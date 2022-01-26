33歲蔡潔三七面激似Ali李佳芯 一個特徵教你秒分兩位女神

近日李佳芯與蟲草大王陳恩德的「情史」變咗城中熱話，有指二人秘戀一年，及後李佳芯又公開落閘拒認愛，繼而發展到陳恩德嘅公司發布會上由原本邀請李佳芯到場，結果又缺席，到後來又驚現「翻版李佳芯」蔡潔亮場，最後陳恩德仲鬧爆TVB唔尊重，等等等等。不過無論件事幾複雜都好，李佳芯同蔡潔的確有幾分相似，某啲角度真係分唔到添呀！
三七面最似
無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，而由於二人的IG風格都有相似之處，尤其是個三七面，「快碌」之下真係唔係咁認分得清！不過都有辦法嘅！最明顯就係蔡潔面上有酒窩，而李佳芯的卧蠶則會比較明顯。
蔡潔《拳王》戀張振朗
現年33歲的蔡潔（Jacky）首度演出無綫劇，在《拳王》擔演富家女「江家晴」，同張振朗及朱敏瀚均有感情線，劇中她在揸電單車及戴帽時均會變身孖辮妹，有網友表示諗起「春麗」，亦有不少網友看到她的孖辮Look後，紛紛表示「第一眼以為是李佳芯」、「真係似李佳芯，差啲認錯人」、「有70%似Ali」等等，也有網友激讚她靚過Ali。
拒認似Ali
其實蔡潔早已有「翻版Ali」之稱，前年她拍邵氏劇《飛虎之雷霆極戰》初登無綫熒幕後，被傳媒問到會唔會想有好似Ali咁好的成績？她回答Ali係一位好斯文和超級優秀、努力的演員，是她其中一個模範，會學習Ali的努力，但自己的演藝事業始終係剛剛開始，對於成績如何不敢想太多。至於講到外貌被指激似Ali，她就否認指已睇慣了自己，所以不覺得似自己似Ali，並認為每個人都係好唔一樣。
孖曾志偉拍激情戲彈起
蔡潔曾在澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年參選墨爾本華裔小姐，奪得冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，2013年代表墨爾本赴香港參加國際中華小姐競選，贏得最受傳媒歡迎佳麗，2014年，她獲導演彭浩翔邀請參演他執導的電影《香港仔》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。電影中蔡潔飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」
演出經驗豐富拍情慾戲冇底線
拍完《香港仔》後，蔡潔又先後拍過《賭城風雲2》、《踏血尋梅》及《辣警霸王花》等電影，其中在2015年的《踏血尋梅》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」