蔡潔否認《香港仔》全祼肉搏曾志偉 出道作即演超激情慾戲竟然極低片酬
蔡潔：《香港仔》片酬其實很低
蔡潔於2012年參選墨爾本華裔小姐奪冠後赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入僅奪「最受傳媒歡迎佳麗」及後她曾經一度回墨爾本修畢碩士課程，畢業後即接拍彭浩翔執導電影《香港仔》後正式出道，在電影中飾演一名護士，並以第三者身份與曾志偉的一場「全祼」肉搏戲最為經典。蔡潔在《星光背後》訪問中表示，原來她與彭浩翔早於廣州唸大學已認識，更否認當時全祼上陣：「只是大膽，亦絕不是因為片酬而拍，片酬其實很低，甚至不夠來回澳洲費用。」（現時 香港–墨爾本 經濟客位來回機票非廉航，價錢大約$7,000至$8,xxx。）不過蔡潔表示當時她並沒有後悔參演《香港仔》：「那時畢業未有方向，彭浩翔巧合找我，我覺得是上天給我一個啟示、有這機會讓我去捉緊。能入圍金像獎，家人很安慰。」
蔡潔否認與黃宗澤及何浩文的戀情
經過《香港仔》之後，蔡潔繼續在香港演藝圈拼博，但在電影圈演盡「小角色」，雖然迷惘但沒有放棄，終於在2018年加入邵氏繼續演員之路。然而「重返」電視圈的蔡潔卻先後因為拍劇而與黃宗澤及何浩文傳出緋聞，今次在《星光背後》她亦罕有地正面澄清兩段緋聞均屬「流料」，笑言：「黃宗澤我很好很珍惜的朋友，我們拍《飛虎之雷霆極戰》已認識，四、五年，是好兄弟，甚至好姊妹！」更大讚黃宗澤條件好所以自己高攀不起，只希望與黃宗澤建立一世的友誼。
34歲蔡潔10年前選美舊照出土
蔡潔喺2012年曾參選墨爾本華裔小姐，仲勇奪冠軍，次年更遠從澳洲赴港參加《國際中華小姐競選2013》，不過可惜三甲不入，只獲得豬肉獎「最受傳媒歡迎佳麗」一個，而冠軍則有鄧佩儀奪得。近日蔡潔參加選美時候嘅舊照流出，從照片中可見蔡潔身材姣好，身上零贅肉，個樣就雖然冇乜變過，但就毫無李佳芯影子。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！