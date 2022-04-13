Super Girls多年來是非不斷，最終因為3名成員唔再續約難途拆夥命運，共中一個是嫁做台灣媳婦全心養胎待產的Jessica蔡明思。被封「最索孕婦」的Jessica今日(4月11日)宣布囡囡已出世，雖然初生得5磅，不過B女好健康而且好夠中氣，似足媽媽咁精靈。
蔡明思Super Girls首位人母
前Super Girls成員蔡明思（Jessica）三年前嫁台灣老公陳冠廷後造人成功，成為隊中第一位人母，昨日她在社交網出po表示見紅日臨盤在即，仲話宮縮初期都仲忍受到，話咁快今日（4月11日）Jessica終於在社交網報喜，宣布囡囡出世喇！
蔡明思Jessica新手媽媽唔易做
Jessica在社交網po出囡囡出世後的照片，又以囡囡第一身寫了一篇長文，透露穿羊水後的生產過程，母女平安，不少好友都留言恭喜。Jessica已為囡囡改英文名「Sersi 」，不過就未有透露中文名，幸好囡囡沒有讓媽媽受苦，進入產房後就順利出生，整個過程只花了一小時！Jessica坦言因為產後很忙很累，初為人母的她更是手忙腳亂，所以抱歉沒有第一時間報平安。
蔡明思Jessica囡囡聲如洪鐘
Jessica更感謝醫生護士的幫忙，雖然囡囡出世時只得5磅幾，但她笑指囡囡盡得自己真傳，喊聲非常響亮，將來有望繼承母業做歌手。
Super Girls終極拆夥
Jessica蔡明思@Super Girls婚前單飛變身索主持，主持台灣旅遊節目《出走地圖》，當時她已直言自己是半個台灣人，之後再為在J2播出的旅遊節目《潮遊台南》擔任主持，嫁埋台灣籍老公Steven後，明顯減產，去年更宣布有喜，專心養胎等做人母，現在已懷孕9個月，預產期在復活節。Jessica回應傳媒查詢時，承認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，沒有心思去想續約事。
蔡明思Jessica行山行到8個月
Jessica曾表示自己坐唔定，大住肚都要出街，不過近月疫情嚴重再加上腹大便便，佢迫不得已要留喺屋企，只可以得閒po舊相回味一下。早前Jessica就上載多張行山相，佢話自己之前大住肚都繼續行山，去到8個月先停止，不過其中一張相係高擒到好高打卡，睇見到牙煙。
蔡明思Jessica四肢零水腫
雖然就快生得，不過Jessica絕對係得天獨厚，佢再晒出陀住巨肚著運動Bra Top影嘅相，素顏下狀態非常好，在外面加外套遮肚的她，四肢與面容都零水腫，她留言表示現在已好少出街，閒時只可以行吓後樓梯、做吓Squat來保持身材，網民睇完佢啲相，都大讚Jessica係「最索孕婦」。
蔡明思做台灣人妻介紹台南好去處
現年37歲的 Jessica 自2010年以 Icon Girls 成員身份出道，後組合改名為 Super Girls，本身精通多國語言，包括廣東話、普通話、英語、台語等。19年10月與圈外台籍老公陳冠廷（Steven）在拍拖六年後，於台灣拉埋天窗，成為 Super Girls 中首個結婚的成員。
常見問題
Super Girls成員Jessica老公是何人？
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Jessica懷孕時最常做什麼運動？
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