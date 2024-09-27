蔣家旻日本石之教堂完婚！甜蜜升級做人妻 疫情後首次公開婚禮現場

昨晚，蔣家旻（Angel）在社交平台上分享了她的婚紗照，正式宣布與做幕後高層的周永基在日本軽井沢石之教堂舉行了婚禮。「將近一年的籌備，感恩這段時間天的眷顧，一直夢想舉行婚禮的教堂，在疫情後等待了3個月終於重開。在光與石的結合，平靜、神聖的雰圍，被自然環境包圍下，能夠在石之教堂完婚。」Angel在留言中透露了婚禮的溫馨和神聖，但也提到由於場地的限制，無法邀請過多賓客，希望朋友們能夠理解。

