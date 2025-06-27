蔡瀾主持《今夜不設防》成經典 訪談巨星包括張國榮周潤發 網民：亞視最成功節目
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蔡瀾逝世｜香港知名文化人物蔡瀾於2025年6月25日在香港養和醫院離世，享年83歲。蔡瀾的一生豐富多彩，不僅在電影、美食和文學界留下了深遠的影響，也被譽為香港四大才子之一。
蔡瀾精通7種語言 從日本學藝到香港發展
蔡瀾1941年出生於新加坡，16歲赴日本留學，22歲定居香港。他精通英語、廣東話、普通話、潮州話、泉漳話、日語及馬來語，曾入讀日本大學藝術學部電影科，擔任邵氏駐日翻譯。來港後，他身兼作家、電影製片人及飲食節目主持。
《今夜不設防》成經典 BBC盛讚奔放風格
蔡瀾與黃霑、倪匡主持的《今夜不設防》於1989至1990年在亞視播出，被BBC譽為「全世界最自由奔放的節目」。三人以「飲酒、睇靚女、賺錢」為初心，鏡頭前煙酒不離手，醉態橫生，訪談張國榮、周潤發、成龍等巨星，話題從八卦到隱私無所不包。
節目中，主持與嘉賓「酒後吐真言」，話題廣泛且大膽，甚至邀請日本紅星小泉今日子，由蔡瀾擔任日文翻譯，創下香港電視史經典一幕，深受觀眾喜愛。
網民：亞視有史以來最成功的節目
至今網民亦不時在網上重溫這個節目，盛讚：「這四位名人都係浪漫主意者，但都非常有才華。傾計不設防，完全想乜說乜。」、「今夜不設防絕對係亞視有史以來最成功的節目。」、「完呢個interview對哥哥嘅認識多咗」、「呢個年代既香港真係好美好，令人非常懷念。」
https://www.youtube.com/watch?v=zM-vYonPZHk
圖片來源：網上圖片、亞視《今夜不設防》圖片資料或影片來源：原文刊於新假期