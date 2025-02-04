TVB前主播蔡雪瑩億萬獨立屋首曝光 嫁上市公司太子爺榮升豪門少奶

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前無綫新聞主播蔡雪瑩在2016年與上市公司太子爺朱威霖（William）結婚，並迅速步入豪門，成為兩個孩子的母親。近日，蔡雪瑩在社交媒體上分享了一家四口的合照，更首度曝光位於九龍塘的億萬獨立屋。

蔡雪瑩億萬獨立屋內部曝光

近日，蔡雪瑩在社交媒體上分享了一家四口的合照，並向大家拜年：「恭喜發財，大年初一，朱家仝人祝大家，身體健康，生生猛猛」。從蔡雪瑩上傳的照片中首度曝光一家位於九龍塘的獨立屋和泳池，非常富貴。

蔡雪瑩 一家四口一起拜年，更首度曝光豪宅內部！（圖片來源：Facebook@蔡雪瑩）
一家四口一起拜年，更首度曝光豪宅內部！（圖片來源：Facebook@蔡雪瑩）
蔡雪瑩 室內都好大。（圖片來源：IG@snowychoi）
室內都好大。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩 兩位小朋友更似乎有自己playroom。（圖片來源：IG@snowychoi）
兩位小朋友更似乎有自己playroom。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩 （圖片來源：IG@snowychoi）
（圖片來源：IG@snowychoi）

結婚後繼續拍戲做主持

結婚和生子後，蔡雪瑩並未完全退出娛樂圈，近年主要擔任司儀主持和接拍廣告，並且在ViuTV的旅遊節目《歐遊全細界》中有出色的表現。此外，她還參演了電影《寒戰II》，在片中飾演周潤發的徒弟。蔡雪瑩還活躍於港台節目《醫生與你》和TVB節目《美食新聞報道》的主持工作。

蔡雪瑩 蔡雪瑩回復自由身後，主要擔任司儀和接拍廣告，現時亦有擔任港台節目《醫生與你》主持。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩回復自由身後，主要擔任司儀和接拍廣告，現時亦有擔任港台節目《醫生與你》主持。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩 蔡雪瑩曾參演電影《寒戰II》，在片中飾演周潤發的徒弟。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩曾參演電影《寒戰II》，在片中飾演周潤發的徒弟。（圖片來源：IG@snowychoi）

蔡雪瑩公屋出身 升呢豪門少奶奶

蔡雪瑩畢業於香港浸會大學，2010年加入TVB新聞部，擔任主播及採訪工作，至2014年離巢。因為樣子甜美，蔡雪瑩一向好有觀眾緣，更有雪瑩BB之稱，她年幼時家境清貧，在公屋長大，2016年與上市公司太子爺朱威霖（William）奉子成婚，升呢豪門少奶奶，並先後育有一子一女。

蔡雪瑩 蔡雪瑩曾效力TVB四年。（圖片來源：無綫新聞截圖）
蔡雪瑩曾效力TVB四年。（圖片來源：無綫新聞截圖）
蔡雪瑩 被網民稱為「雪瑩BB」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
被網民稱為「雪瑩BB」。（圖片來源：無綫新聞截圖）
蔡雪瑩 又不時在社交網分享靚相，力證身形仍Keep得勁Fit。（圖片來源：IG@snowychoi）
又不時在社交網分享靚相，力證身形仍Keep得勁Fit。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩 當日蔡雪瑩出嫁時已陀B五個月。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當日蔡雪瑩出嫁時已陀B五個月。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔡雪瑩 蔡雪瑩老公朱威霖係全國政協委員朱銘泉兒子，兩人婚後仍不時Sweet放閃。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩老公朱威霖係全國政協委員朱銘泉兒子，兩人婚後仍不時Sweet放閃。（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩 蔡雪瑩現在升呢少奶奶，主力湊仔女，生活幸福美滿，老公更表示：「卡任碌、袋任買。」網民都大讚好勵志！（圖片來源：IG@snowychoi）
蔡雪瑩現在升呢少奶奶，主力湊仔女，生活幸福美滿，老公更表示：「卡任碌、袋任買。」網民都大讚好勵志！（圖片來源：IG@snowychoi）

圖片來源：IG@snowychoi資料或影片來源：原文刊於新假期

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