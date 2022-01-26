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33歲蔡潔三七面激似Ali李佳芯 一個特徵教你秒分兩位女神

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撰文：東方新地

近日李佳芯與蟲草大王陳恩德的「情史」變咗城中熱話，有指二人秘戀一年，及後李佳芯又公開落閘拒認愛，繼而發展到陳恩德嘅公司發布會上由原本邀請李佳芯到場，結果又缺席，到後來又驚現「翻版李佳芯」蔡潔亮場，最後陳恩德仲鬧爆TVB唔尊重，等等等等。不過無論件事幾複雜都好，李佳芯同蔡潔的確有幾分相似，某啲角度真係分唔到添呀！

文：東方新地｜圖：[email protected][email protected][email protected]、新傳媒照片庫、[email protected]蟲草大王 陳恩德、無綫娛樂新聞台影片截圖

當中不少都是男友視角拍攝。（圖片來源：IG@aliaime）
呢個係如假包換嘅李佳芯。（圖片來源：[email protected]
呢位係如假包換嘅蔡潔。（圖片來源：IG@jackykycai_）
呢位係如假包換嘅蔡潔。（圖片來源：[email protected]_）

三七面最似

無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，而由於二人的IG風格都有相似之處，尤其是個三七面，「快碌」之下真係唔係咁認分得清！不過都有辦法嘅！最明顯就係蔡潔面上有酒窩，而李佳芯的卧蠶則會比較明顯。

呢位係蔡潔。（圖片來源：IG@jackykycai_）
呢位係蔡潔。（圖片來源：[email protected]_）
呢位係李佳芯。（圖片來源：IG@aliaime）
呢位係李佳芯。（圖片來源：[email protected]
呢位...都係李佳芯！（圖片來源：IG@aliaime）
呢位…都係李佳芯！（圖片來源：[email protected]

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蔡潔《拳王》戀張振朗

現年33歲的蔡潔（Jacky）首度演出無綫劇，在《拳王》擔演富家女「江家晴」，同張振朗及朱敏瀚均有感情線，劇中她在揸電單車及戴帽時均會變身孖辮妹，有網友表示諗起「春麗」，亦有不少網友看到她的孖辮Look後，紛紛表示「第一眼以為是李佳芯」、「真係似李佳芯，差啲認錯人」、「有70%似Ali」等等，也有網友激讚她靚過Ali。

拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
有不少網友指蔡潔紮起孖辮後更加似Ali。（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
其實這個孖辮妹Look，是蔡潔劇中在揸電單車及戴帽時的特別造型。（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
她曾在社交網分享這個造型的前後左右Look。（圖片來源：[email protected]
早前出席活動，蔡潔亦有重現這個孖辮妹Look。（圖片來源：IG@jackykycai）
早前出席活動，蔡潔亦有重現這個孖辮妹Look。（圖片來源：[email protected]

拒認似Ali

其實蔡潔早已有「翻版Ali」之稱，前年她拍邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》初登無綫熒幕後，被傳媒問到會唔會想有好似Ali咁好的成績？她回答Ali係一位好斯文和超級優秀、努力的演員，是她其中一個模範，會學習Ali的努力，但自己的演藝事業始終係剛剛開始，對於成績如何不敢想太多。至於講到外貌被指激似Ali，她就否認指已睇慣了自己，所以不覺得似自己似Ali，並認為每個人都係好唔一樣。

拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
32歲的蔡潔紮起孖辮有減齡作用。（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
劇中她和朱敏瀚、張振朗均有感情戲。（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
同朱敏瀚仲會有床戲㖭！（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
而正版Ali李佳芯紮起孖辮唔止係360度零死角，仲獲讚仙氣十足，非常減齡。（圖片來源：[email protected]
拳王｜蔡潔首擔正TVB劇 孖辮Look被指激似Ali李佳芯
一啲都睇唔出已經39歲！（圖片來源：[email protected]

孖曾志偉拍激情戲彈起

蔡潔曾在澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年參選墨爾本華裔小姐，奪得冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，2013年代表墨爾本赴香港參加國際中華小姐競選，贏得最受傳媒歡迎佳麗，2014年，她獲導演彭浩翔邀請參演他執導的電影《香港仔》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。電影中蔡潔飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」

影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《香港仔》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，她曾直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。
蔡潔（中）在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」（圖片來源：新傳媒照片庫）

演出經驗豐富拍情慾戲冇底線

拍完《香港仔》後，蔡潔又先後拍過《賭城風雲2》、《踏血尋梅》及《辣警霸王花》等電影，其中在2015年的《踏血尋梅》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」

拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
在《飛虎之雷霆極戰》蔡潔曾以「眼鏡娘」造型飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，同吳卓羲有感情終，而之後添食的《飛虎3壯志英雄》中，一班女角只得蔡潔有得留低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔 飾演的Linda是第二個單元的人物。
又曾在《非凡三俠》飾演Linda。（圖片來源：《非凡三俠》劇照）
蔡潔指今次劇中的演員之前都合作過，應該幾好玩。（圖片來源：蔡潔IG）
除了拳王外，蔡潔又正在拍攝另一部無綫劇《法證先鋒V》。（圖片來源：[email protected]
劇中蔡潔將與洪永城有感情線。（圖片來源：蔡潔IG）
有指蔡潔在劇中將頂替黃翠如角色，與洪永城有感情線。（圖片來源：[email protected]
近日台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。（圖片來源：IG@jackykycai）
近日台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。（圖片來源：[email protected]
後面仲有大露背！（圖片來源：IG@jackykycai）
後面仲有大露背！（圖片來源：[email protected]

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