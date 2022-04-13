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蔡明思[email protected] Girls報喜誕5磅女 入產房15分鐘搞掂 新手人母手忙腳亂

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Super Girls多年來是非不斷，最終因為3名成員唔再續約難途拆夥命運，共中一個是嫁做台灣媳婦全心養胎待產的Jessica蔡明思。被封「最索孕婦」的Jessica今日(4月11日)宣布囡囡已出世，雖然初生得5磅，不過B女好健康而且好夠中氣，似足媽媽咁精靈。

Super Girls Jessica產前拍了多輯大肚靚相。
Jessica產前拍了多輯大肚靚相。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica懷胎十月完全冇水腫，手腳依然纖瘦，難怪被封「最索孕婦」。
Jessica懷胎十月完全冇水腫，手腳依然纖瘦，難怪被封「最索孕婦」。（圖片來源：[email protected]

蔡明思Super Girls首位人母

前Super Girls成員蔡明思（Jessica）三年前嫁台灣老公陳冠廷後造人成功，成為隊中第一位人母，昨日她在社交網出po表示見紅日臨盤在即，仲話宮縮初期都仲忍受到，話咁快今日（4月11日）Jessica終於在社交網報喜，宣布囡囡出世喇！

Super Girls Jessica曾出po表示見紅兩日都未得。
Jessica曾出po表示見紅兩日都未得。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica非常大方，公開囡囡的初生照，B女五官標緻，唔知似媽咪定爸爸呢？
Jessica非常大方，公開囡囡的初生照，B女五官標緻，唔知似媽咪定爸爸呢？（圖片來源：[email protected]

蔡明思Jessica新手媽媽唔易做

Jessica在社交網po出囡囡出世後的照片，又以囡囡第一身寫了一篇長文，透露穿羊水後的生產過程，母女平安，不少好友都留言恭喜。Jessica已為囡囡改英文名「Sersi 」，不過就未有透露中文名，幸好囡囡沒有讓媽媽受苦，進入產房後就順利出生，整個過程只花了一小時！Jessica坦言因為產後很忙很累，初為人母的她更是手忙腳亂，所以抱歉沒有第一時間報平安。

Super Girls Jessica以囡囡第一身寫了一篇長文，紀錄生產後的感想。
Jessica以囡囡第一身寫了一篇長文，紀錄生產後的感想。（圖片來源：[email protected]
Super Girls 初為人母的Jessica坦言照顧囡囡有點手忙腳亂。
初為人母的Jessica坦言照顧囡囡有點手忙腳亂。（圖片來源：[email protected]

蔡明思Jessica囡囡聲如洪鐘

Jessica更感謝醫生護士的幫忙，雖然囡囡出世時只得5磅幾，但她笑指囡囡盡得自己真傳，喊聲非常響亮，將來有望繼承母業做歌手。

Super Girls Jessica成為幸福人妻人母，坦言會以照顧家庭為首，所以唔續約。
Jessica成為幸福人妻人母，坦言會以照顧家庭為首，所以唔續約。（圖片來源：[email protected]

Super Girls終極拆夥

Jessica蔡明思@Super Girls婚前單飛變身索主持，主持台灣旅遊節目《出走地圖》，當時她已直言自己是半個台灣人，之後再為在J2播出的旅遊節目《潮遊台南》擔任主持，嫁埋台灣籍老公Steven後，明顯減產，去年更宣布有喜，專心養胎等做人母，現在已懷孕9個月，預產期在復活節。Jessica回應傳媒查詢時，承認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，沒有心思去想續約事。

Super Girls Jessica Jessica與Yanny早前曾一起出席公開活動。
Jessica與Yanny早前曾一起出席公開活動。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica Jessica早前搵攝影影大肚寫真，除了有老公Steven一齊上鏡，竟然還預埋好姊妹Yanny，她把照片放社交網，仲留言話有兩個下人可以使喚。
Jessica早前搵攝影影大肚寫真，除了有老公Steven一齊上鏡，竟然還預埋好姊妹Yanny，她把照片放社交網，仲留言話有兩個下人可以使喚。（圖片來源：[email protected]

蔡明思Jessica行山行到8個月

Jessica曾表示自己坐唔定，大住肚都要出街，不過近月疫情嚴重再加上腹大便便，佢迫不得已要留喺屋企，只可以得閒po舊相回味一下。早前Jessica就上載多張行山相，佢話自己之前大住肚都繼續行山，去到8個月先停止，不過其中一張相係高擒到好高打卡，睇見到牙煙。

Super Girls Jessica Jessica大住肚行山仲擒到咁高影相，好危險喎！
Jessica大住肚行山仲擒到咁高影相，好危險喎！（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 著住運動Bra Top的Jessica。
著住運動Bra Top的Jessica。（圖片來源：[email protected]

