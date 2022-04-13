Super Girls多年來是非不斷，最終因為3名成員唔再續約難途拆夥命運，共中一個是嫁做台灣媳婦全心養胎待產的Jessica蔡明思。被封「最索孕婦」的Jessica今日(4月11日)宣布囡囡已出世，雖然初生得5磅，不過B女好健康而且好夠中氣，似足媽媽咁精靈。