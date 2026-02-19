非常檢控觀｜蔣家旻爆李成昌鏡頭後超窩心！激讚前輩一舉動：佢出100分力幫我
蔣家旻與「最強甘草」李成昌在熱播劇《非常檢控觀》中飾演反目成仇的父女，二人鬥戲火花四濺，看得觀眾相當肉緊。不過，原來戲外二人關係極好，蔣家旻近日受訪時更大爆這位前輩在鏡頭後不為人知的一面，激讚對方一個超敬業的窩心舉動，令她非常感動。究竟這位備受尊敬的前輩，在片場做了甚麼事讓蔣家旻如此難忘？
蔣家旻親解大義滅親戲 坦言拍攝超緊張
對於今次與李成昌再度合作，蔣家旻坦言非常開心，並表示二人默契十足：「今次角色做兩父女，我哋好有默契，唔使 warm up，加上劇本好好，我哋都好自然一埋位就進入角色。」她特別提到劇中一場「大義滅親」的重頭戲，直言拍攝時非常緊張，因為該場戲對白極長，而且只有他們二人對戲，必須高度專注。她說：「嗰場戲係兩父女嘅對決，本身我拍嘅時候好緊張。因為得我哋兩個人嘅戲，啲對白都好長，要好專注。」
李成昌NG超有耐性 蔣家旻激讚：佢出100分力
談到前輩李成昌，蔣家旻更是讚不絕口，並分享了一件令她深受感動的幕後故事。她透露拍攝時有NG，但李成昌非常有耐性，更做出一個讓她驚訝的舉動。蔣家旻憶述：「我好記得當日有啲位 NG，佢係好有耐性，會唔介意畀足戲我，由 NG 嘅位開始，仲要鏡頭唔係 take 佢，但係佢都願意出 100 分力，等我容易代入番角色。」李成昌即使在鏡頭外，也毫不吝嗇地交足戲，全力幫助對手入戲，其專業精神和對後輩的提攜，讓蔣家旻大為感動。
最強甘草遇上最佳女配角 戲內鬥戲外互撐
李成昌作為公認的「最強甘草」，演技早已爐火純青；而蔣家旻亦憑《美麗戰場》「反骨琪」一角勇奪「最佳女配角」，實力備受肯定。二人今次在《非常檢控觀》可謂棋逢敵手，戲內鬥到你死我活，但戲外卻是互相扶持、亦師亦友的關係。蔣家旻的分享，不但讓觀眾看到李成昌敬業樂業的一面，更展現了演藝圈中難得的前輩風範與演員間的專業精神，這份互相尊重的合作關係，絕對是劇集成功的一大關鍵。
