蔣家旻嫁HOYTV高層 二人日本輕井澤拉埋天窗 有料老公背景公開
HOYTV高層周永基背景公開
蔣家旻的未婚夫周永基曾在TVB工作，後來被派往台灣擔任TVB製作中心主管。去年返回香港後，他轉至HoyTV擔任製作經理。除此之外，周永基在台灣還有自己的生意，因此他需要經常往返香港和台灣。儘管之前有傳言稱婚禮將在台灣舉行，但最終兩人選擇了日本輕井澤。蔣家旻對日本文化情有獨鍾，因此選擇在此地舉行婚禮也顯得意義非凡。婚禮過程中，只有少數親朋好友受邀，現場佈置了大量鮮花，營造出浪漫的雰圍。
蔣家旻 婚禮細節曝光
對於有傳即將到來的婚禮，蔣家旻在回應傳媒查詢時，未有作出否認，只表示：「有消息會喺社交平台通知大家。」消息指兩人將在亞洲區舉行婚禮，據知地點就選擇在台灣，是因為其男友高永基在台灣還有生意要打理，要台港兩邊走，而台灣距離香港較近，也方便蔣家旻的藝人朋友出席完婚宴後可以趕返香港開工。
預告9月「忙碌又特別」
目前蔣家旻正忙於拍攝TVB新劇《巨塔之后》，她透露拍完香港戲份後，將會飛到布拉格繼續拍攝外景戲。早前她曾在社交網暗示9月將有「特別」事發生：「即將迎接忙碌又特別的九月，開始倒數…….」
姊妹聚會中公開男友身份
蔣家旻與高永基的戀情在一次聚會中曝光，當時她與「2Line黨」好姊妹朱千雪、湯洛雯、岑杏賢等共聚，一齊慶祝湯洛雯生日，並在合照中首次讓男友一同現身，之後蔣家旻接受訪問時，亦直認其男友身份。據知高永基曾被派往台灣擔任TVB製作中心主管，上年回港後就過檔了HoyTV，擔任製作經理。
與男友拍拖超過一年
蔣家旻與男友高永基已拍拖超過一年，她近日首度開腔談及戀情，就甜爆指兩人在8年前拍攝節目時認識，之前一直只是朋友關係，最後她用了一個月時間，去考慮將兩人由朋友昇華至戀人關係。睇番8年前2016年蔣家旻所拍的節目，有《3日2夜》和《Sunday好戲王》。
蔣家旻入行16年奪「最佳女配角」
蔣家旻自2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」後加入TVB，2011年於劇集《天與地》飾演少年版佘詩曼開始為人留意，至2012年憑《愛·回家》馬子妮一角成功入屋。2013年她接拍葉念琛電影《第一次不是你》，試圖洗去乖乖女形象，卻因情慾戲太多，有傳惹來TVB高層不滿，而被放入雪櫃。
之後蔣家旻一直在TVB飾演綠葉角色，直到2020年才憑《反黑路人甲》水姐一角令觀眾眼前一亮，成功奪得「飛躍進步女藝員」獎。2022年，她在葉念琛監製劇集《美麗戰場》中飾演被稱為「反骨琪」的鍾家琪一角，終獲得「最佳女配角」大獎，演技受到肯定。
緋聞對象多 只認愛過朱敏瀚
蔣家旻曾在電台訪問中提及與朱敏瀚的戀情，她指二人因合作拍攝《點解阿Sir係阿Sir》而在2012年撻著，當時她已不再戀愛大過天，而是將事業放在首位，所以只想和朱敏瀚玩「地下情」：「但真是唔好彩，喺銅鑼灣撞到採訪其他活動嘅傳媒朋友，見到我哋拖手。但認咗之後，我反而對感情冇安全感，會諗將來萬一分手，又要交代係好煩。兩年後我哋分手，係因大家步伐不一致，嗰時我又拍電影又拍《愛‧回家》比較忙，係工作機會同時間影響咗大家嘅感情。」
拒認與羅天宇緋聞
蔣家旻又提及之後與羅天宇、麥秋成及敖嘉年的緋聞，她指全屬「流料」，她又透露2019年拍《反黑路人甲》時，她剛跟一個圈外男友分手，她表示日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝而產生妒忌和呷醋。
除了圈中人外，蔣家旻近年又先後同網台DJ兼開有製作公司的Martin拍拖，分手後又緊接同搞婚禮統籌公司的老闆Nic相戀，不過戀情冇個長過兩年。
曾與麥秋成斷正夜會都拒認戀情
2019年中，蔣家旻透過學舞結識排舞師麥秋成，好快已打得火熱，教舞成為媾女撒手鐧的麥秋成，不足3個月已將細10年的蔣家旻馴服得貼貼服服，當時兩人更曾被本刊斷正夜會，一齊返屋企過夜，不過男方從未肯放棄整個森林，以事業為由𠱁掂蔣家旻密冚戀情。
蔣家旻曾被指背麥秋成暗媾鍾培生
數來數去，蔣家旻似乎數漏了鍾培生，有傳蔣家旻在2020年中，曾背住當時男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，仲多番主動出擊，當年男方曾包場睇日本動畫《鬼滅之刃》，蔣家旻就黐實睇戲儼如女主人。不過鍾培生與圈中不少花旦姐仔都有往來，據知蔣家旻絕對不是她的心儀目標，因此只係神女有心、襄王無夢。
當時有知情人指：「Angel 知道鍾培生係富三代家住淺水灣獨立屋已經心心眼！當時 Angel 話自己個 IG俾人 hack咗，主動搵 Derek幫手，不過 Derek就一頭霧水，唔明點解 Angel要搵佢，可能佢以為係男人都係兵啩！知道 Derek包戲院睇戲，佢又話好鍾意套戲，叫 Derek預埋佢，去到現場仲扮晒女主人招呼朋友，姣仔姣到出晒面！」
蔣家旻曾遇渣男後學精 每段戀情過唔到兩年
蔣家旻過去接受訪問時透露曾與渣男拍拖，兩人交往後發現對方仍在社交網媾女，蔣家旻指戀情只維持了約一年，雖然好愛對方，更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手！為免外界胡亂揣測，她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女！
蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不到超過兩年，相當慘情！她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現，能為她解開兩年魔咒﹗