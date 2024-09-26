蔣家旻嫁HOYTV高層 二人日本輕井澤拉埋天窗 有料老公背景公開

34歲蔣家旻於今年4月底與男友周永基一同出席了湯洛雯的生日派對，當場確認了彼此的關係。不久之後，便有消息傳出兩人將結婚的喜訊。據悉，蔣家旻與周永基選擇在海外祕密舉行婚禮，並於上星期在TVB派發喜餅，許多圈中好友也已請假前往參加。據報導，今天（26日）是兩人的大喜之日，他們選擇在日本輕井澤舉行婚宴。蔣家旻亦向傳媒承認婚訊，並表示要幾日後才發相。

