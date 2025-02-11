蔡雪敏曬勁凍齡慶生相唔似就「入五」 孖20歲女合照獲激讚似姐妹！

最新娛聞
東方新地

廣告

現年46歲嘅蔡雪敏（小雪）2000年出道，並先後推出3張EP，而佢於2001年與歌手漢洋推出嘅歌曲《其實我介意》更唱到街知巷聞，不過蔡雪敏隨後就於2004年宣布結婚後兼淡出娛樂圈。經歷咗3段婚姻嘅蔡雪敏現時與細4年嘅韓籍老公，以及與兩位前夫所生嘅一對仔女定居澳洲，亦不時在社交平台曬出日常照，近日蔡雪敏曬出慶生嘅照片更引來網民連環大讚……

蔡雪敏超凍齡靚樣唔似就「入五」

蔡雪敏近日在社交平台曬出慶祝生日嘅靚相，相中蔡雪敏以淡妝示人，但係凍齡絕佳狀態就獲唔少網民大讚保養得宜：「完全唔似要入五」、「點做到越睇越後生？」、「好似25年前見你係呢個樣，25年後又係呢個樣」、「到底點keep㗎，點解可以咁逆齡？」、「睇落仍有唔少骨膠原」、「淡妝已經將你的美麗完美展現」。

蔡雪敏 小雪 蔡雪敏近日在社交平台曬出慶祝46歲生日嘅照片，獲網民大讚十分凍齡！（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏近日在社交平台曬出慶祝46歲生日嘅照片，獲網民大讚十分凍齡！（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏 小雪 蔡雪敏於2018年時更曾孖漢洋齊齊現身《流行經典50年》合唱爆紅歌曲《其實我介意》。（圖片來源：TVB）
蔡雪敏於2018年時更曾孖漢洋齊齊現身《流行經典50年》合唱爆紅歌曲《其實我介意》。（圖片來源：TVB）
蔡雪敏 小雪 蔡雪敏2000年出道，並先後推出3張EP，可謂係當年嘅新人王。（圖片來源：網上圖片）
蔡雪敏2000年出道，並先後推出3張EP，可謂係當年嘅新人王。（圖片來源：網上圖片）

蔡雪敏曬與20歲女合照超驚艷

除咗曬出慶生靚相外，蔡雪敏在社交平台其實仲曾分享過與20歲女嘅合照，其少女感十足嘅狀態更引來唔少網民激讚睇落根本就係兩姐妹：「女都20歲……你還是我20年前讀書時候的模樣」、「家姐就差唔多！」、「似家姐多過似兩母女」、「看封面就是右邊的女生20歲」、「天啊你才20吧！」

蔡雪敏 小雪 蔡雪敏與20歲女嘅合照曾獲大批網民力讚跟本就係兩姐妹！（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏與20歲女嘅合照曾獲大批網民力讚跟本就係兩姐妹！（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏 小雪 蔡雪敏不時會在社交平台曬出與女兒嘅合照。（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏不時會在社交平台曬出與女兒嘅合照。（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏 小雪 網民紛紛狂讚蔡雪敏保養得宜！（圖片來源：ig@elle_choi_）
網民紛紛狂讚蔡雪敏保養得宜！（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏 小雪 蔡雪敏睇落完全唔似即將「入五」。（圖片來源：ig@elle_choi_）
蔡雪敏睇落完全唔似即將「入五」。（圖片來源：ig@elle_choi_）

撰文：東方新地圖片來源：ig@elle_choi_、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 