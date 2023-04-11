撞樣Edan小學生火速拍廣告上位　神還原「 朗誦安」浮誇演繹新詩（有片）

早前在TVB兒童真人騷《成人教科書》因撞樣呂爵安（Edan）紅遍討論區的11歲小六生蔡施齊，最近受到飲食品牌邀請，為它們宣傳新品，廣告中惡搞了Edan小學朗誦比賽的爆笑片段朗誦新詩《米線》，還原度高達99.9%十分盞鬼。