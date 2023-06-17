蔡潔否認《香港仔》全祼肉搏曾志偉 出道作即演超激情慾戲竟然極低片酬

現時34歲的蔡潔最近憑TVB劇集《一舞傾城》而再次獲得觀眾讚賞，選美出身的蔡潔獨自在香港娛樂圈打滾10年，除了經常因為自己與視后李佳芯撞樣而獲封「A貨李佳芯」得到不少關注度之外，2014年她參演電影《香港仔》「全祼」上陣與曾志偉親熱亦成為不少網民對她的第一印象。繼早前蔡潔在YouTube頻道節目《絲打圍爐》上直認介意與李佳芯撞樣之後，近日她又到商台節目《星光背後》受訪時為「全祼」肉搏曾志偉一事澄清！