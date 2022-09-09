蔡瀾再度回應Omakase權威地位 暗諷香港嗰啲等於刑罰

香港著名食評家、香港四大才子之一嘅蔡瀾，早前於facebook「蔡瀾的日記」批評現時香港大熱嘅Omakase料理「當所有客人是笨蛋」，引起好多網民嘅共鳴、認同，言論引來專欄作家周顯撰文回擊，攻擊蔡瀾「30年前也許是權威，今天水平連普通food blogger也不如」。日前蔡瀾喺「蔡瀾的日記」解釋何謂真正的Omakase，並表示現時香港嘅Omakase料理有如「刑罰」，一眾網友紛紛大讚。