33歲蔣家旻透視裝打邊爐 店員一個舉動即露尷尬笑容！

現年33歲的蔣家旻入行17年，最近憑藉《美麗戰場》鍾嘉琪（反骨琪）一角彈起，更榮獲《萬千星輝頒獎典禮2022》最佳女配角，及入圍亞洲內容大獎2023（ContentAsia Awards 2023）的最佳女配角，人氣一時無兩！近日蔣家旻在內地某連鎖火鍋店被偶遇，更因店員的一個舉動而露出尷尬的笑容！