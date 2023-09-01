33歲蔣家旻透視裝打邊爐 店員一個舉動即露尷尬笑容！
蔣家旻黑色bra top打邊爐 店員起哄即尷尬
蔣家旻以一身休閒裝束現身火鍋店，被食客認出時亦大方合照，而網民的焦點反而落在她身穿的透視裝！內搭的黑色bra top十分搶眼，好身材展露無遺！雖然11月才是蔣家旻的生日，但同行朋友視乎提前和她慶祝，只見當店員圍上前向她唱生日歌時，蔣家旻因為害羞而顯得十分尷尬，只能捂嘴微笑配合！
蔣家旻霉足多年終上位 忽變富婆喪曬貴手袋變上等人
入行17年的蔣家旻（Angel）由當年的《愛回家》馬子妮，遙身一變已成為今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，去年一齣《美麗戰場》飾演反骨琪一角大改戲路獲激讚，連TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲親口提出的力捧「六生八旦」名單之中，蔣家旻也在陣中，前途無可限量。事業大躍進身價自然不同往日，近日就有網友發現蔣家旻連IG的Post也一改以往鄰家女孩形象，忽然變身富婆風格，連續三個月先後遊東京、歐洲及台灣，其中歐遊就玩足半個月豪花六位數，一身行裝更相當富貴，相中經常大晒不少名牌衣飾，單是Hermes手袋及首飾就不計其數，完美升呢！
三款Hermes手袋 共值約14萬
在蔣家旻的Hermes收藏品之中，單是手袋款就最少有三個不同設計可以配合不同造型，其中價值約72,000元的紅色Roulis Mini跟她由紅館走到日本，再由日本走到歐洲。另一個價值約38,400元的In-the-Loop系列經典焦糖色「豬鼻包」，則配合她不時到高級藝術展覽場合，或是落區食Tea之用。至於黑色18 Picotin配金扣價值約為31,000元的手袋，則在台灣之旅出現隨便放在台上。
聖誕樹下另有橙盒樹
除了這三款手袋之外，蔣家旻也收藏了不少Hermes配飾，包括皮帶、純銀首飾、Pop H頸鏈、圍巾、Rodeo馬仔吊飾等等，去年聖誕節蔣家旻在IG貼出家中聖誕樹旁的打卡影片，就被發現樹下擺放了超過十個不同大少的Hermes橙色盒子，仿如男一棵聖誕樹。
BV手袋亦最少有兩個 名牌大晒冷
今次歐洲之旅，蔣家晏可謂精銳盡出，Gucci腰帶、Chanel皮鞋、Loewe腰帶樣樣齊，衣衫件件名牌唔在講，去打卡的餐廳、名店亦都充滿貴氣，令人目不暇及！而在東京瘋狂Shopping後，亦被發現孭着價值14900元的Bottega Veneta黑色水桶袋，大晒戰利品。另一款價值19500元的白色BV Small Cassette Camera Bag，則在去年回顧相集中出現。
馬子妮一角入屋 反骨琪展實力
現年33歲的蔣家旻，是憑2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」而獲簽藝員約，2011年於劇集《天與地》飾演少年版佘詩曼開始為人留意，至2012年憑《愛·回家》的馬子妮終成功入屋。不過鄰家女孩形象太深入民心，直至2020年才憑《反黑路人甲》水姐一角改變戲路，同年獲萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎，去年再憑《美麗戰場》的「反骨琪」初演奸角而成功為她贏得最佳女配角獎，實力備受肯定。
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