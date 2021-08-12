蔡淇俊北上7年開米線店發圍 勤操肌Man味濃 驚變韓國男神崔始源

前無綫小生蔡淇俊當年17歲入行，憑6呎身高成為力捧小生，拍完《赤沙印記＠四葉草.2》做男主角，再獲高層曾勵珍欽點拍處境劇《同事三分親》演關詠荷兒子，不過星運來得快去得快，之後由一線跌落七線。14年蔡淇俊心淡離巢，北上發展仲進軍飲食業，華麗轉身變成米線店老闆，仲練到好大隻，個樣激似韓國男神崔始源！

撰文：東方新地 圖片：蔡淇俊微博、東方新地圖片