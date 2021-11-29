蔡穎恩與拍拖八年攝影師男友低調結婚 好姊妹陳嘉寶：歡迎加入人妻俱樂部
模特兒兼藝人蔡穎恩(Evelyn)日前與攝影師男友譚運佳結束8年愛情長跑，低調舉行婚禮。好姊妹陳嘉寶（Anjaylia）見証完儀式後表示十分感動，更對Evelyn笑言：「歡迎加入人妻俱樂部！」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]、[email protected]、[email protected]_kai_tam、[email protected]
結束8年愛情長跑
前「八模」成員蔡穎恩(Evelyn)與攝影師譚運佳結束8年愛情長跑，攜手步入幸福新生活。日前在雙方父母和親友見證下低調舉行婚禮，註冊成為合法夫婦。婚禮在金鐘的酒店戶外花園舉行，雙方家長和親友約50人出席，而好姊妹陳嘉寶（Anjaylia）的囡囡更擔任小花女，活潑可愛。正在懷孕的Anjaylia在見證完儀式後表示好感動，更對Evelyn笑言：「歡迎加入人妻俱樂部！」而Anjaylia更捉住Evelyn的手，摸自己肚皮，祝福她不停生B。
新郎一度感動哽咽
婚禮上Evelyn穿上白色婚紗由爸爸陪同進場，之後一對新人宣讀誓辭及交換結婚戒指，新郎譚運佳曾一度感動哽咽，非常感性。二人又在親友的歡呼聲下，三度深情親吻，大晒恩愛。新朗表示今次婚禮以簡單自然為主，至於被問到生B大計，二人都表示鍾意小朋友，但一切會順其自然。至於被問到在婚禮上新朗哽咽時，譚運佳說：「平時好少對住屋企講深情說話，感覺特別大。」而Evelyn則笑說：「佢平時都好少喊，今日見到佢呢一面，要重新認識佢。」