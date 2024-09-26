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蔣家旻嫁HOYTV高層 二人日本輕井澤拉埋天窗 有料老公背景公開

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34歲蔣家旻於今年4月底與男友周永基一同出席了湯洛雯的生日派對，當場確認了彼此的關係。不久之後，便有消息傳出兩人將結婚的喜訊。據悉，蔣家旻與周永基選擇在海外祕密舉行婚禮，並於上星期在TVB派發喜餅，許多圈中好友也已請假前往參加。據報導，今天（26日）是兩人的大喜之日，他們選擇在日本輕井澤舉行婚宴。蔣家旻亦向傳媒承認婚訊，並表示要幾日後才發相。

HOYTV高層周永基背景公開

蔣家旻的未婚夫周永基曾在TVB工作，後來被派往台灣擔任TVB製作中心主管。去年返回香港後，他轉至HoyTV擔任製作經理。除此之外，周永基在台灣還有自己的生意，因此他需要經常往返香港和台灣。儘管之前有傳言稱婚禮將在台灣舉行，但最終兩人選擇了日本輕井澤。蔣家旻對日本文化情有獨鍾，因此選擇在此地舉行婚禮也顯得意義非凡。婚禮過程中，只有少數親朋好友受邀，現場佈置了大量鮮花，營造出浪漫的雰圍。

蔣家旻 據報導，今天（26日）是兩人的大喜之日，他們選擇在日本輕井澤舉行婚宴。蔣家旻亦向傳媒承認婚訊，並表示要幾日後才發相。（圖片來源：IG@chiangel1110）
據報導，今天（26日）是兩人的大喜之日，他們選擇在日本輕井澤舉行婚宴。蔣家旻亦向傳媒承認婚訊，並表示要幾日後才發相。（圖片來源：IG@chiangel1110）

蔣家旻 婚禮細節曝光

對於有傳即將到來的婚禮，蔣家旻在回應傳媒查詢時，未有作出否認，只表示：「有消息會喺社交平台通知大家。」消息指兩人將在亞洲區舉行婚禮，據知地點就選擇在台灣，是因為其男友高永基在台灣還有生意要打理，要台港兩邊走，而台灣距離香港較近，也方便蔣家旻的藝人朋友出席完婚宴後可以趕返香港開工。

蔣家旻 近日蔣家旻開始留長頭髮，準備做靚靚新娘子。（圖片來源：IG@chiangel1110）
近日蔣家旻開始留長頭髮，準備做靚靚新娘子。（圖片來源：IG@chiangel1110）
蔣家旻 之前蔣家旻一直keep住齊蔭短髮。（圖片來源：IG@chiangel1110）
之前蔣家旻一直keep住齊蔭短髮。（圖片來源：IG@chiangel1110）

預告9月「忙碌又特別」

目前蔣家旻正忙於拍攝TVB新劇《巨塔之后》，她透露拍完香港戲份後，將會飛到布拉格繼續拍攝外景戲。早前她曾在社交網暗示9月將有「特別」事發生：「即將迎接忙碌又特別的九月，開始倒數…….」

蔣家旻 近日蔣家旻正努力keep fit。（圖片來源：IG@chiangel1110）
近日蔣家旻正努力keep fit。（圖片來源：IG@chiangel1110）
蔣家旻 《巨塔之后》由宣萱、陳展鵬、陳煒和劉佩玥擔正主演，原本預計於8月煞科。（圖片來源：IG@chiangel1110）
《巨塔之后》由宣萱、陳展鵬、陳煒和劉佩玥擔正主演，原本預計於8月煞科。（圖片來源：IG@chiangel1110）

姊妹聚會中公開男友身份

蔣家旻與高永基的戀情在一次聚會中曝光，當時她與「2Line黨」好姊妹朱千雪、湯洛雯、岑杏賢等共聚，一齊慶祝湯洛雯生日，並在合照中首次讓男友一同現身，之後蔣家旻接受訪問時，亦直認其男友身份。據知高永基曾被派往台灣擔任TVB製作中心主管，上年回港後就過檔了HoyTV，擔任製作經理。

蔣家旻 蔣家旻男友高永基於其姊妹聚會中曝光。（圖片來源：IG@chiangel1110）
蔣家旻男友高永基於其姊妹聚會中曝光。（圖片來源：IG@chiangel1110）
蔣家旻 今年情人節，蔣家旻亦曾曬出男友視角相，不過就未有讓男友出鏡。（圖片來源：IG@chiangel1110）
今年情人節，蔣家旻亦曾曬出男友視角相，不過就未有讓男友出鏡。（圖片來源：IG@chiangel1110）

與男友拍拖超過一年

蔣家旻與男友高永基已拍拖超過一年，她近日首度開腔談及戀情，就甜爆指兩人在8年前拍攝節目時認識，之前一直只是朋友關係，最後她用了一個月時間，去考慮將兩人由朋友昇華至戀人關係。睇番8年前2016年蔣家旻所拍的節目，有《3日2夜》和《Sunday好戲王》。

