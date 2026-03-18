夜王「葵芳」蔡蕙琪名校學生Look曝光 中學歌唱片出土 網民：清純靚女
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賀歲片《夜王》票房報捷，戲中飾演「19歲半葵芳」的蔡蕙琪成功突圍而出，「葵芳」一度登上全城熱搜。現年29歲的蔡蕙琪為新生代舞台劇演員，近日網民翻查她的中學校服照片，更挖出她在筲箕灣官立中學的歌唱比賽片段，引起網民熱烈討論！
蔡蕙琪Band1英中校服Look曝光
蔡蕙琪出身Band1英文中學筲箕灣官立中學，網民翻查她的中學時期照片，發現她穿著校服的清純模樣相當吸睛。作為獨生女的她自小於港島東區北角一帶成長，由於父母工作忙碌，主要由嫲嫲照顧長大。她分別於北角官立小學（雲景道）以及筲箕灣官立中學畢業，自小已經充滿表演慾望，更自幼學習芭蕾舞培養藝術細胞。在校期間她是相當活躍的學生，擔任跳舞學會成員，每年聖誕聯歡會都會上台表演，展現她的表演天份。
演藝學院畢業 實力獲認可
中學畢業後，蔡蕙琪成功獲香港演藝學院戲劇學院取錄，攻讀戲劇藝術學士（榮譽）學位主修表演。在校期間她表現優異並榮獲獎學金，更憑舞台劇《加數機》獲得傑出演員獎，實力備受肯定。她更曾隨戲劇學院遠赴英國倫敦交流演出，擴闊國際視野。除了充滿表演天份外，蔡蕙琪似乎頗有領導才能，她曾兩次參選學生會會長，可惜均告落選。至於讀書成績方面，她坦白承認「如果唔係因為有補習，應該全部都唔合格」。
中學歌唱片出土 葵芳歌喉冇譚仔話！
最近網民因為演算法關係，重新發現蔡蕙琪在2013年筲箕灣官中歌唱比賽的表演片段。當時就讀6B班的她選唱《最浪漫的事》，精彩表演令人印象深刻。這段塵封多年的影片突然爆紅，留言區湧現大量新留言，網民紛紛讚賞她當年的表現。值得一提的是，才藝多多的蔡蕙琪在學期間曾於英文朗誦比賽奪得冠軍和季軍，亦在校內普通話歌唱比賽奪得冠軍和季軍，展現她在語言和音樂方面的天份。
網民激讚：清純靚女
網民觀看蔡蕙琪的中學歌唱片段後，紛紛留言大讚她的表現。有網友表示「無口音唱的好好，語言天份高」，亦有人讚她「無化妝都好靚女，眉清目秀」。更有網民開玩笑地留言「未夠19歲半的時候」，呼應她在《夜王》中的角色設定！
圖片來源：YouTube圖片、IG圖片、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期