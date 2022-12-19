法證先鋒5 | 蔡潔拒認撞樣李佳芯 洪永城一句寸爆KO：我覺得人哋靚好多！

TVB現正熱播的《法證先鋒V》踏入結局週，一班主角黃宗澤、袁偉豪、蔡思貝、蔡潔及洪永城近日在「See Saw先」YouTube頻道宣傳劇集，輪流互問對方Mean爆提問。其中被指撞樣李佳芯的蔡潔，更被洪永城一句寸爆KO：「我覺得人哋靚好多」，全場尷尬到冰點！