蔣家旻 2016年蔣家旻曾去哈爾濱拍攝旅遊節目《3日2夜》。（圖片來源：TVB）
2016年蔣家旻曾去哈爾濱拍攝旅遊節目《3日2夜》。（圖片來源：TVB）
蔣家旻 去年11月蔣家旻生日時，已同高層男友拍緊拖。（圖片來源：IG@chiangel1110）
去年11月蔣家旻生日時，已同高層男友拍緊拖。（圖片來源：IG@chiangel1110）

蔣家旻入行16年奪「最佳女配角」

蔣家旻自2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」後加入TVB，2011年於劇集《天與地》飾演少年版佘詩曼開始為人留意，至2012年憑《愛·回家》馬子妮一角成功入屋。2013年她接拍葉念琛電影《第一次不是你》，試圖洗去乖乖女形象，卻因情慾戲太多，有傳惹來TVB高層不滿，而被放入雪櫃。

之後蔣家旻一直在TVB飾演綠葉角色，直到2020年才憑《反黑路人甲》水姐一角令觀眾眼前一亮，成功奪得「飛躍進步女藝員」獎。2022年，她在葉念琛監製劇集《美麗戰場》中飾演被稱為「反骨琪」的鍾家琪一角，終獲得「最佳女配角」大獎，演技受到肯定。

蔣家旻 憑《愛回家》馬子妮角色入屋的蔣家旻，經過十多年在TVB打滾，終於捱出頭。（圖片來源：TVB）
憑《愛回家》馬子妮角色入屋的蔣家旻，經過十多年在TVB打滾，終於捱出頭。（圖片來源：TVB）
蔣家旻 拍葉念琛電影《第一次不是你》，有傳曾令蔣家旻被放入雪櫃。（圖片來源：電影劇照）
拍葉念琛電影《第一次不是你》，有傳曾令蔣家旻被放入雪櫃。（圖片來源：電影劇照）
蔣家旻 蔣家旻在《美麗戰場》表現脫胎換骨，演技獲激讚。（圖片來源：TVB）
蔣家旻在《美麗戰場》表現脫胎換骨，演技獲激讚。（圖片來源：TVB）
蔣家旻 2020年，蔣家旻憑《反黑路人甲》的水姐，以大熱姿態奪得「飛躍進步女藝員」獎。（圖片來源：TVB）
2020年，蔣家旻憑《反黑路人甲》的水姐，以大熱姿態奪得「飛躍進步女藝員」獎。（圖片來源：TVB）
蔣家旻 2022年憑劇集《美麗戰場》的反骨琪獲封「最佳女配角」，蔣家旻無論事業或生活也來個大升呢。（圖片來源：IG@chiangel1110）
2022年憑劇集《美麗戰場》的反骨琪獲封「最佳女配角」，蔣家旻無論事業或生活也來個大升呢。（圖片來源：IG@chiangel1110）

緋聞對象多 只認愛過朱敏瀚

蔣家旻曾在電台訪問中提及與朱敏瀚的戀情，她指二人因合作拍攝《點解阿Sir係阿Sir》而在2012年撻著，當時她已不再戀愛大過天，而是將事業放在首位，所以只想和朱敏瀚玩「地下情」：「但真是唔好彩，喺銅鑼灣撞到採訪其他活動嘅傳媒朋友，見到我哋拖手。但認咗之後，我反而對感情冇安全感，會諗將來萬一分手，又要交代係好煩。兩年後我哋分手，係因大家步伐不一致，嗰時我又拍電影又拍《愛‧回家》比較忙，係工作機會同時間影響咗大家嘅感情。」

蔣家旻 蔣家旻與朱敏瀚曾一同在2011年播出的劇集《點解阿Sir係阿Sir》中扮演學生角色。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣家旻與朱敏瀚曾一同在2011年播出的劇集《點解阿Sir係阿Sir》中扮演學生角色。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣家旻 2020年，蔣家旻與朱敏瀚分別獲得飛躍進步男、女藝員獎，2021年，朱敏瀚更憑《換命真相》奪得最佳男配角獎。（圖片來源：TVB）
2020年，蔣家旻與朱敏瀚分別獲得飛躍進步男、女藝員獎，2021年，朱敏瀚更憑《換命真相》奪得最佳男配角獎。（圖片來源：TVB）
蔣家旻 在《換命真相》中，蔣家旻曾與前男友朱敏瀚演情侶，二人均表示不感尷尬﹗（圖片來源：IG@chiangel1110）
在《換命真相》中，蔣家旻曾與前男友朱敏瀚演情侶，二人均表示不感尷尬﹗（圖片來源：IG@chiangel1110）

拒認與羅天宇緋聞

蔣家旻又提及之後與羅天宇、麥秋成及敖嘉年的緋聞，她指全屬「流料」，她又透露2019年拍《反黑路人甲》時，她剛跟一個圈外男友分手，她表示日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝而產生妒忌和呷醋。

