《南洋第一邪降》艷星變身金牌歌后 李嘉欣同屆港姐退隱25年只有呢樣嘢無變

現年已50歲的蔡美蘭曾獲得過1993年《亞洲小姐競選》的「最上鏡小姐獎」，並曾拍過《藝壇照妖鏡之96應召名冊》及《南洋第一邪降》等三級片而成名，自1996年已淡出幕前的她，原來現在已轉型做「登台」歌手，更自封做「金牌歌后」！

文：東方新地｜圖：蔡美蘭FB、IG及YouTube影片截圖