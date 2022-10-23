季前賽 | 蔡穎恩新劇演Stanley老婆 曾因1事險斷演員路
季前賽 | 蔡穎恩新劇演Stanley老婆
ViuTV新劇《季前賽》講述一班阿孝（姜濤 飾）、阿德（呂爵安 飾）及張良（邱士縉 飾）曾經是街頭籃球場的常客，不過因為各自的原因和理由，暫時放下心愛的籃球活動。直到一次，三子臨場應喪波（張繼聰 飾）的邀請，才重拾對籃球的熱情。蔡穎恩在劇中則擔任張良（邱士縉 飾）的老婆，飾演一個阻拖後腿角色，唔畀老公打籃球，仲揼晒老公啲籃球獎座。她笑言會同Stanley有床上激烈戲份。雖然蔡穎恩在《季前賽》中只是擔任配角之一，但這次亦是她首次擔任戲份較重的電視劇角色。
八模兵團出身 以周秀娜師妹出道
蔡穎恩為舊八模兵團之一，與陳家寶、陳煦晴等人一起以周秀娜師妹出道，推出過寫真集，一出道就成為人氣𡃁模之一。出道後，蔡穎恩拍過不少MV、廣告和港台電視的電視劇，在模特兒界風頭一時無兩。
因約滿一度斷演員之路
蔡穎恩出道後在經典作品《歲月神偷》中出演名校學生劉芳菲一角，之後亦接拍過電視劇、音樂劇等多個作品，可是到2016年與舊公司滿約後，演藝之路亦因此停頓，之後幾年靠KOL的收入維持生計，但從小喜歡拍戲的蔡穎恩一直對拍戲念念不忘。直到2021年加盟新公司後，才重啟演員之路。在加入了新公司一年的時間，蔡穎恩已經拍了電影《深宵閃避球》、客串杜琪峰監製的電視劇《三命》和新劇《季前賽》等作品。
蔡穎恩享受拍戲：給自己無比的快樂
蔡穎恩在接受傳媒訪問時，她坦言在短短一年的演戲路上學習到很多。她表示自己曾經在拍攝途中堅持完成7個小時的工作才吃午餐，在空餘時間亦會跟老師學戲。她認為拍戲能夠帶給自己無比的快樂：「那份成功感，沒有東西可以俾到我，不是我去買了一個靚手袋，一件靚衫可以給予的滿足感，所以真的很開心，很舒暢。」
曾錯愛Mr.鼓手Tom 遭好友撬牆腳
蔡穎恩在感情路上亦並不平坦，蔡穎恩在剛出道的時候，曾經和樂隊Mr.的鼓手Tom拍拖，後來聲稱因為性格不合而分手。可是在不久之後，男方就傳出與蔡穎恩當年好友何思諺因合作擦出愛火花，更在短短幾個月後奉子成婚。雖然有傳蔡穎恩當年被好友「撬牆腳」，但蔡穎恩亦沒有懷恨在心，反而送上「最大的祝福」，認真大方。
結束8年愛情長跑 成「可愛人妻」
錯愛過後，蔡穎恩遇上攝影師譚運佳，兩人相戀8年後踏入禮堂，在雙方父母和親友的見證下低調舉行婚禮，非常浪漫。婚禮當日，好姐妹陳家寶的愛女更擔任小花女，陳家寶亦在見證完儀式後表示好感動，更對蔡穎恩笑言：「歡迎加入人妻俱樂部！」而陳家寶更捉住蔡穎恩的手，摸自己肚皮，祝福她不停生B。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播葉念琛執導嘅《美麗戰場》，緊接著仲有新四十二章、《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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