美麗戰場｜蔣家旻自爆享受做賤人 葉念琛下令「谷盡上半身」原因公開
最乞人憎的「琪琪」
蔣家旻的「琪琪」，是葉念琛在《美麗戰場》中塑造出來最「最乞人憎」角色。飾演陳瀅異父異母妹妹鍾家琪的蔣家旻，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，唔係鬧人就係發表驚天歪理，其中向陳瀅怒吼的「家咩姐啫，我同你唔同老豆老母生架！我咁聰明你咁蠢！」，擺明向經典奸角甘量宏（張家輝飾）致敬。蔣家旻受訪時坦言琪琪是其人生中暫時「最攰嘅角色」，並笑指每日收工回家都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲都鬧足十幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態都係挑釁緊人哋，所以需要嘅能量好高。」
角色乞人憎蔣家旻更開心
談到角色「金句」浪接浪，蔣家旻笑言全是葉念琛功勞，並透露葉念琛會即場改對白：「佢有時現場有諗法，就會即場改得再衰啲、再賤格啲，佢寫嘅對白都幫到我入戲，令個角色立體啲，佢好知道自己要啲乜。」蔣家旻又讚葉念琛為了Keep住演員的energy level不要大跌watt：「因為通常能量跌咗就唔會有第一、二Take咁好，所以好多時我哋NG導演都會繼續去。大場面佢通常拍一、兩Take就完，然後再補我哋大頭。」蔣家旻笑指不少看過劇集的同事都直指她「乞人憎」，令她相當開心：「我好Enjoy畀人鬧，證明我做到嘛，都想大家睇得投入。」
酷熱天氣下拍攝被挾持戲份
早在今年7月初，一眾演員要喺酷熱天氣下拍攝，陳瀅、蔣家旻呢日因劇情於「勝記士多」挾持做人質，又熱又辛苦，導演同蔣家旻「萬歲」請大家吃西瓜消暑，原來拍攝《 美麗戰場 》期間美食吃不停，眾演員仲互爆邊個先係最為食：
要做最賤格「琪琪」 葉念琛下令「谷到盡」
根據葉念琛早前係IG所講：「葉念琛愛情電影宇宙裡，阿寶的死敵永遠是名叫琪琪的女生！今次的琪琪是有史以來最作惡多端，壞事做盡！保證會讓觀眾對她恨之入骨！」不過蔣家旻受訪時表示，沒有想過自己會做「琪琪」，而劇中與陳瀅會一起選港姐，二人要經常鬥戲。蔣家旻又提到，因為今次自己將會演「葉念琛筆下最賤格的琪琪」，導演更親自落order要佢食肥啲，因為劇中要著短褲、DeepV，身形再豐滿一點才有睇頭重。
傳因拍葉念琛電影被雪藏
蔣家旻當年喺無綫處境劇《愛回家》飾演馬子妮，後來被葉念琛賞識，於2013年喺葉念琛電影《第一次不是你》中破格飾演為病母籌錢嘅援交少女「寶」，據聞當年無綫以為蔣家旻拍的是普通愛情片，但沒料到她在片中有大量情慾戲，加上角色是援交少女，與她當時在《愛回家》的乖乖女形象不符，隨即觸動高層神經，並把她雪藏。當時劇情交代她演的「馬子妮」要出國進修，差不多臨近劇集大結局才再出現。
重頭台慶劇10月首播
由葉念琛監製、編劇及導演的無綫55周年台慶劇《美麗戰場》，於2022年10月3日晚起、一連二十集逢星期一至五晚九點半翡翠台播出。由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正的《美麗戰場》，早前TVB更釋出以六位男主角為主的官方宣傳海報，陳山聰及方力申齊齊企C位，不過站在最前方的山聰「地位」明顯略勝一籌。其餘四位男主角還有丁子朗、姜大衞、林盛斌及張馳豪。
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常見問題
《美麗戰場》五位女主角各代表什麼？
首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、 純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻，及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。
陳瀅與劉佩玥戲裡戲外姐妹情深？
劉佩玥與陳瀅當年二人與何雁詩組成閨密圈，更試過一起外遊拍節目friend到爆，甚至試過一齊租屋同居，但原來自從劉佩玥搭上「巨聲幫」大孖周志文，被發現二人已各行各路⋯⋯詳見：劉佩玥陳瀅為仔反面2年