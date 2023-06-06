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一舞傾城︱蔡潔10年前選美舊照勁有氣質 極謙卑解釋「似李佳芯」誤會

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TVB《一舞傾城》近日踏入結局篇，主角之一的蔡潔憑「Monica」一角成功入屋。日前接受TVB娛樂新聞台節目《星光路上》時，蔡潔重提10年前選美一事，選美當時舊照亦成功吸引到網民眼球！

34歲蔡潔10年前選美舊照出土

近日在《一舞傾城》中有性感演出的蔡潔原來都係選美出身，喺2012年曾參選墨爾本華裔小姐，仲勇奪冠軍，次年更遠從澳洲赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入，只獲得豬肉獎「最受傳媒歡迎佳麗」一個，而冠軍則有鄧佩儀奪得。近日蔡潔參加選美時候嘅舊照流出，從照片中可見蔡潔身材姣好，身上零贅肉，個樣就雖然冇乜變過，但就毫無李佳芯影子。

蔡潔 蔡潔當年曾經參選過華姐，不過就落選，只獲得豬肉獎一個。
蔡潔當年曾經參選過華姐，不過就落選，只獲得豬肉獎一個。（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔 當年同宜家五官都差唔多，但就唔太似李佳芯。
當年同宜家五官都差唔多，但就唔太似李佳芯。（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔 身材都好fit！
身材都好fit！（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔 宜家多咗份成熟美。
宜家多咗份成熟美。（圖片來源：[email protected]

被指撞樣Ali感不忿 蔡潔極謙卑解釋：怕打擾到人哋

近年一直被指撞樣李佳芯嘅蔡潔，早前亦喺《絲打圍爐》中指多年來因撞樣Ali李佳芯而感到困擾，並因為一句「我唔係好想提到李佳芯個名」而引起網民熱議。事後蔡潔在接受傳媒訪問時，激動澄清表示所謂的困擾是怕打擾到李佳芯，自己並沒有其他意思，希望大家不要再斷章取義。

蔡潔 蔡潔早前上《絲打圍爐》接受訪問時，曾經表示自己因撞樣Ali而感到非常困擾，因為怕傳媒成日提起會打擾到Ali。
蔡潔早前上《絲打圍爐》接受訪問時，曾經表示自己因撞樣Ali而感到非常困擾，因為怕傳媒成日提起會打擾到Ali。（圖片來源：[email protected]

曾與王宗堯拍拖 蔡潔自爆暫無結婚計劃

蔡潔入行以來甚少傳出緋聞，入行以來都只承認過同王宗堯嘅一段情。當時王宗堯仲大爆蔡潔在兩人交往期間「潛水」，自己都係透過睇報紙先知道自己被分手。時隔多年蔡潔都冇新戀情，在接受《星光路上》訪問時，蔡潔亦表示暫無結婚計劃，仲話如果有意結婚一定會公開。

蔡潔 蔡潔曾經與王宗堯有過一段情，不過就被狠飛。
蔡潔曾經與王宗堯有過一段情，不過就被狠飛。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 今年34歲的蔡潔表示暫時冇結婚計劃，表示如果有意結婚，一定會講。
今年34歲的蔡潔表示暫時冇結婚計劃，表示如果有意結婚，一定會講。（圖片來源：[email protected]

蔡潔自認介意同李佳芯撞樣：我唔係好想提到李佳芯個名

蔡潔自從一出道以來，就不斷被外界指她與李佳芯撞樣。早前蔡潔就現身蝦頭和連詩雅所主持的《絲打圍爐》接受訪問，對於經常被指為「李佳芯2.0」會否感到不悅時，蔡潔坦言：「首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到李佳芯個名，因為我覺得其實打擾到人，成日都咁講。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又李佳芯2.0，個title越來越長，有時連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」不過蔡潔指觀眾的眼睛是雪亮的，假如自己越做越好，觀眾都會睇得出。

蔡潔 蔡潔自認介意同李佳芯撞樣。
蔡潔自認介意同李佳芯撞樣。（圖片來源：[email protected] TV ）
蔡潔 佢解釋係因為怕打擾到李佳芯。
佢解釋係因為怕打擾到李佳芯。（圖片來源：[email protected] TV ）
蔡潔 經常話似李佳芯。
經常話似李佳芯。（圖片來源：[email protected] aliaime）

不忿總被提起「肉搏曾志偉」

憑電影《香港仔》出道的蔡潔，第一部電影就同總經理曾志偉全裸肉搏上陣，如此破格的演出當然經常被網民提起，不過蔡潔直言因此事感到非常困擾：「頭先講到《香港仔》，其實從我真係宣傳《香港仔》開始，直到過咗嗰一年之後到7、8年之後，我做所有嘅宣傳訪問都會同《香港仔》有關，都係『全裸肉搏』、『總經理』咁樣嘅一啲字眼，咁其實人哋都係一個女仔嚟㗎嘛，一定會係介意同唔開心。」

蔡潔 蔡潔表示因為《香港仔》的破格演出，而經常被標籤為「全裸肉搏總經理」的演員。
蔡潔表示因為《香港仔》的破格演出，而經常被標籤為「全裸肉搏總經理」的演員。（圖片來源：[email protected] TV ）

接受唔到《香港仔》尺度 笑指當年太無知

蔡潔亦談及到做咗多年演員之後，認為演員身處一個完成任務的位置，她說無論導演幾變態，劇本幾難，都要演好該角色。當被連詩雅問到暫時有什麼類型的角色難以接受時，蔡潔笑指：「《香港仔》我接受唔到㗎！嗰時可能因為我唔識嘢，就覺得好正，有得做呢一行，有得同影帝一齊工作，係大導演啊。宜家見識多咗，就心諗『洗唔洗啊？』」

蔡潔 影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
蔡潔一出道就與曾志偉合作。（圖片來源：新傳媒照片庫）

TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？

《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹

TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？

有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹

撰文：東方新地圖片來源：TVB截圖、[email protected][email protected] TV 、新傳媒資料庫、[email protected]資料或影片來源：[email protected] TV

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