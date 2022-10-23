季前賽 | 蔡穎恩新劇演Stanley老婆 曾因1事險斷演員路

「八模兵團」出身的蔡穎恩離開模特兒公司後，電影、電視劇浪接浪，成功轉型為演員。蔡穎恩在ViuTV新劇《季前賽》飾演邱士縉Stanley老婆，首次擔任戲份較重的電視劇角色。雖然蔡穎恩近年發展得一帆風順，但原來她在6年前經歷一事，令順利的演員路遇上瓶頸！