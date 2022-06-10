愛回家｜蔣家旻預告加入 做送水輝前度挑戰大小姐

蔣家旻最近連踩兩劇，日前新劇《美麗戰場》正式開鏡，她再在社交網公開晒《愛回家之開心速遞》劇本，10年前在首輯《愛回家》飾演馬子妮的蔣家旻，預告重返劇組演新角色，劇本上寫住《媽媽回來了》及《爭仔大戰（上）(下)》，網民推測蔣家旻將飾演送水輝前度，即Philip仔的親生媽媽。