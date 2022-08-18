61歲蔡楓華自資開演唱會 門票銷情「絕對空虛」 隔日仍能買最貴「握手位」
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61歲的蔡楓華自資在全灣大會堂舉辦一連兩場「情深永記演唱會」，不過門票銷情麻麻，開賣兩日仍然座位任揀。
蔡楓華開售兩日「握手位」僅剩極少量
今次蔡楓華一連兩場演唱會的門票最貴$780 VIP「握手位」，最平的售$250。由8月17日開賣至翌日下午2時，「握手位」基本上已經售出，僅剩單丁位沒有雙連座位。但另一方面，由D行打後的$680門票仍有大量未賣出。
重溫蔡楓華攞金唱片同白金唱片片段
大約於5年前蔡楓華曾亮相《流行經典50年》大唱首本名曲〈倩影〉同〈絕對空虛〉，真係聽到舊日回憶番晒嚟！可惜歲月不留人，再鋒利嘅刀都有生鏽嘅一日，全黑打扮都難掩其肥胖身材，而且塊面脹得好交關，演唱時雙下巴盡現，有網民仲搞笑話以為係歐陽震華！而節目中加插昔日佢上台攞金唱片同白金唱片等的片段，那些年英俊瀟灑的「紅唇王子」同如今的脹爆大叔反差極大，實在令觀眾不勝唏噓……
即重溫蔡楓華嘅歌聲！
大約7年前蔡楓華亦喺同一個場地開過演唱會，當時反應不俗，翌年更加添食在文化中心再開兩埸《情歌蜜語演唱會（Part 2）》！當時佢接受訪問都話演唱會全部自資，合共投資咗過百萬，「出返嚟五年開咗二、三十場騷，唔算得豐衣足食，但起碼經濟上好咗好多，生活都改善咗。」
關鍵詞蔡楓華
撰文：東方新地圖片來源：《流行經典50年》截圖、新傳媒資料庫、蔡楓華演唱會宣傳海報、城巿電腦售票網截圖
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