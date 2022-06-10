愛回家｜蔣家旻預告加入 做送水輝前度挑戰大小姐
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蔣家旻最近連踩兩劇，日前新劇《美麗戰場》正式開鏡，她再在社交網公開晒《愛回家之開心速遞》劇本，10年前在首輯《愛回家》飾演馬子妮的蔣家旻，預告重返劇組演新角色，劇本上寫住《媽媽回來了》及《爭仔大戰（上）(下)》，網民推測蔣家旻將飾演送水輝前度，即Philip仔的親生媽媽。
蔣家旻10年後重返《愛回家》
蔣家旻日前在其社交平台限時動態分享收到《愛回家之開心速遞》的劇本，分別是第1664集《媽媽回來了》、第1665集《爭仔大戰（上）》及第1666集《爭仔大戰（下）》，並寫上：「人生有幾多個十年，眨吓眼離開處境劇都有十年，今次返去客串全新角色，期待期待。#估吓同邊條線有關 #好耐未試過出現喺八點嘅時段#」蔣家旻公開劇本後，網民即估她會加入邊條劇線，同邊個做對手戲。
網民心水清
網民紛紛留言競猜：「其實可以做朗拿度夫人（即林漪娸）個女，再續母女緣」、「難度馬子妮是宋飛立（即『送水輝』許家傑兒子）的親生媽媽」、「今次返去做根叔個細女呀」、「同大小姐（林淑敏飾）爭飛立仔」及「你劇透了，宋飛立的媽媽？」等，當中絕大部份網民都估蔣家旻在劇中是送水輝的前度，即Philip仔的親生媽媽，今次回歸將會同「送水輝」及「大小姐」爭奪兒子撫養權。
蔣家旻直認同大小姐爭仔
蔣家旻於12年首輯《愛回家》內飾演馬子妮，是馬虎（劉丹飾）的孫女，現在相隔10年再重返《愛回家之開心速遞》，蔣家旻接受傳媒訪問，承認網民估計正確，她將會加入大小姐那條線，會同大小姐鬥，這個一個全新角色，與劉丹無關係。因為同時與新劇《美麗戰場》疊住拍，蔣家旻要兩邊踩。至於要同大小姐爭仔，蔣家旻話唔怕角色不討好，因為個仔的確係佢親生，不過就唔想劇透太多。