夜王「葵芳」蔡蕙琪名校學生Look曝光 中學歌唱片出土 網民：清純靚女

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賀歲片《夜王》票房報捷，戲中飾演「19歲半葵芳」的蔡蕙琪成功突圍而出，「葵芳」一度登上全城熱搜。現年29歲的蔡蕙琪為新生代舞台劇演員，近日網民翻查她的中學校服照片，更挖出她在筲箕灣官立中學的歌唱比賽片段，引起網民熱烈討論！

蔡蕙琪Band1英中校服Look曝光

蔡蕙琪出身Band1英文中學筲箕灣官立中學，網民翻查她的中學時期照片，發現她穿著校服的清純模樣相當吸睛。作為獨生女的她自小於港島東區北角一帶成長，由於父母工作忙碌，主要由嫲嫲照顧長大。她分別於北角官立小學（雲景道）以及筲箕灣官立中學畢業，自小已經充滿表演慾望，更自幼學習芭蕾舞培養藝術細胞。在校期間她是相當活躍的學生，擔任跳舞學會成員，每年聖誕聯歡會都會上台表演，展現她的表演天份。

演藝學院畢業 實力獲認可

中學畢業後，蔡蕙琪成功獲香港演藝學院戲劇學院取錄，攻讀戲劇藝術學士（榮譽）學位主修表演。在校期間她表現優異並榮獲獎學金，更憑舞台劇《加數機》獲得傑出演員獎，實力備受肯定。她更曾隨戲劇學院遠赴英國倫敦交流演出，擴闊國際視野。除了充滿表演天份外，蔡蕙琪似乎頗有領導才能，她曾兩次參選學生會會長，可惜均告落選。至於讀書成績方面，她坦白承認「如果唔係因為有補習，應該全部都唔合格」。

中學歌唱片出土 葵芳歌喉冇譚仔話！

最近網民因為演算法關係，重新發現蔡蕙琪在2013年筲箕灣官中歌唱比賽的表演片段。當時就讀6B班的她選唱《最浪漫的事》，精彩表演令人印象深刻。這段塵封多年的影片突然爆紅，留言區湧現大量新留言，網民紛紛讚賞她當年的表現。值得一提的是，才藝多多的蔡蕙琪在學期間曾於英文朗誦比賽奪得冠軍和季軍，亦在校內普通話歌唱比賽奪得冠軍和季軍，展現她在語言和音樂方面的天份。

網民激讚：清純靚女

網民觀看蔡蕙琪的中學歌唱片段後，紛紛留言大讚她的表現。有網友表示「無口音唱的好好，語言天份高」，亦有人讚她「無化妝都好靚女，眉清目秀」。更有網民開玩笑地留言「未夠19歲半的時候」，呼應她在《夜王》中的角色設定！

蔡蕙琪 夜王 蔡蕙琪穿著筲箕灣官中校服的清純模樣（圖片來源：YouTube圖片）
蔡蕙琪穿著筲箕灣官中校服的清純模樣（圖片來源：YouTube圖片）
蔡蕙琪 夜王 2013年筲箕灣官中歌唱比賽蔡蕙琪表演片段（圖片來源：YouTube圖片）
2013年筲箕灣官中歌唱比賽蔡蕙琪表演片段（圖片來源：YouTube圖片）
蔡蕙琪 夜王 蔡蕙琪中學時期獲讚靚女（圖片來源：IG圖片）
蔡蕙琪中學時期獲讚靚女（圖片來源：IG圖片）
蔡蕙琪 夜王 蔡蕙琪成功獲香港演藝學院戲劇學院取錄，攻讀戲劇藝術學士（榮譽）學位主修表演（圖片來源：IG圖片）
蔡蕙琪成功獲香港演藝學院戲劇學院取錄，攻讀戲劇藝術學士（榮譽）學位主修表演（圖片來源：IG圖片）
蔡蕙琪 夜王 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
蔡蕙琪 夜王 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
蔡蕙琪 夜王 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
蔡蕙琪 夜王 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）

圖片來源：YouTube圖片、IG圖片、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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