美麗戰場｜蔣家旻自爆享受做賤人 葉念琛下令「谷盡上半身」原因公開

新劇《美麗戰場》於10月3日播放，但32歲蔣家旻唔係第一次同葉念琛合作，事實上她屬於前輩級「阿寶」之一，更於2013年參與葉念琛的《第一次不是你》。而今次就《美麗戰場》慘被「降呢」，失「阿寶」之位做奸角「琪琪」，不過蔣家旻對做奸角表現的十分興奮，更指自己「Enjoy被人鬧！」