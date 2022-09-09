蔡瀾再度回應Omakase權威地位 暗諷香港嗰啲等於刑罰
蔡瀾千字文解釋真正的 「Omakase」
蔡瀾日前更新連載專欄「蔡瀾的日記」，回應早前引起熱議嘅Omakase言論。蔡瀾就話冇諗過會引起風波，但「反對意見，我一向接受，認為多點角度來看，有趣得多。」，就藉此向大家解釋咩係真正嘅Omakase。蔡瀾解釋，去日本食「鮨」，行入一間未去過嘅舖頭，係唔會話要「Omakase」，因為「對方名氣頗大，也不“MAKASU”，這是動詞。“O”字是敬語，沒有意思。」，入到餐廳，廚師會問客人想要食啲咩，然後會攞出一個擺著各種食材嘅大木盒畀客人選擇，廚師會按照客人喜好，安排之後被客人選擇嘅食材。
暗諷港版Omakase等於刑罰
蔡瀾又指出真正Omakase的定義：
「喜歡的一種種自己點來吃，廚師只會介紹產地和稀有的品種，那麽客人就會一樣樣試」
他強調同廚師嘅交流先係叫「MAKASU」，如果唔識講日本嘅客人去食，就要靠日籍廚師嘅助手翻譯，溝通隔了一層，店舖決定嘅任何食材你要吃，吃唔晒唔准打包，因為會壞，損壞聲譽。蔡瀾暗諷香港嘅Omakase店舖：「看著那七八塊捏著大團飯的壽司，用的多是來平衡收入的魚蝦，不想吃也逼你動手，那不叫“鮨”，叫刑罰。」不少網友大讚蔡瀾是「真正的行家，有學識更有氣度」。
蔡瀾：「omakase當所有客人是笨蛋」
蔡瀾每日都會於facebook連載專欄「蔡瀾的日記」，上月其中一篇文章講到日本菜、魚生，蔡瀾就指由廚師發辦的Omakase，係當客人係蠢材的餐廳，認為自己想食啲咩，自己會決定，並唔需要麻煩師傅，更認為Omakase呢種經營方式只不過係商人們的把戲，方便餐廳容易計算成本，而唔係日本菜的精髓！結果言論引來專欄作家周顯喺報紙撰文回擊，指「蔡瀾沒去過幾多間日本最高級的、或最有名料理店，反過來看，我去蔡瀾開設的餐廳，幾乎沒有不中伏的。或者可以說，蔡瀾在30年前也許是權威，但在今天，他的水平連普通food blogger也不如了。」
周顯批蔡瀾連普通美食博客都不如「無資格說三道四」 反被網民集體嘲笑
資深傳媒人周顯對蔡瀾日前「Omakase只是當所有客人是笨蛋」的言論表示不同意，於報章專欄發文，直指蔡瀾連Food blogger都不如，直指他唔識貨「無資格對Omakase說三道四」。但周顯專欄一出，卻被網民集體嘲笑！
周顯力批蔡瀾無資格對Omakase說三道四
今日（9月6日）資深傳媒人周顯於報章專欄發文，直指日前力批Omakase「當客人是笨蛋」的蔡瀾「連普通food blogger也不如」。他指蔡瀾在自家Facebook page分享對Omakase的意見的文章寫得意義深長而耐人尋味，而且對食材的知識也不錯，但他卻批評對方根本沒有去過幾多間日本最高級、最有名的料理店，而他也將其他知名食評家與蔡瀾作比較，「其水平也是遠在蔡瀾之上」，暗指蔡瀾無資格對Omakase說三道四。
周顯懷疑蔡瀾連對日本美食知識毫不了解
周顯遂指蔡瀾對「Omakase（廚師發辦）」一詞不甚了解，於《蔡瀾的日記》所提到的 「吃甚麼我自己會叫，不必麻煩師傅」實為Okonomi（意為單點），「我很懷疑為甚麼蔡瀾連這麼基本的知識也不知道」。他表示從經營餐廳角度而言，傾向於私房菜的性質才是容易計算成本，「可以用更低的價格，供應更好的食材」。另外他也點出「日本的所有高級餐廳，都要預約、預訂，尤其是壽司吧，正是為了容易計算成本」。
周顯抬高自己踩蔡瀾「水平連普通Food Blogger也不如」
在文末他表示，2009年他所出版的《我的最愛》一書中曾提到，在香港無人比他食得更多高級日本菜。當時的他就連香港最高級、老牌壽司店見城與位於馬哥孛羅香港酒店的西村等都看不上眼「當年見城的大廚，今日還常對我笑說這故事。」但逐漸就發現人外有人，天外有天，現在也不敢說吃過日本菜。但最後他就直指「蔡瀾在30年前也許是權威，但在今天，他的水平連普通food blogger也不如了。」明踩蔡瀾的言論與地位。
網民力撐蔡瀾：我鍾意食乜就食乜啦，駛鬼你幫我諗！
報章專欄一出後，就引來大批網民熱烈討論，而大部分網民都是力撐蔡生認為Omakase為「當客人是笨蛋」的言論：「我30年前沒有覺得蔡瀾很權威，他推薦的食肆很多都是垃圾！但今日他的Omakase評論非常正確！」、「蔡瀾講嘢其實冇錯，我鍾意食乜就食乜啦，駛鬼你幫我諗」、「蔡生講事實，影響咗你哋劏客嘅錢呀….好慘慘」、「『我也沒見過蔡瀾去過幾多間』唔講以為佢係佢老婆或秘書」。
網民批評周顯文章混亂 立論騎呢
除此之外，亦有人批評周顯撰寫不足800字的文章，內容組織卻是十分混亂，不似是資深傳媒人出品：「今天周先生是不是這方面的權威我不清楚！但間唔中睇過佢嘅文章觀點，立論有點騎呢兼未具足夠說服力」 、「佢呢篇文章嘅logic連中學生都不如」、「大佬真係差啲睇唔明你寫咩」。
網民齊錯重點：而我不知道周顯是誰
但最多的留言卻不是針對他的言論，而是直言不認識周顯：「而我不知道周顯是誰」、「我識周中同周公，但周顯我就唔知係邊位，恕我見識少啦」。
周顯是誰？筆耕多年多怪論 曾質疑倪匡編劇能力
周顯在社交媒體形容自己為「作者、投資者、知識份子、八卦公」，曾為報章擔任社論主筆，他的專欄不時有爭議言論，例如大爆香港女星與富豪之間的性交易秘聞，自詡對文人前輩「實話實說」，今年7月倪匡逝世時曾在專欄表示對方「中文不佳」，勝在「我手寫我心」，又指「倪匡不懂電影，很少看電影，當然更不懂寫劇本」，認為「倪匡編劇」的神話是由邵逸夫市場計算下的神畫。