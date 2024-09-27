蔣家旻日本石之教堂完婚！甜蜜升級做人妻 疫情後首次公開婚禮現場
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昨晚，蔣家旻（Angel）在社交平台上分享了她的婚紗照，正式宣布與做幕後高層的周永基在日本軽井沢石之教堂舉行了婚禮。「將近一年的籌備，感恩這段時間天的眷顧，一直夢想舉行婚禮的教堂，在疫情後等待了3個月終於重開。在光與石的結合，平靜、神聖的雰圍，被自然環境包圍下，能夠在石之教堂完婚。」Angel在留言中透露了婚禮的溫馨和神聖，但也提到由於場地的限制，無法邀請過多賓客，希望朋友們能夠理解。
婚禮籌備一年 終於夢想成真
Angel透露，這場婚禮籌備了將近一年的時間，並且是在她夢寐以求的地點舉行。婚禮的地點選在了日本的軽井沢石之教堂，這個地方以其自然美景和神聖的雰圍聞名。婚禮在疫情後首次對外開放，使得這場婚禮更加特別。
限制賓客人數 呼籲朋友理解
由於疫情的影響，婚禮的賓客人數受到了嚴格的限制。Angel在社交媒體上特別提到，她無法邀請太多的朋友參加，並希望能得到大家的理解和支持。她還特別強調了從「Miss」到「Mrs」的身份轉變，表達了對新生活的期待和喜悅。
蔣家旻與未婚夫甜蜜時刻
今年元宵節，Angel首次公開承認與未婚夫的戀情，並在4月份帶著他一同出席了好友的聚會，首次讓未婚夫的面貌曝光於公眾之前。此後，關於兩人的婚訊不斷，但直到現在才由Angel親自確認。這次婚禮不僅是兩人愛情的見證，也是Angel作為公眾人物，向外界展示她私人生活的重要時刻。
圖片來源：TVB