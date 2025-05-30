TVB上位花旦收飯局邀約嬲爆反擊 與黃宗澤傳緋聞鏡頭前勁曖味
蔡潔怒斥：有病睇醫生唔該！
最近蔡潔在其IG限時動態中公開了一則有關「飯局」邀請的WhatsApp截圖，對方表示從旁人處取得她的電話號碼，並詢問：「佢想約你，睇下你有冇興趣約食個飯。」蔡潔嬲爆回覆對方：「don’t send this rubbish again. 有病睇醫生唔該！」這個反擊獲得了眾多網友的支持。
與黃宗澤傳緋聞鏡頭前勁曖味
雖然蔡潔一直強調自己目前單身，但她與黃宗澤（Bosco）近年因多次合作而傳出緋聞。雖然兩人每次都否認戀情，蔡潔更指與黃宗澤只是好朋友關係，但早前二人為宣傳新劇新劇《執法者們》而上內地節目《今晚好犀利》做嘉賓，竟公然在鏡頭前面貼面玩遊戲，完全零避嫌，引起網民熱議。
台慶抽中總值超過28萬電動車
蔡潔曾在訪問中自爆曾為錢捱麵包，更試過銀行戶口得返幾十元，不過她近年簽約邵氏，獲TVB力捧，去年11月台慶時，蔡潔曾抽中總值超過28萬電動車，當時她激動得彎身掩嘴狂笑，更指：「好開心，我有新車返工，同埋可以車我兄弟妹遊車河，TVB生日快樂，收視爆燈！」
蔡潔火速脫貧上位過富貴生活
蔡潔近年的發展十分強勁，除了「升呢」做《法証先鋒》系列女主角，連生活水平都有所改善。蔡潔就曾被指佩戴價值48萬的名牌手錶、駕駛價值半百萬名車，以及居住價值逾千萬元的九龍豪宅郝德傑山，與周潤發和胡杏兒等明星做鄰居。蔡潔突然富貴的生活亦引起唔少網民討論，不過佢就照舊keep住低調，在節目《星光路上》亦只表示自己「搬咗一個好啲嘅地方」。
蔡潔被指獲富商力追
雖然蔡潔低調過富貴生活，但係去年就傳出獲富商力追，對方更大方送名牌衫同手袋，力爭女神青睞！但同時「鴨王」何浩文為追蔡潔更追到去寧波及北京，當時仲有閨密向媒體爆料，透露同行人都知何浩文追蔡潔，甚至有人更目睹佢入蔡潔的房間，只係蔡潔「自己呃自己」。不過當被媒體追問會否擔心被指獲富豪保養時，蔡潔就極力否認，兼表示冇人追自己。