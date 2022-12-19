法證先鋒5 | 蔡潔拒認撞樣李佳芯 洪永城一句寸爆KO：我覺得人哋靚好多！
蔡潔自認化妝技巧高超
一班《法證先鋒V》的主角為了宣傳劇集，齊齊現身「See Saw先」YouTube頻道接受「EQ訓練營」的考驗，輪流互相問對方寸爆問題。一開波，袁偉豪就直指蔡潔化妝技巧高超，每次都以不同面貌出現於熒幕前，蔡潔就話：「係啊，我化妝技巧真係好好㗎，我覺得我自己都適合做演員嘅，總知就嗰樣比較普通」，間接話自己可塑性好高。黃宗澤一聽都頂唔順，在旁邊寸爆回覆：「咁樣兜個圈讚自己嘅。」
黃宗澤、洪永城夾攻 蔡潔以「八公」兩字反擊
其後，黃宗澤又突然爆料：「我同個朋友食飯啊，某出名剪片師，佢話此次剪親蔡潔嗰啲片，此次都係俾人強姦嘅」，之後洪永城都插口問蔡潔「係唔係好識得演？」蔡潔聽畢都忍不住翻白眼回覆道：「八公！咁我梗係識演啦，因為我冇試過，咁只能夠演囉，咁即係演技都唔錯啦！」
被四人寸到作狀想喊
尖銳問題一浪接一浪，黃宗澤同洪永城繼續夾攻問有關蔡潔早年拍下的《關於我的20件事》Youtube短片一事：「你覺得真係有人想知？」洪永城又插多腳表示：「佢就係因為唔想知，所以冇睇…你覺得點解有人想知你嗰20件事呢？」蔡潔被人寸到體無完膚後，尷尬表示：「呢個問題應該係話，冇人有興趣知道我嗰20件事。」最後更作狀擦眼淚話：「我有啲想喊。」
拒認撞樣李佳芯 洪永城寸爆KO：我覺得人哋靚好多！
話題之後又緊接到蔡潔撞樣李佳芯的問題，洪永城仲要抵死寸爆話：「咁我個人就唔覺得似，我覺得人哋靚好多」，令氣氛瞬間尷尬到冰點。蔡潔最後都大方回應表示：「我都覺得人哋靚好多，同埋好多人都喺我嗰page到話『你唔好成日扮佢，同埋一啲都唔似佢呀』，跟住我咪話『係囉！終於有人出嚟同我平反』。就係上次『See See TVB』出咗post話我似佢，搞到我畀人攻擊，你哋快啲幫我平反」，來化解尷尬場面。
（同場加映）洪永城被蔡潔狠寸：「咁你覺得你識唔識做戲」
洪永城都在訪問中被其他四人寸到差啲暴走。蔡思貝就表示洪永城一留鬍鬚就老20、30年，遲啲要演70歲的角色可以連妝都唔洗化。洪永城都認同蔡思貝說法，認為是另一種方式稱讚自己㩒用：「但我都聽過人講，如果30歲到70歲你都演到，咩角色都演到呢，就即係你唔識得做戲」，蔡潔即刻寸返句：「咁你覺得自己識唔識做戲？」，搞到洪永城尷尬到唔識答！
蔡潔李佳芯三七面最似
無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，而由於二人的IG風格都有相似之處，尤其是個三七面，「快碌」之下真係唔係咁認分得清！不過都有辦法嘅！最明顯就係蔡潔面上有酒窩，而李佳芯的卧蠶則會比較明顯。
拒認似Ali
其實蔡潔早已有「翻版Ali」之稱，前年她拍邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》初登無綫熒幕後，被傳媒問到會唔會想有好似Ali咁好的成績？她回答Ali係一位好斯文和超級優秀、努力的演員，是她其中一個模範，會學習Ali的努力，但自己的演藝事業始終係剛剛開始，對於成績如何不敢想太多。至於講到外貌被指激似Ali，她就否認指已睇慣了自己，所以不覺得似自己似Ali，並認為每個人都係好唔一樣。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap