蔡淇俊北上7年開米線店發圍 勤操肌Man味濃 驚變韓國男神崔始源
前無綫小生蔡淇俊當年17歲入行，憑6呎身高成為力捧小生，拍完《赤沙印記＠四葉草.2》做男主角，再獲高層曾勵珍欽點拍處境劇《同事三分親》演關詠荷兒子，不過星運來得快去得快，之後由一線跌落七線。14年蔡淇俊心淡離巢，北上發展仲進軍飲食業，華麗轉身變成米線店老闆，仲練到好大隻，個樣激似韓國男神崔始源！
撰文：東方新地 圖片：蔡淇俊微博、東方新地圖片
蔡淇俊代表作《同事三分親》
由關詠荷主演的無綫處境喜劇《同事三分親》正於深宵時分重播，這套劇亦是蔡淇俊的代表作之一，當年飾演關詠荷兒子的他拍完《同事三分親》後，就由力捧變成投閒置散，演藝事業開始沉寂。
北上開雲南米線店
由一線變七線的蔡淇俊捱足幾年做大配角，13年情況更見難堪，他在劇集《仁心解碼II》中，只在第25集演報道員一角出過場。意興闌珊的蔡淇俊2014年決定離巢北上重頭開始，並轉戰飲食界，天無絕人之路，他搖身一變成為了米線店的老闆，現在飲食生意做得有聲有色，演藝事業變成了他的副業。
變佛山飲食界鉅子
37歲的蔡淇俊在廣東佛山擁有五間雲南米線店，近年更開設火鍋店，打造新的飲食品牌，同樣受歡迎。蔡淇俊亦不時四出登台，更會接拍微電影等，在國內增加知名度，努力搵人仔。
練大隻脫胎換骨
一出道被指有幾分似謝霆鋒的他，有陽光味之餘又帶有一點不覊，近年沉迷健身的他，已操肌成為了大隻仔，見他不時在微博大騷完美身形，樣子更比以前成熟不少，激似韓國男團Super Junior中的崔始源。
與Yoyo已沒有聯絡
入行20年的蔡淇俊，多年來緋聞不多，最為人津津樂道就是與陳自瑤(YoYo)的戀情，當年更有傳捲入手機拍片事件中，眼見舊愛結婚生女後未見幸福反而頻頻傳婚變，蔡淇俊早前強調大家是朋友，雖然已冇聯絡，但亦真心祝福對方。