絲打圍爐｜蔡潔自認介意同李佳芯撞樣：我唔係好想提到個名
蔡潔自認介意同李佳芯撞樣：我唔係好想提到李佳芯個名
蔡潔自從一出道以來，就不斷被外界指她與李佳芯撞樣。對於經常被指為「李佳芯2.0」會否感到不悅時，蔡潔坦言：「首先想講唔好意思都要講句，我唔係好想提到李佳芯個名，因為我覺得其實打擾到人，成日都咁講。近呢幾年又多咗個Tag，就係全裸肉搏完總經理之後，又李佳芯2.0，個title越來越長，有時連個題連我個名都冇，你話有冇唔開心，一定會係有。」不過蔡潔指觀眾的眼睛是雪亮的，假如自己越做越好，觀眾都會睇得出。
不忿總被提起「肉搏曾志偉」
憑電影《香港仔》出道的蔡潔，第一部電影就同總經理曾志偉全裸肉搏上陣，如此破格的演出當然經常被網民提起，不過蔡潔直言因此事感到非常困擾：「頭先講到《香港仔》，其實從我真係宣傳《香港仔》開始，直到過咗嗰一年之後到7、8年之後，我做所有嘅宣傳訪問都會同《香港仔》有關，都係『全裸肉搏』、『總經理』咁樣嘅一啲字眼，咁其實人哋都係一個女仔嚟㗎嘛，一定會係介意同唔開心。」
接受唔到《香港仔》尺度 笑指當年太無知
蔡潔亦談及到做咗多年演員之後，認為演員身處一個完成任務的位置，她說無論導演幾變態，劇本幾難，都要演好該角色。當被連詩雅問到暫時有什麼類型的角色難以接受時，蔡潔笑指：「《香港仔》我接受唔到㗎！嗰時可能因為我唔識嘢，就覺得好正，有得做呢一行，有得同影帝一齊工作，係大導演啊。宜家見識多咗，就心諗『洗唔洗啊？』」
一齊睇蔡潔足本訪問：
蔡潔李佳芯三七面最似
蔡潔多年來都被指同李佳芯撞樣，其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，而由於二人的IG風格都有相似之處，尤其是個三七面，「快碌」之下真係唔係咁認分得清！不過都有辦法嘅！最明顯就係蔡潔面上有酒窩，而李佳芯的卧蠶則會比較明顯。
拒認似Ali
其實蔡潔早已有「翻版Ali」之稱，前年她拍邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》初登無綫熒幕後，被傳媒問到會唔會想有好似Ali咁好的成績？她回答Ali係一位好斯文和超級優秀、努力的演員，是她其中一個模範，會學習Ali的努力，但自己的演藝事業始終係剛剛開始，對於成績如何不敢想太多。至於講到外貌被指激似Ali，她就否認指已睇慣了自己，所以不覺得似自己似Ali，並認為每個人都係好唔一樣。
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