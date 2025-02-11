蔡雪敏曬勁凍齡慶生相唔似就「入五」 孖20歲女合照獲激讚似姐妹！
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現年46歲嘅蔡雪敏（小雪）2000年出道，並先後推出3張EP，而佢於2001年與歌手漢洋推出嘅歌曲《其實我介意》更唱到街知巷聞，不過蔡雪敏隨後就於2004年宣布結婚後兼淡出娛樂圈。經歷咗3段婚姻嘅蔡雪敏現時與細4年嘅韓籍老公，以及與兩位前夫所生嘅一對仔女定居澳洲，亦不時在社交平台曬出日常照，近日蔡雪敏曬出慶生嘅照片更引來網民連環大讚……
蔡雪敏超凍齡靚樣唔似就「入五」
蔡雪敏近日在社交平台曬出慶祝生日嘅靚相，相中蔡雪敏以淡妝示人，但係凍齡絕佳狀態就獲唔少網民大讚保養得宜：「完全唔似要入五」、「點做到越睇越後生？」、「好似25年前見你係呢個樣，25年後又係呢個樣」、「到底點keep㗎，點解可以咁逆齡？」、「睇落仍有唔少骨膠原」、「淡妝已經將你的美麗完美展現」。
蔡雪敏曬與20歲女合照超驚艷
除咗曬出慶生靚相外，蔡雪敏在社交平台其實仲曾分享過與20歲女嘅合照，其少女感十足嘅狀態更引來唔少網民激讚睇落根本就係兩姐妹：「女都20歲……你還是我20年前讀書時候的模樣」、「家姐就差唔多！」、「似家姐多過似兩母女」、「看封面就是右邊的女生20歲」、「天啊你才20吧！」
撰文：東方新地圖片來源：ig@elle_choi_、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期