蔡瀾離世｜盤點蔡瀾27句才子金句 愛情人生觀字字珠璣！
蔡瀾離世｜助手宣布蔡瀾逝世消息
蔡瀾社交平台公布如下：
我們敬愛的蔡瀾先生於2025年6月25日(六月初一)，在親友陪同下，於香港養和醫院安詳離世。
遵從先生意願，為免叨擾親朋，不設任何儀式，遺體已火化。
在此感謝各位對蔡瀾先生的關懷。
近日香港四大才子之一蔡瀾的一個舊訪問影片被網民翻出激讚！訪問當中其中一位內地記者問到蔡瀾如何看待內地年青一種流行文化時，蔡瀾一句霸氣KO記者被網民激讚，一文重溫才子27句金句！
內地記者問蔡瀾「躺平」文化 一句KO
蔡瀾早前出席新一屆書展活動的訪問影片被網民翻出，一名內地記者問到蔡瀾點睇「躺平」文化，即無目標、無追求的生活時，蔡瀾一句「本來就應該這樣！」即時ko內地記者，搞到記者口啞啞。
不識趣再問「對生活期待？」
而訪問當中另一位內地記者再問到《蔡瀾輕鬆語錄》一書中，第一章就提到死亡「所以在您的生活目前還有沒有甚麼期待，有沒有夢想沒完成？可跟我們分享一下？」蔡瀾面帶無奈地回應「沒有了。」記者還不死心，再次詢問蔡瀾：「現在已沒有任何目標？」蔡瀾忍不住打斷記者，再次無奈回應人生已經沒有目標了。
網民備受反思「目乜標！」
不少網民認為蔡瀾此話引人深思，更大讚不愧係四大才子！「目乜標，呢個世界唔會係個個都咁叻，唔係個個都係野心家，唔係個個都賺到大錢，唔係個個都希望結婚生子做咩人生勝利組，享受自己中二嘅生活先係人生原本的，蔡生說的很對」、「工作是為了生存，生存不是為了工作」、「沒有什麼方式才是正確的，自己怎麼選擇自己體會感受」
蔡瀾人生觀：27句金句
自1980年代就開始寫作的蔡瀾，對於人生觀有著截然不同的看法，以下27句蔡瀾金句絕對值得時下年輕人多了解、多思考的人生觀，當中亦有符合「躺平主義」的金句。
1. 死結，絕對解不開，這已經是事實，既然這樣，唯一的方法，是剪掉。
2. 太快決定自己的命運，以後慢長的日字怎麼過？把眼光放遠點，多些認識新朋友、新事物。
3. 要過愉快的生活、要從新做人，不很難，把條件降低一點，知足，常樂。
4. 完美的一生，是如何去對自己好一點，對別人好一點。
5.命運的安排，要你不快樂，你要逃避，也逃避不了。不過，命運在你手上，你要改變它，不是不可以的，問題是你願不願意。
6. 失敗的次數愈來愈多，便麻木了，就知道怎麼去刻服它，這是人生學得聰明的過程。
7. 死了幾千幾百年的人創造出來的觀念，還糾纏著你要遵守，是否值得？決定在你自己手上。天下很少有理想的妻子這一回事，王爾德說：男人結婚因為疲倦了，女人結婚因為她們好奇，結果兩者都失望。
8. 「梁祝」的悲劇出於梁山伯太蠢，如果先把祝英台弄大了肚子，她的父母只好雙手相送。
9. 一個美麗的女人，並不是一個可以對寂寞免疫的女人，多漂亮的女子，在最寂寞時被醜男一攻，勢如破竹，橫臥倒下。
10. 迷戀一個人、崇拜一個人，都是心理不成熟的表現，這與年紀和經驗有關。
11. 愛情又不是買賣，那裡有先到先得這一回事來，就算是交易，改合同的例子，多得是。
12. 把陰影拿出來坦白地討論之後，再消除之，不是人人能夠做到，是件天下最難的事。
13. 男人叫女人當妹妹，不一定真的想要一個妹妹。
14. 許多美麗的女性都嫁給一個醜丈夫，因為他們有安全感。
15. 不怪他、不恨他的方法最對。當對方是透明的，沒有一種復仇比這還要厲害。
16. 每一段感情都要有結婚生子的目的，那是很討厭的糾纏。
17. 只要和他一起是感到被愛，其他的已經不重要了。
18. 假使你覺得這一生一世只有這個人，那麼你不是太過沒有信心，就是太醜。只有這種人才擔心找不到新伴侶。
19. 送禮是心甘情願的，既然對方不送，你應該知趣，不出聲才是。
20. 這個年代，女人做主動並不是一件羞恥的事。主動之下，得不到應得的效果，就死了這條心，反正對自己有個交代。
21. 一個在女人面前說另一個女人壞話的男人，好不到那裡去。一個戴著身材好的女人上街，以為已經很威風的男人，也好不到那裡去。
22. 任何情人的妹妹，都吃醋；他媽媽，也吃醋。自己親人被別的女子搶了，總是酸溜溜的。
23. 別老是掛著一定要戀愛，勉強找一個，痛苦起來，比孤獨的老太定會痛苦一百倍、一千倍、一萬倍。
24. 謙虛是美德，過份謙虛變成造作。
25. 戀愛中的男女以為愛情的力量可以改變一切，這種想法太過幼稚，成功的機會幾乎是零。
26. 愛是一種病毒，但卻是一種感受好得不得了的病毒。
27. 自己選擇的路自己行。境由心生，認為快樂就快樂，痛苦就痛苦，神仙也幫不了你。