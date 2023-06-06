一舞傾城︱蔡潔10年前選美舊照勁有氣質 極謙卑解釋「似李佳芯」誤會
34歲蔡潔10年前選美舊照出土
近日在《一舞傾城》中有性感演出的蔡潔原來都係選美出身，喺2012年曾參選墨爾本華裔小姐，仲勇奪冠軍，次年更遠從澳洲赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入，只獲得豬肉獎「最受傳媒歡迎佳麗」一個，而冠軍則有鄧佩儀奪得。近日蔡潔參加選美時候嘅舊照流出，從照片中可見蔡潔身材姣好，身上零贅肉，個樣就雖然冇乜變過，但就毫無李佳芯影子。
被指撞樣Ali感不忿 蔡潔極謙卑解釋：怕打擾到人哋
近年一直被指撞樣李佳芯嘅蔡潔，早前亦喺《絲打圍爐》中指多年來因撞樣Ali李佳芯而感到困擾，並因為一句「我唔係好想提到李佳芯個名」而引起網民熱議。事後蔡潔在接受傳媒訪問時，激動澄清表示所謂的困擾是怕打擾到李佳芯，自己並沒有其他意思，希望大家不要再斷章取義。
曾與王宗堯拍拖 蔡潔自爆暫無結婚計劃
蔡潔入行以來甚少傳出緋聞，入行以來都只承認過同王宗堯嘅一段情。當時王宗堯仲大爆蔡潔在兩人交往期間「潛水」，自己都係透過睇報紙先知道自己被分手。時隔多年蔡潔都冇新戀情，在接受《星光路上》訪問時，蔡潔亦表示暫無結婚計劃，仲話如果有意結婚一定會公開。
蔡潔自認介意同李佳芯撞樣：我唔係好想提到李佳芯個名
蔡潔自從一出道以來，就不斷被外界指她與李佳芯撞樣。早前蔡潔就現身蝦頭和連詩雅所主持的《絲打圍爐》接受訪問，對於經常被指為「李佳芯2.0」會否感到不悅時，蔡潔坦言：「首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到李佳芯個名，因為我覺得其實打擾到人，成日都咁講。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又李佳芯2.0，個title越來越長，有時連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」不過蔡潔指觀眾的眼睛是雪亮的，假如自己越做越好，觀眾都會睇得出。
不忿總被提起「肉搏曾志偉」
憑電影《香港仔》出道的蔡潔，第一部電影就同總經理曾志偉全裸肉搏上陣，如此破格的演出當然經常被網民提起，不過蔡潔直言因此事感到非常困擾：「頭先講到《香港仔》，其實從我真係宣傳《香港仔》開始，直到過咗嗰一年之後到7、8年之後，我做所有嘅宣傳訪問都會同《香港仔》有關，都係『全裸肉搏』、『總經理』咁樣嘅一啲字眼，咁其實人哋都係一個女仔嚟㗎嘛，一定會係介意同唔開心。」
接受唔到《香港仔》尺度 笑指當年太無知
蔡潔亦談及到做咗多年演員之後，認為演員身處一個完成任務的位置，她說無論導演幾變態，劇本幾難，都要演好該角色。當被連詩雅問到暫時有什麼類型的角色難以接受時，蔡潔笑指：「《香港仔》我接受唔到㗎！嗰時可能因為我唔識嘢，就覺得好正，有得做呢一行，有得同影帝一齊工作，係大導演啊。宜家見識多咗，就心諗『洗唔洗啊？』」
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