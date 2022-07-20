38歲蔡淇俊自爆已婚否認轉向 三個字回應18年前陳自瑤戀情
38歲蔡淇俊自爆已婚 火速否認同性疑雲
38蔡淇俊早前爆出與同性友人手拖手唱K後，有網民問他為何手拖手，蔡淇俊留言回答：「酒到位了哈哈哈」，另有網民問他是否喜歡男性時，蔡淇俊馬上否認：「呸呸呸，怎麼可能」，再有網民追問他結婚了沒有？他就回覆：「結了」在影片留言區自爆已婚消息。
有指蔡淇俊2015年結婚 育有2女1子
關於蔡淇俊已婚消息，有指他跟太太呂藝甯2015年於比利時註冊結婚，及後太太為他誕下了2女1子，組成一家五口的美滿家庭。
蔡淇俊否認與陳自瑤曾有一段情
蔡淇俊加入娛樂圈時鮮有緋聞，最為人所知就是2005年與陳自瑤的姊弟戀。有指二人因拍劇而撻著，不過戀情只維持4年就結束，為此有網民追問：「這不是陳自瑤的前男友嗎？」蔡淇俊只留下三個字回覆：「我不認。」
38歲蔡淇俊性向疑雲 與同性密友十指緊扣唱K
38歲蔡淇俊近年轉戰內地飲食市場，早前姚子羚到佛山與他聚舊之後就鮮有新聞。近日一段影片中蔡淇俊與一名男性友人唱K，二人身穿貼身短褲，十指緊扣又大髀貼大髀唱K，行為親密。
蔡淇俊火速回應：別想多了，這是我兄弟
蔡淇俊與男性密友十指緊扣影片，蔡淇俊留言：「談感情我只牽愛人的手，對友情我只喝兄弟的酒。」有被網民問及二人為何牽手時，他回應：「酒到位了哈哈哈。」被問到二人是否一對，他馬上否認：「別想多了，這是我兄弟」。
蔡淇俊鮮有緋聞 唯獨與陳自瑤姊弟戀廣為人知
蔡淇俊入行以來鮮有傳出緋聞，最廣為人知是，2005年他跟大自己3年的陳自瑤姊弟戀，二人相戀兩年後不歡而散。
姚子羚千里「尋夫」 同蔡淇俊做得最多係呢樣嘢！
姚子羚完成隔離後，立即到跟舊拍檔前TVB藝人蔡淇俊所開的Cafe見面。蔡淇俊近年長駐內地經營飲食業生意，開設Cafe與米線鋪，二人好一段時間沒見面，大家都保養得宜沒甚大變化，不過他積極操肌變男神，激似韓星崖始源。原來姚子羚與蔡淇俊合作最多是影婚紗相，更曾飛到日本拍攝；而網上曾有人誤以為二人是夫妻，就連子羚自己都笑言很多人誤認蔡是自己老公。她寫道；「和這位朋友的相識，源於十年前拍攝的婚紗廣告～阿俊這次告訴我才知道，原來這個婚紗廣告也令我們弄出個笑話.…就是大家以為他真的是我『老公』十年後的我們有變得更魅力嗎？」就連張振朗都留言：「原來你結咗婚㗎喇，學坤哥咁唔聲唔聲咁。恭喜晒呀！」
蔡淇俊變爆肌男神 戲水照激似崔始源
一出道被指有幾分似謝霆鋒的他，有陽光味之餘又帶有一點不覊，近年沉迷健身的他，已操肌成為了大隻仔，見他不時在微博大騷完美身形，樣子更比以前成熟不少，激似韓國男團Super Junior中的崔始源。
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