除了圈中人外，蔣家旻近年又先後同網台DJ兼開有製作公司的Martin拍拖，分手後又緊接同搞婚禮統籌公司的老闆Nic相戀，不過戀情冇個長過兩年。

蔣家旻 除咗入行第一個圈中男友朱敏瀚，蔣家旻又曾與在《愛·回家》 做其阿哥的羅天宇傳緋聞，2019年5月，蔣家旻到日本短期留學，又在當地遇到羅天宇，被指再續前緣！（圖片來源：新傳媒照片庫）
除咗入行第一個圈中男友朱敏瀚，蔣家旻又曾與在《愛·回家》 做其阿哥的羅天宇傳緋聞，2019年5月，蔣家旻到日本短期留學，又在當地遇到羅天宇，被指再續前緣！（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾與麥秋成斷正夜會都拒認戀情

2019年中，蔣家旻透過學舞結識排舞師麥秋成，好快已打得火熱，教舞成為媾女撒手鐧的麥秋成，不足3個月已將細10年的蔣家旻馴服得貼貼服服，當時兩人更曾被本刊斷正夜會，一齊返屋企過夜，不過男方從未肯放棄整個森林，以事業為由𠱁掂蔣家旻密冚戀情。

蔣家旻 雖然年齡相差十年，睇落又大纜都扯唔埋，不過蔣家旻同麥秋成卻因學舞撻著，女方不時在排舞室打躉，𥄫實男友唔畀其他女埋身。（圖片來源：IG@chiangel1110）
雖然年齡相差十年，睇落又大纜都扯唔埋，不過蔣家旻同麥秋成卻因學舞撻著，女方不時在排舞室打躉，𥄫實男友唔畀其他女埋身。（圖片來源：IG@chiangel1110）
蔣家旻 蔣家旻為瘟仔唔介意做望 「夫」石，2019年曾被本刊記者影到山長水遠由將軍澳電視城駕車入大圍咖啡店坐埋一邊玩電腦，等足三個鐘接麥秋成收工，之後返回麥秋成位於西貢的村屋寓所過夜。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣家旻為瘟仔唔介意做望 「夫」石，2019年曾被本刊記者影到山長水遠由將軍澳電視城駕車入大圍咖啡店坐埋一邊玩電腦，等足三個鐘接麥秋成收工，之後返回麥秋成位於西貢的村屋寓所過夜。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔣家旻曾被指背麥秋成暗媾鍾培生

數來數去，蔣家旻似乎數漏了鍾培生，有傳蔣家旻在2020年中，曾背住當時男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，仲多番主動出擊，當年男方曾包場睇日本動畫《鬼滅之刃》，蔣家旻就黐實睇戲儼如女主人。不過鍾培生與圈中不少花旦姐仔都有往來，據知蔣家旻絕對不是她的心儀目標，因此只係神女有心、襄王無夢。

當時有知情人指：「Angel 知道鍾培生係富三代家住淺水灣獨立屋已經心心眼！當時 Angel 話自己個 IG俾人 hack咗，主動搵 Derek幫手，不過 Derek就一頭霧水，唔明點解 Angel要搵佢，可能佢以為係男人都係兵啩！知道 Derek包戲院睇戲，佢又話好鍾意套戲，叫 Derek預埋佢，去到現場仲扮晒女主人招呼朋友，姣仔姣到出晒面！」

蔣家旻 蔣家旻背住男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，多番主動出擊，不過女追男都唔一定成功。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣家旻背住男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，多番主動出擊，不過女追男都唔一定成功。（圖片來源：新傳媒照片庫）

蔣家旻曾遇渣男後學精 每段戀情過唔到兩年

蔣家旻過去接受訪問時透露曾與渣男拍拖，兩人交往後發現對方仍在社交網媾女，蔣家旻指戀情只維持了約一年，雖然好愛對方，更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手！為免外界胡亂揣測，她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女！

蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不到超過兩年，相當慘情！她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現，能為她解開兩年魔咒﹗

蔣家旻 鍾培生於2020年6月因錄影網上節目《培生擂台》而認識蔣家旻，望住年輕有為的富三代，蔣家旻當時已嗒晒糖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
鍾培生於2020年6月因錄影網上節目《培生擂台》而認識蔣家旻，望住年輕有為的富三代，蔣家旻當時已嗒晒糖。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣家旻 當日鍾培生包下一間戲院共二百幾個座位，請朋友及網友睇日本動漫《鬼滅之刃無限列車篇》，蔣家旻主動要飛又坐正鍾培生隔籬，被指扮晒女主人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
當日鍾培生包下一間戲院共二百幾個座位，請朋友及網友睇日本動漫《鬼滅之刃無限列車篇》，蔣家旻主動要飛又坐正鍾培生隔籬，被指扮晒女主人。（圖片來源：新傳媒照片庫）

圖片來源：IG@chiangel1110、TVB、電影劇照、新傳媒照片庫

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