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《南洋第一邪降》艷星變身金牌歌后 李嘉欣同屆港姐退隱25年只有呢樣嘢無變

東方新地 - 娛聞

現年已50歲的蔡美蘭曾獲得過1993年《亞洲小姐競選》的「最上鏡小姐獎」，並曾拍過《藝壇照妖鏡之96應召名冊》及《南洋第一邪降》等三級片而成名，自1996年已淡出幕前的她，原來現在已轉型做「登台」歌手，更自封做「金牌歌后」！

文：東方新地｜圖：蔡美蘭FB、IG及YouTube影片截圖

蔡美蘭 曾參選港姐

蔡美蘭（Cammy）入行前任職文員，16、17歲時就在旺角通菜街被亞視高層趙汝強注意到，邀請她去為節目《活色生香》試鏡，但最後並沒有加入節目。雖然蔡美蘭係選亞姐入行，但原來她早在1988年17歲時就曾參選過港姐，與李嘉欣同屆，但最終並未能進入決賽。

蔡美蘭1988年17歲時曾參選過港姐，當日她出場時曾被介紹花名為「毛毛」。
蔡美蘭1988年17歲時曾參選過港姐，當日她出場時曾被介紹花名為「毛毛」。
五年後參選亞姐時，蔡美蘭22歲。
五年後參選亞姐時，蔡美蘭22歲。

到1993年，蔡美蘭參選第9屆《亞洲小姐競選》，雖然因為身材出眾而被視為大熱門，但最終仍三甲不入，只奪得「最上鏡小姐獎」，但也成功入行，之後拍過《精武門》、《有房出租之前世今生》及《碧血青天楊家將》等劇集，直到她在1995年約滿離開亞視。

當年蔡美蘭曾因擁有35D上圍，而獲得「大乳牛」的稱號，成為當屆大熱門。
當年蔡美蘭曾因擁有35D上圍，而獲得「大乳牛」的稱號，成為當屆大熱門。
蔡美蘭在亞視期間除了拍劇外，又曾和大姐明拍檔做節目主持人。
蔡美蘭在亞視期間除了拍劇外，又曾和大姐明拍檔做節目主持人。
蔡美蘭指當年很多人選完亞姐後，都「好興」選擇拍三級片。
蔡美蘭指當年很多人選完亞姐後，都「好興」選擇拍三級片。

拍三級片一脫成名

蔡美蘭入行以來作品不算多，最令人印象深刻的是她在1996年演出的兩部三級片《南洋第一邪降》和《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，當年《藝壇照妖鏡之96應召名冊》因為影射曾哄動一時的「銀雞案」而成為話題，加上有蔡美蘭全裸演出，最後票房收近340萬，比《南洋第一邪降》票房高近一倍。

蔡美蘭在電影中有不少性感鏡頭。
蔡美蘭在電影中有不少性感鏡頭。
蔡美蘭在《藝壇照妖鏡之96應召名冊》中全裸演出，飾演一名轉行當娛樂圈淫媒的奀星「Rebekah」。
在《藝壇照妖鏡之96應召名冊》中，蔡美蘭全裸演出，飾演一名轉行當娛樂圈淫媒的奀星「Rebekah」。
蔡美蘭透露她當年無簽經理人，因此全裸演出的《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，片酬都只得50萬，甚至拍五部電影，有兩至三部都收唔足錢。
蔡美蘭透露她當年無簽經理人，因此全裸演出的《藝壇照妖鏡之96應召名冊》，片酬都只得50萬，甚至拍五部電影，有兩至三部都收唔足錢。
而在《南洋第一邪降》中，女主角是陳妙瑛，蔡美蘭則飾演因為一心想成名而被降頭師阿龍利用的奀星「May姐」。
而在《南洋第一邪降》中，女主角是陳妙瑛，蔡美蘭則飾演因為一心想成名而被降頭師阿龍利用的奀星「May姐」。

1996年後蔡美蘭開始淡出影視圈，到2012年，她曾參加《我要上ATV春晚》面試，希望重投幕前，但最後被foul。2013年蔡美蘭曾上陳啟泰主持的《亞姐百人》接受訪問，透露她當年離開幕前，是因為投資生意信錯人而失敗，而轉行從事保險，之後亦開過美容院。

一心想轉型做歌手的蔡美蘭，曾參加過《我要上ATV春晚》面試，但最終被foul。
一心想轉型做歌手的蔡美蘭，曾參加過《我要上ATV春晚》面試，但最終被foul。
蔡美蘭曾到「夏蕙姨」黃夏蕙和麥德羅等舉辦的社區慈善活動中進行表演。
蔡美蘭曾到「夏蕙姨」黃夏蕙和麥德羅等舉辦的社區慈善活動中進行表演。
麥德羅與蔡美蘭。
麥德羅與蔡美蘭。

開設個人音樂室

近年蔡美蘭活躍於社交網，不時大晒自己「登台」獻唱的影片和相片，以及各種生活照，從相中可見蔡美蘭現時部分身形和樣貌都已走樣，唯獨35D上圍依然豐滿。原來離開幕前長達25年後，蔡美蘭已轉型做歌手，並因曾攞過一個歌唱比賽的金牌，而自封為「金牌歌后」，現時她經常到不同地方進行表演，更開辦了一間個人音樂室，主力教唱歌，並不時在社交網舉行直播。

蔡美蘭曾在去年攞過一個歌唱比賽的金牌大獎。
蔡美蘭曾在去年攞過一個歌唱比賽的金牌大獎。
蔡美蘭現時開辦了一間個人音樂室，主力教唱歌，並不時在社交網舉行直播。
蔡美蘭現時開辦了一間個人音樂室，主力教唱歌，並不時在社交網舉行直播。
回顧當年，蔡美蘭身材Fit到漏。
回顧當年，蔡美蘭身材Fit到漏。
相隔25年，蔡美蘭的D Cup上圍依然「逼爆」，但周身肥肉兼凸腩。
相隔25年，蔡美蘭的D Cup上圍依然「逼爆」，但周身肥肉兼凸腩。
影相時蔡美蘭盡力拉長自己的身形。
影相時蔡美蘭盡力拉長自己的身形。
化妝後加上一身白滑肌膚，依然有一定吸引力。
化妝後加上一身白滑肌膚的蔡美蘭，依然有一定吸引力。

雖然蔡美蘭在社交網上自稱單身，但據知她的男友是TVB特約演員金韋飛（Kenny，本名吳國強），金韋飛近年曾演出過無綫劇《殺手》及電影《極闘8十字狙擊》等作品，同時亦是經常到酒店、酒樓、餐廳等不同地方演出的駐場歌手，兩人拍拖多年，不時以情侶檔出席各種表演活動。

蔡美蘭據知已和男友金韋飛拍拖多年，經常以情侶檔身份上台表演。
蔡美蘭據知已和男友金韋飛拍拖多年，經常以情侶檔身份上台表演。
身為特約演員的金韋飛，去年曾在劇集《殺手》中飾演殺手界的經理人。
身為特約演員的金韋飛，去年曾在劇集《殺手》中飾演殺手界的經理人。

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