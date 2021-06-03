《南洋第一邪降》艷星變身金牌歌后 李嘉欣同屆港姐退隱25年只有呢樣嘢無變
文：東方新地｜圖：蔡美蘭FB、IG及YouTube影片截圖
蔡美蘭 曾參選港姐
蔡美蘭（Cammy）入行前任職文員，16、17歲時就在旺角通菜街被亞視高層趙汝強注意到，邀請她去為節目《活色生香》試鏡，但最後並沒有加入節目。雖然蔡美蘭係選亞姐入行，但原來她早在1988年17歲時就曾參選過港姐，與李嘉欣同屆，但最終並未能進入決賽。
到1993年，蔡美蘭參選第9屆《亞洲小姐競選》，雖然因為身材出眾而被視為大熱門，但最終仍三甲不入，只奪得「最上鏡小姐獎」，但也成功入行，之後拍過《精武門》、《有房出租之前世今生》及《碧血青天楊家將》等劇集，直到她在1995年約滿離開亞視。
拍三級片一脫成名
蔡美蘭入行以來作品不算多，最令人印象深刻的是她在1996年演出的兩部三級片《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，當年《藝壇照妖鏡之96應召名冊》因為影射曾哄動一時的「銀雞案」而成為話題，加上有蔡美蘭全裸演出，最後票房收近340萬，比《南洋第一邪降》票房高近一倍。
1996年後蔡美蘭開始淡出影視圈，到2012年，她曾參加《我要上ATV春晚》面試，希望重投幕前，但最後被foul。2013年蔡美蘭曾上陳啟泰主持的《亞姐百人》接受訪問，透露她當年離開幕前，是因為投資生意信錯人而失敗，而轉行從事保險，之後亦開過美容院。
開設個人音樂室
近年蔡美蘭活躍於社交網，不時大晒自己「登台」獻唱的影片和相片，以及各種生活照，從相中可見蔡美蘭現時部分身形和樣貌都已走樣，唯獨35D上圍依然豐滿。原來離開幕前長達25年後，蔡美蘭已轉型做歌手，並因曾攞過一個歌唱比賽的金牌，而自封為「金牌歌后」，現時她經常到不同地方進行表演，更開辦了一間個人音樂室，主力教唱歌，並不時在社交網舉行直播。
雖然蔡美蘭在社交網上自稱單身，但據知她的男友是TVB特約演員金韋飛（Kenny，本名吳國強），金韋飛近年曾演出過無綫劇《殺手》及電影《極闘8十字狙擊》等作品，同時亦是經常到酒店、酒樓、餐廳等不同地方演出的駐場歌手，兩人拍拖多年，不時以情侶檔出席各種表演活動。