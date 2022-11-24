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法證先鋒5 | 蔡潔憑一劇彈起獲提名視后 與曾志偉因三級片結緣！

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入行8年的蔡潔終於在TVB台慶劇《法證先鋒5》中首次擔任女主角，有傳曾與曾志偉拍過三級片的她近年更榮升曾志偉新寵，先後出演《飛虎之雷霆極戰》、《飛虎之壯志英雄》、《拳王》等多套劇集之餘，今年更被提名視后，極速上位！

蔡潔入行8年首擔正《法證先鋒5》女主角

入行8年的蔡潔終於在TVB台慶劇《法證先鋒5》中首次擔任女主角，在劇中與黃宗澤及洪永城會有感情線。在開播前一直有傳近年成為曾志偉新寵的蔡潔，頂替了黃翠如擔任《法證先鋒V》女主角。雖然由開播開始已經是非多多，但依然對蔡潔的上位之路毫無影響，今年更憑《法證先鋒V》一劇獲提名視后，非常厲害。

蔡潔 有傳蔡潔頂替了黃翠如擔任《法證先鋒V》女主角。
有傳蔡潔頂替了黃翠如擔任《法證先鋒5》女主角。（圖片來源：TVB《法證先鋒V》劇照）
蔡潔 首次擔任女主角的蔡潔，今次就憑《法證先鋒V》獲提名視后！
首次擔任女主角的蔡潔，今次就憑《法證先鋒5》獲提名視后！（圖片來源：[email protected]

被封為「翻版李佳芯」

無論係前年嘅劇集《飛虎之雷霆極戰》，定還是早前嘅《拳王》都有唔少觀眾表示二人好似樣。其實二人的身型的確差不多，蔡潔身高170cm，而李佳芯則169cm，二人無論打扮或上傳到社交平台的照片風格都有相似之處。

呢位係蔡潔。
呢位係蔡潔。（圖片來源：[email protected]_）
蔡潔 呢位係李佳芯。
呢位係李佳芯。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 呢位...都係李佳芯！
呢位…都係李佳芯！（圖片來源：[email protected]

將於​​王晶劇《一舞傾情》演雞后

近年極速上位的蔡潔，亦將會在來年出演由王晶負責製作的重頭劇《一舞傾情》。《一舞傾情》以八十年代尖東舞廳做背景，告片可見有好多接客重口味場面，挑戰電視尺度，蔡潔更會在該劇中飾演「雞后」。蔡潔飾演的Monica為了替男友Dave籌錢打官司，背上了債務，卻發現他早有外遇。心痛欲絕的她遇上一直暗戀自己的志飛，在好友Michelle的鼓勵下，Monica嘗試接受飛，但始終未能全情投入。

蔡潔 蔡潔將會在以八十年代尖東舞廳做背景的《一舞傾情》中飾演「雞后」
蔡潔將會在以八十年代尖東舞廳做背景的《一舞傾情》中飾演「雞后」（圖片來源：[email protected]

華裔小姐出道 曾勇奪7大獎

蔡潔曾在澳洲墨爾本皇家理工大學攻讀創意媒體碩士，2012年參選墨爾本華裔小姐，奪得冠軍及最上鏡小姐等七大獎項，2013年代表墨爾本赴香港參加國際中華小姐競選，贏得最受傳媒歡迎佳麗。

蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。
蔡潔（中）在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾與曾志偉拍三級片

2014年，她獲導演彭浩翔邀請參演他執導的電影《香港仔》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。電影中蔡潔飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，雖然戲份不多，但已經令到觀眾留下深刻印象，對於這場情慾戲，她表示：「有啲導演會比較大膽去表現自己嘅風格，我覺得冇問題，尤其自己都係讀影視出身，只要出到嚟係靚，有咩問題呢？」

蔡潔 影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
蔡潔透露在廣州暨南大學修讀導演系時已與導演彭浩翔認識，直到數年後她在澳洲讀完碩士，獲對方邀請參演他執導的電影《香港仔》。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏，她曾直言：「只要導演要求，出嚟效果好，觀眾睇落舒服、唔覺低俗就OK，我唔會Set底線，但咁唔代表我冇個人原則！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

演出經驗豐富 拍情慾戲冇底線

拍完《香港仔》後，蔡潔又先後拍過《賭城風雲2》、《踏血尋梅》及《辣警霸王花》等電影，其中在2015年的《踏血尋梅》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。其後蔡潔在2017年的賣座電影《殺破狼‧貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷，她憶述當日拍攝時要被皮帶縛口、煙頭辣背，直言令她留下了心理陰影：「依家我見到煙頭都有啲驚！」

拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷
蔡潔曾在2017年的賣座電影《殺破狼 ‧ 貪狼》中飾演紅燈區妓女，被飾演愛好 SM 的警察盧惠光性虐至遍體鱗傷。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」
蔡潔指好多朋友睇完電影後都好關心她有否受傷，但她表示：「 我對整個拍攝團隊都好信任，而且我覺得作為一個演員，可以將角色表達得淋漓盡致，其實係一件好幸運嘅事！」（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔曾與王宗堯拍拖 對方從新聞得知分手消息

蔡潔入行後曾與王宗堯拍拖，二人在2016年時因拍攝電影《同班同學》撻著，隨後因玩航拍機而令戀情曝光，此後王宗堯便不時在社交平台上發布甜蜜合照，更帶同對方出席朋友聚會，令外界以為二人相當甜蜜。怎料二人拍拖半月便傳出分手消息，當時蔡潔直接向記者表示因工作忙碌、聚少離多而與對方分手，但是當王宗堯從記者口中得知分手消息後便說：「我也不是很清楚，我希望兩人可以好好講清楚，如果是誤會，起碼還可以解決！」令人十分好奇王宗堯其實是否在不知情的情況下「被分手」。

後來，王宗堯上節目時被問到與蔡潔分手一事，王宗堯就表示當時蔡潔在拍拖期間會突然玩失蹤，又不會回訊息、電話，令王宗堯十分疑惑，更一度講到眼濕濕。當時一直尋找對方不果，後來才從新聞中得知被分手消息，而王宗堯表示二人沒有任何爭吵或分手徵兆，所以感覺相當奇怪及生氣。

蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
在《飛虎之雷霆極戰》蔡潔曾以「眼鏡娘」造型飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，同吳卓羲有感情終，而之後添食的《飛虎3壯志英雄》中，一班女角只得蔡潔有得留低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔曾答應杜汶澤參演電影 開鏡前四日突然毀約

當時杜汶澤在訪問中得知王宗堯離奇被蔡潔「分手」直指不明白為什麼會有這樣的人，更指恭喜王宗堯早日分手，更大爆自己也試過被蔡潔「激親」。當時蔡潔答應杜汶澤參演其新電影，但是在開鏡前四天一直失蹤，其後才告知對方不拍要毀約，但是對方之前明明一直表現得很祟拜自己，但是最終卻選擇辭演。

蔡潔 飾演的Linda是第二個單元的人物。
又曾在《非凡三俠》飾演Linda。（圖片來源：《非凡三俠》劇照）
近日台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。
在去年台慶，蔡潔以Deep V開胸裝上陣，大騷事業線。（圖片來源：[email protected]
蔡潔 後面仲有大露背！
後面仲有大露背！（圖片來源：[email protected]

常見問題

《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？

今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串

《新四十二章》被閣置？

原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后

圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫、[email protected]、TVB《法證先鋒V》劇照

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