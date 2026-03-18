夜王「葵芳」蔡蕙琪名校學生Look曝光 中學歌唱片出土 網民：清純靚女

賀歲片《夜王》票房報捷，戲中飾演「19歲半葵芳」的蔡蕙琪成功突圍而出，「葵芳」一度登上全城熱搜。現年29歲的蔡蕙琪為新生代舞台劇演員，近日網民翻查她的中學校服照片，更挖出她在筲箕灣官立中學的歌唱比賽片段，引起網民熱烈討論！