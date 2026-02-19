非常檢控觀｜蔣家旻爆李成昌鏡頭後超窩心！激讚前輩一舉動：佢出100分力幫我

蔣家旻與「最強甘草」李成昌在熱播劇《非常檢控觀》中飾演反目成仇的父女，二人鬥戲火花四濺，看得觀眾相當肉緊。不過，原來戲外二人關係極好，蔣家旻近日受訪時更大爆這位前輩在鏡頭後不為人知的一面，激讚對方一個超敬業的窩心舉動，令她非常感動。究竟這位備受尊敬的前輩，在片場做了甚麼事讓蔣家旻如此難忘？