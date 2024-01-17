34歲蔣家旻突然入院做急性手術 冇份跟《法證先鋒6》飛日本慘到爆
蔣家旻做盲腸炎手術冇得去日本
蔣家旻於16日晚在Instagram突然上載了一張躺在病床、手插了點滴的照片，表示自己要突然入院做手術感到非常驚慌：「從劇裏模擬人生，到病床的現場，原來生活從來不設彩排！原本預定今天啟程前往日本拍攝《法證6》，如果不是即將出國，我猜我還在拖延看醫生，前天晚上，疼痛突然襲來，熬過了漫長的夜晚，直到第二天黃昏才去醫院，掃描後才發現，原來我得了盲腸炎，需要立刻住院並進行手術，這讓我驚慌得流淚……」
蔣家旻向2劇集團隊道歉
除了忙於拍攝《法證先鋒6 倖存者的救贖》，蔣家旻亦正積極拍攝另一套劇《反黑英雄》，她對此特意向2部劇集的幕後團隊說抱歉：「這突發狀況給《法證先鋒6》和《反黑英雄》的團隊帶來了不便，也讓幕後的同事忙於應對突發的事情，真的很抱歉。」蔣家旻接着表示，雖然只是一個小手術，但這次的經歷，從頭到尾都沒有一本劇本能讓她有所準備：「被推進手術室時的無助﹑恐懼和擔憂，是在戲裡體會不到的。#傷口還沒癒合 #今天的狀態比昨天好了一點 #我是廢物躺平被照顧 #走路慢得像蝸牛 #不幸之中大幸 #不要諱疾忌醫」
蔣家旻獲圈中好友安慰送祝福
病癒的蔣家旻獲大批圈中好友如「馬子妮哥哥馬子仁」羅天宇、張繼聰、黃智雯、簡淑兒及郭柏妍等留言祝福早日康復，敖嘉年更搞笑「突破盲腸」指出：「其實張相係點樣影嘅呢？」
馬子妮一角入屋 反骨琪展實力
現年33歲的蔣家旻，是憑2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」而獲簽藝員約，2011年於劇集《天與地》飾演少年版佘詩曼開始為人留意，至2012年憑《愛·回家》的馬子妮終成功入屋。不過鄰家女孩形象太深入民心，直至2020年才憑《反黑路人甲》水姐一角改變戲路，同年獲萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎，去年再憑《美麗戰場》的「反骨琪」初演奸角而成功為她贏得最佳女配角獎，實力備受肯定。
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