑到網友標眼淚。甚至惹起Edan本尊高度關注回應，表示他本身就跟自己很相似，看好他長大後會變靚仔。

蔡施齊 呂爵安 他當時表示如果變成Anson Lo會很開心。
他當時表示如果變成Anson Lo會很開心。（圖片來源：《成人教科書》截圖）
蔡施齊 呂爵安 最後竟反而同Edan似到十足，掀起網路熱話。
最後竟反而同Edan似到十足，令網友爆笑：「Edan嚟嘅喂！」。（圖片來源：《成人教科書》截圖）
蔡施齊 呂爵安 Edan解釋該男生本來已經生得似自己。
Edan解釋該男生本來已經生得似自己。（圖片來源：《成人教科書》截圖/ 《I Swim》截圖）

神還原Edan小學朗誦比賽

蔡施齊特別創作了《米線》一詩，在宣傳片他中穿上「譚仔小學校服」，朗誦新詩《米線》，語氣抑揚頓挫，更有很多小動作例如甩手及左右張望等，完美模仿Edan曾笑死網民的小學朗誦比賽片段，連拍攝現場的工作人員也連連讚歎相似度極高。不僅是朗誦技巧，甚至連當時Edan比賽念的詩句：「可有幾個記得我們那六角形的工廠，是怎樣的骯髒！吵鬧！和擁擠！」都跟到足，非常爆笑。

可有幾個記得我們那入口即化的豬軟骨，

是怎樣的濃汁、軟腍和含豐富鈣質？

蔡施齊 呂爵安 施齊參加譚仔朗誦節，朗誦技巧神似當年Edan小學時期的朗誦表演。
施齊參加譚仔朗誦節，朗誦技巧神似當年Edan小學時期的朗誦表演。（圖片來源：譚仔雲南米線提供）
蔡施齊 呂爵安 施齊向Edan小時候的朗誦比賽致敬，學到似模似樣。
施齊向Edan小時候的朗誦比賽致敬，學到似模似樣。（圖片來源：[email protected]
蔡施齊 呂爵安 施齊的表演七情上面，現場工作人員也為之驚歎。
施齊的表演七情上面，現場工作人員也為之驚歎。（圖片來源：譚仔雲南米線提供）

即睇蔡施齊搞笑化身「朗誦安」

火速上位態度虛心

剛曝光即接譚仔廣告，上位可謂快過坐火箭，施齊卻顯得十分謙虛：「這是我人生第一次拍廣告，十分感謝譚仔給予機會，是人生一次好好的經驗。因為我小時候也曾經參加過朗誦比賽，所以也沒有太大難度，我也看過Edan哥哥的朗誦片段作參考。」他更補充：「我十分欣賞Edan哥哥，我希望長大後可有他現在傑出的成就。」

蔡施齊 呂爵安 施齊視Edan哥哥為學習榜樣。
施齊視Edan哥哥為學習榜樣。（圖片來源：譚仔雲南米線提供）

文武雙全品學兼優

原來施齊除了外表似足Edan外，學習方面也不遑多讓。他本人就讀九龍區名校，媽媽更是深水埗某小學名校的校長，11歲的施齊年紀雖輕，卻曾參加中華少年兒童電影配音大賽，更勇奪優異星獎，另外還有校際田徑比賽跳遠季軍以及ROBOFEST機械人大賽 -香港區選拔賽中多個項目的冠軍等。可以看出他從小已經多才多藝，無懼向觀眾表現自我。

蔡施齊 呂爵安 施齊與Edan一樣連學習都非常優秀。
施齊與Edan一樣連學習都非常優秀。（圖片來源：譚仔雲南米線提供）
蔡施齊 呂爵安 他的媽媽是深水埗名校校長，思想開明，鼓勵小朋友做形象轉變。
他的媽媽是深水埗名校校長，思想開明，鼓勵小朋友做形象轉變。（圖片來源：《成人教科書》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：譚仔雲南米線提供，makerville.hk，[email protected]，《I Swim》截圖，《成人教科書》截圖，

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