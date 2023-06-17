蔡潔

蔡潔否認《香港仔》全祼肉搏曾志偉 出道作即演超激情慾戲竟然極低片酬

最新娛聞
Red

廣告

現時34歲的蔡潔最近憑TVB劇集《一舞傾城》而再次獲得觀眾讚賞，選美出身的蔡潔獨自在香港娛樂圈打滾10年，除了經常因為自己與視后李佳芯撞樣而獲封「A貨李佳芯」得到不少關注度之外，2014年她參演電影《香港仔》「全祼」上陣與曾志偉親熱亦成為不少網民對她的第一印象。繼早前蔡潔在YouTube頻道節目《絲打圍爐》上直認介意與李佳芯撞樣之後，近日她又到商台節目《星光背後》受訪時為「全祼」肉搏曾志偉一事澄清！

蔡潔 蔡潔自認介意同李佳芯撞樣。
蔡潔自認介意同李佳芯撞樣。（圖片來源：[email protected] TV ）
蔡潔 蔡潔重提當年經典。
蔡潔重提當年經典。（圖片來源：《星光背後》節目截圖）
蔡潔 影《 香港仔 》，成為她的入行處女作，她更憑這部電影獲得第34屆香港電影金像獎最佳新演員提名。
蔡潔一出道就與曾志偉合作。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔：《香港仔》片酬其實很低

蔡潔於2012年參選墨爾本華裔小姐奪冠後赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入僅奪「最受傳媒歡迎佳麗」及後她曾經一度回墨爾本修畢碩士課程，畢業後即接拍彭浩翔執導電影《香港仔》後正式出道，在電影中飾演一名護士，並以第三者身份與曾志偉的一場「全祼」肉搏戲最為經典。蔡潔在《星光背後》訪問中表示，原來她與彭浩翔早於廣州唸大學已認識，更否認當時全祼上陣：「只是大膽，亦絕不是因為片酬而拍，片酬其實很低，甚至不夠來回澳洲費用。」（現時 香港–墨爾本 經濟客位來回機票非廉航，價錢大約$7,000至$8,xxx。）不過蔡潔表示當時她並沒有後悔參演《香港仔》：「那時畢業未有方向，彭浩翔巧合找我，我覺得是上天給我一個啟示、有這機會讓我去捉緊。能入圍金像獎，家人很安慰。」

tvb 翻版藝人 蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏。
蔡潔在電影《 香港仔 》中飾演護士一角，開場已經和曾志偉貼身肉搏。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。
拍完《 香港仔 》後，蔡潔又先後拍過《 賭城風雲2 》、《 踏血尋梅 》及《 辣警霸王花 》等電影，其中在2015年的《 踏血尋梅 》中，她和白只之間也有大膽的情慾戲份。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔡潔否認與黃宗澤及何浩文的戀情

經過《香港仔》之後，蔡潔繼續在香港演藝圈拼博，但在電影圈演盡「小角色」，雖然迷惘但沒有放棄，終於在2018年加入邵氏繼續演員之路。然而「重返」電視圈的蔡潔卻先後因為拍劇而與黃宗澤及何浩文傳出緋聞，今次在《星光背後》她亦罕有地正面澄清兩段緋聞均屬「流料」，笑言：「黃宗澤我很好很珍惜的朋友，我們拍《飛虎之雷霆極戰》已認識，四、五年，是好兄弟，甚至好姊妹！」更大讚黃宗澤條件好所以自己高攀不起，只希望與黃宗澤建立一世的友誼。

tvb 翻版藝人 蔡潔於《殺破狼 ‧ 貪狼》飾演紅燈區妓女，被 SM 愛好者警察盧惠光性虐至遍體鱗傷。
蔡潔於《殺破狼 ‧ 貪狼》飾演紅燈區妓女，被 SM 愛好者警察盧惠光性虐至遍體鱗傷。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
蔡潔在《飛虎之雷霆極戰》飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，係馬國明的下屬。
在《飛虎之雷霆極戰》蔡潔曾以「眼鏡娘」造型飾演刑事情報科見習督察「毛逸敏」，同吳卓羲有感情終，而之後添食的《飛虎3壯志英雄》中，一班女角只得蔡潔有得留低，飾演學生兼記者，與蕭正楠發展新戀情。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔與黃宗澤在《法證先鋒V》再度合作。
蔡潔與黃宗澤在《法證先鋒V》再度合作。（圖片來源：《法證先鋒V》劇照）
tvb 翻版藝人 蔡潔於《法證先鋒5》首次擔正即獲提名視后。
蔡潔於《法證先鋒5》首次擔正即獲提名視后。（圖片來源：《法證先鋒5》截圖）
蔡潔 蔡潔曾經與王宗堯有過一段情，不過就被狠飛。
蔡潔曾經與王宗堯有過一段情，不過就被狠飛。（圖片來源：[email protected]

34歲蔡潔10年前選美舊照出土

蔡潔喺2012年曾參選墨爾本華裔小姐，仲勇奪冠軍，次年更遠從澳洲赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入，只獲得豬肉獎「最受傳媒歡迎佳麗」一個，而冠軍則有鄧佩儀奪得。近日蔡潔參加選美時候嘅舊照流出，從照片中可見蔡潔身材姣好，身上零贅肉，個樣就雖然冇乜變過，但就毫無李佳芯影子。

蔡潔 蔡潔當年曾經參選過華姐，不過就落選，只獲得豬肉獎一個。
蔡潔當年曾經參選過華姐，不過就落選，只獲得豬肉獎一個。（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔 身材都好fit！
身材都好fit！（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔 （中） 在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。
蔡潔（中）在2012年參選墨爾本華裔小姐時成為七料冠軍，但在2013年代表墨爾本到香港參加國際中華小姐競選，卻只得到最受傳媒歡迎佳麗獎，最終五強不入。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」
蔡潔2013年參選國際中華小姐競選時，由曾志偉擔任司儀，她笑言：「 拍《 香港仔 》時我有問佢記唔記得我，佢話冇印象，但喺拍戲嘅過程中，我喺佢身上學到唔少演技，之後亦得到佢認同，達到佢想要嘅效果。」（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan WalkerONE OK ROCK太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：《星光背後》節目截圖、[email protected] TV 、新傳媒照片庫、《法證先鋒5》截圖、[email protected]資料或影片來源： 商業電台 Hong Kong Toolbar

讀者留言

熱門文章

 