法證先鋒5 | 蔡潔憑一劇彈起獲提名視后 與曾志偉因三級片結緣！

入行8年的蔡潔終於在TVB台慶劇《法證先鋒5》中首次擔任女主角，有傳曾與曾志偉拍過三級片的她近年更榮升曾志偉新寵，先後出演《飛虎之雷霆極戰》、《飛虎之壯志英雄》、《拳王》等多套劇集之餘，今年更被提名視后，極速上位！