33歲蔡潔三七面激似Ali李佳芯 一個特徵教你秒分兩位女神

近日李佳芯與蟲草大王陳恩德的「情史」變咗城中熱話，有指二人秘戀一年，及後李佳芯又公開落閘拒認愛，繼而發展到陳恩德嘅公司發布會上由原本邀請李佳芯到場，結果又缺席，到後來又驚現「翻版李佳芯」蔡潔亮場，最後陳恩德仲鬧爆TVB唔尊重，等等等等。不過無論件事幾複雜都好，李佳芯同蔡潔的確有幾分相似，某啲角度真係分唔到添呀！