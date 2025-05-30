TVB上位花旦收飯局邀約嬲爆反擊 與黃宗澤傳緋聞鏡頭前勁曖味

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近日一名36歲的TVB花旦在其IG限動態中，自爆收到一個「飯局」邀約，令她嬲爆反擊！

蔡潔怒斥：有病睇醫生唔該！

最近蔡潔在其IG限時動態中公開了一則有關「飯局」邀請的WhatsApp截圖，對方表示從旁人處取得她的電話號碼，並詢問：「佢想約你，睇下你有冇興趣約食個飯。」蔡潔嬲爆回覆對方：「don’t send this rubbish again. 有病睇醫生唔該！」這個反擊獲得了眾多網友的支持。

蔡潔 蔡潔自爆收到飯局邀約。（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔自爆收到飯局邀約。（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔 蔡潔嬲爆鬧對方有病。（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔嬲爆鬧對方有病。（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔 蔡潔近年火速上位。（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔近年火速上位。（圖片來源：IG@jackykycai）

與黃宗澤傳緋聞鏡頭前勁曖味

雖然蔡潔一直強調自己目前單身，但她與黃宗澤（Bosco）近年因多次合作而傳出緋聞。雖然兩人每次都否認戀情，蔡潔更指與黃宗澤只是好朋友關係，但早前二人為宣傳新劇新劇《執法者們》而上內地節目《今晚好犀利》做嘉賓，竟公然在鏡頭前面貼面玩遊戲，完全零避嫌，引起網民熱議。

蔡潔 玩遊戲期間黃宗澤疑錫到蔡潔面珠，不過兩人都無避嫌。（圖片來源：小紅書）
玩遊戲期間黃宗澤疑錫到蔡潔面珠，不過兩人都無避嫌。（圖片來源：小紅書）
蔡潔 黃宗澤隻手更攬上蔡潔膊頭。（圖片來源：小紅書）
黃宗澤隻手更攬上蔡潔膊頭。（圖片來源：小紅書）
蔡潔 蔡潔同黃宗澤之間的曖昧動作令兩人緋聞愈演愈烈。（圖片來源：《今晚好犀利》）
蔡潔同黃宗澤之間的曖昧動作令兩人緋聞愈演愈烈。（圖片來源：《今晚好犀利》）
蔡潔 蔡潔多次同黃宗澤合作，已連續3年為他慶祝生日，但兩人只稱對方為好朋友。（圖片來源：微博@黃宗澤）
蔡潔多次同黃宗澤合作，已連續3年為他慶祝生日，但兩人只稱對方為好朋友。（圖片來源：微博@黃宗澤）
蔡潔 （圖片來源：IG@jackykycai）
（圖片來源：IG@jackykycai）
蔡潔 （圖片來源：IG@jackykycai）
（圖片來源：IG@jackykycai）

台慶抽中總值超過28萬電動車

蔡潔曾在訪問中自爆曾為錢捱麵包，更試過銀行戶口得返幾十元，不過她近年簽約邵氏，獲TVB力捧，去年11月台慶時，蔡潔曾抽中總值超過28萬電動車，當時她激動得彎身掩嘴狂笑，更指：「好開心，我有新車返工，同埋可以車我兄弟妹遊車河，TVB生日快樂，收視爆燈！」

蔡潔 蔡潔當日抽中28萬電動車好興奮。（圖片來源：TVB）
蔡潔當日抽中28萬電動車好興奮。（圖片來源：TVB）
蔡潔 （圖片來源：IG@jackykycai）
（圖片來源：IG@jackykycai）

蔡潔火速脫貧上位過富貴生活

蔡潔近年的發展十分強勁，除了「升呢」做《法証先鋒》系列女主角，連生活水平都有所改善。蔡潔就曾被指佩戴價值48萬的名牌手錶、駕駛價值半百萬名車，以及居住價值逾千萬元的九龍豪宅郝德傑山，與周潤發和胡杏兒等明星做鄰居。蔡潔突然富貴的生活亦引起唔少網民討論，不過佢就照舊keep住低調，在節目《星光路上》亦只表示自己「搬咗一個好啲嘅地方」。

蔡潔 蔡潔去年憑劇集《一舞傾城》人氣急升。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔去年憑劇集《一舞傾城》人氣急升。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔 蔡潔在最近播出的《法證先鋒6》中有唔少戲份，火速上位引起唔少網民討論。（圖片來源：youtube@TVB (official)）
蔡潔在最近播出的《法證先鋒6》中有唔少戲份，火速上位引起唔少網民討論。（圖片來源：youtube@TVB (official)）
蔡潔 蔡潔2014年拍攝電影《香港仔》，更因1場幾乎全裸埋身肉搏曾志偉的戲份而備受關注。（圖片來源：電影截圖）
蔡潔2014年拍攝電影《香港仔》，更因1場幾乎全裸埋身肉搏曾志偉的戲份而備受關注。（圖片來源：電影截圖）
蔡潔 蔡潔2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，勇奪冠軍及最上鏡小姐等共七個獎項，成績超級出眾！（圖片來源：TVB截圖）
蔡潔2012年參加《墨爾本華裔小姐競選》，勇奪冠軍及最上鏡小姐等共七個獎項，成績超級出眾！（圖片來源：TVB截圖）

蔡潔被指獲富商力追

雖然蔡潔低調過富貴生活，但係去年就傳出獲富商力追，對方更大方送名牌衫同手袋，力爭女神青睞！但同時「鴨王」何浩文為追蔡潔更追到去寧波及北京，當時仲有閨密向媒體爆料，透露同行人都知何浩文追蔡潔，甚至有人更目睹佢入蔡潔的房間，只係蔡潔「自己呃自己」。不過當被媒體追問會否擔心被指獲富豪保養時，蔡潔就極力否認，兼表示冇人追自己。

蔡潔 蔡潔過去亦有在社交平台上晒出自己的勞力士手錶。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔過去亦有在社交平台上晒出自己的勞力士手錶。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔 蔡潔經常分享與愛貓的合照，唔少相片都睇得出蔡潔的居住環境「升呢」。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔經常分享與愛貓的合照，唔少相片都睇得出蔡潔的居住環境「升呢」。（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔 （圖片來源：ig@jackykycai）
（圖片來源：ig@jackykycai）
蔡潔 蔡潔去年更被指同時獲富商及「鴨王」何浩文力追。（圖片來源：資料圖片）
蔡潔去年更被指同時獲富商及「鴨王」何浩文力追。（圖片來源：資料圖片）

撰文：東方新地圖片來源：IG@jackykycai、小紅書、微博@黃宗澤資料或影片來源：原文刊於新假期

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