蔡明思Jessica四肢零水腫

雖然就快生得，不過Jessica絕對係得天獨厚，佢再晒出陀住巨肚著運動Bra Top影嘅相，素顏下狀態非常好，在外面加外套遮肚的她，四肢與面容都零水腫，她留言表示現在已好少出街，閒時只可以行吓後樓梯、做吓Squat來保持身材，網民睇完佢啲相，都大讚Jessica係「最索孕婦」。

Super Girls Jessica Jessica自認坐唔定，成日都想出外活動。
Jessica自認坐唔定，成日都想出外活動。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica
（圖片來源：[email protected]
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Super Girls Jessica
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Super Girls Jessica 臨盤在即的Jessica四肢零水腫，遮住個肚完全唔知佢係孕婦。
臨盤在即的Jessica四肢零水腫，遮住個肚完全唔知佢係孕婦。（圖片來源：[email protected]

蔡明思做台灣人妻介紹台南好去處

現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls，本身精通多國語言，包括廣東話、普通話、英語、台語等。19年10月與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。

現年35歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls
現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 去年夏天與一班好姊妹到土耳其旅遊，她笑指在旅程第二日便患上腸胃炎，短短十天旅程瘦了十磅，反而令她穿上泳衣後身形更 Fit。
Jessica 大前年夏天與一班好姊妹到土耳其旅遊，她笑指在旅程第二日便患上腸胃炎，短短十天旅程瘦了十磅，反而令她穿上泳衣後身形更 Fit。（圖片來源：[email protected]
Super Girls Jessica 近日在節目《 潮遊台南 》中夥拍台灣主持蕭新亭（右），一同品嘗各種美食，又挑戰做手工眼鏡和陶藝 DIY 等。
Jessica 在節目《 潮遊台南 》中夥拍台灣主持蕭新亭（右），一同品嘗各種美食，又挑戰做手工眼鏡和陶藝 DIY 等。（圖片來源：[email protected]
Jessica去年首次撇甩其他Super Girls成員單飛做主持，與台灣製作團隊及主持梁凱晴一同飛到日本拍攝旅遊節目 《出走地圖》 ，她笑言︰「可能因為老公係台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我都識聽，好有親切感。」
Jessica大前年首次撇甩其他Super Girls成員單飛做主持，與台灣製作團隊及主持梁凱晴一同飛到日本拍攝旅遊節目 《出走地圖》 ，她笑言︰「可能因為老公係台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我都識聽，好有親切感。」（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls 升格做人妻後，慨嘆自己成為了家庭主婦：「以前我同屋企人住，有屋企人幫我手做家務，依家我自己一個搬出去同先生住，所有家務就落晒喺我身上，每一日都執唔停！」
升格做人妻後，慨嘆自己成為了家庭主婦：「以前我同屋企人住，有屋企人幫我手做家務，依家我自己一個搬出去同先生住，所有家務就落晒喺我身上，每一日都執唔停！」（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica曾修讀美國西雅圖的文學副學士，擁有一對大長腿的她，在成為Super Girls成員前，也做過多年模特兒。
Jessica曾修讀美國西雅圖的文學副學士，擁有一對大長腿的她，在成為Super Girls成員前，也做過多年模特兒。（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica 與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於去年10月於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。
Jessica 與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於19年10月於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls 兩夫妻經常在IG上放閃
兩夫妻經常在IG上放閃。（圖片來源：[email protected]
Super Girls 成立至今已有十年，去年五位成員開始各自單飛接 Job，首次單飛做主持的 Jessica 就直言拍攝前好緊張：「 因為唔係五位成員一齊分稿去講，曾經擔心自己一個應付唔到，但拍完之後覺得有好大嘅成功感。」
Super Girls 成立至今已有十年，大前年五位成員開始各自單飛接 Job，首次單飛做主持的 Jessica 就直言拍攝前好緊張：「 因為唔係五位成員一齊分稿去講，曾經擔心自己一個應付唔到，但拍完之後覺得有好大嘅成功感。」（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls Super Girl 蔡明思嫁到台灣做人妻 《潮遊台南》介紹移居生活
（圖片來源：東方新地資料庫）
Jessica Super Girls Super Girl 蔡明思嫁到台灣做人妻 《潮遊台南》介紹移居生活
（圖片來源：東方新地資料庫）

常見問題

Super Girls成員Jessica老公是何人？

Super Girls成員Jessica三年前嫁台灣老公，之前亦曾經主持台灣旅遊節目⋯⋯詳情請看

Jessica懷孕時最常做什麼運動？

Jessica懷孕時大住肚都繼續行山，更被網民話得更獨厚封她為「最索孕婦」⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、東方新地資料庫

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