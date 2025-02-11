蔡雪敏曬勁凍齡慶生相唔似就「入五」 孖20歲女合照獲激讚似姐妹！

現年46歲嘅蔡雪敏（小雪）2000年出道，並先後推出3張EP，而佢於2001年與歌手漢洋推出嘅歌曲《其實我介意》更唱到街知巷聞，不過蔡雪敏隨後就於2004年宣布結婚後兼淡出娛樂圈。經歷咗3段婚姻嘅蔡雪敏現時與細4年嘅韓籍老公，以及與兩位前夫所生嘅一對仔女定居澳洲，亦不時在社交平台曬出日常照，近日蔡雪敏曬出慶生嘅照片更引來網民連環大讚……