33歲蔣家旻只圍浴巾出鏡夠搏 出道16年因1事慘遭雪藏
45日環遊日本｜蔣家旻浸溫泉濕身出鏡夠晒搏
TVB只有6集的旅遊節目《45日環遊日本》已播放完畢，在日前播出的一集中，輪到蔣家旻做主持，在11天內走訪九州七縣，行程十分緊湊。適逢九州出名浸溫泉，蔣家旻在節目中除了享受全世界唯一的砂浴溫泉、參觀充滿特色的「別府七湯地獄巡禮」外，最後，更入住高級溫泉旅館，大歎房中的私家露天溫泉。她在節目中，亦大方公開浸溫泉的畫面，可見她全身僅穿浴巾出鏡，認真夠晒搏命！
曾飾演「青年版」佘詩曼為人熟識
蔣家旻由2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」的徵選活動而入行。加入TVB一年，即獲得出演《同事三分親》、《溏心風暴之家好月圓》等著名劇集，但是，起初都是出演三、四線角色，直至出演《天與地》佘詩曼「青年版」而開始為人熟識。
靠《愛回家》入屋 乖乖女形象深入民心
現年33歲的蔣家旻自2007年入行，初期大多做閒角或配角為主，直至2012年起，參與拍攝第一輯《愛回家》，飾演劇中重要角色「馬子妮」。馬家眾人當年極度火紅，而蔣家旻亦憑「馬子妮」一角成功入屋，成為觀眾眼中的乖乖女。猶記得馬子妮在《愛回家》中由學生演到做人妻，當時令不少網民紛紛表示睇到好感動，只因好似睇住馬子妮慢慢長大。
為洗甩「乖乖女」形象接拍電影
因為乖乖女形象太深入民心，擔心會令戲路變得十分狹窄的蔣家旻，特意在2013年接拍葉念琛作品《第一次不是你》。因戲中母親患有腎衰竭急需要六萬元手術費而決定出賣身體援交籌錢，電影中，因有不少情慾戲而洗去以往乖乖女形象。蔣家旻更是一次擔正演出女主角的電影，因《第一次不是你》而獲香港電影金像獎「最佳新演員」提名。
因情慾戲慘被雪藏
雖然，蔣家旻在拍攝電影後獲得不少讚賞，但正因為戲中角色大膽，情慾戲又多，有傳當時TVB的高層不滿「馬子妮」自毀形象，因而即時將她放入雪櫃。當時，戲份多多的馬子妮在劇中被安排出國進修，直到在2015年，臨近劇集大結局時才再次出現。
2020年獲「飛躍進步女藝員」演技被受肯定
雖然，蔣家旻接拍電影但是並沒有讓她爆紅，反而一直在TVB浮浮沉沉，在2017年劇集《踩過界》中，因飾演一名患有斯德哥爾摩症後群而要經常被SM的角色，不但經常要被虐待，而且更要多次浸水，令觀眾眼前一亮。而2020年，蔣家旻為了改變形象，特意將一頭長髮剪短，出演《反黑路人甲》的水姐，更憑著角色有份角逐「飛躍進步女藝員」、「最佳女配角」及「我最喜愛電視女角色」三獎，最後以大熱姿態奪得「飛躍進步女藝員」一獎，成功靠女人味十足的水姐一改以往乖乖女形象，不再因馬子妮一角被定型。
憑「反骨琪」一角再獲網民肯定
蔣家旻在今年播出的《美麗戰場》中，飾演乞人憎角色「反骨琪」，甚少飾演奸角的她直言今次是一大挑戰，在一系列的劇集宣傳片中「把口冇時停」，唔係鬧人就係發表驚天歪理，其中向陳瀅怒吼的「家咩姐啫，我同你唔同老豆老母生架！我咁聰明你咁蠢！」，擺明向經典奸角甘量宏（張家輝飾）致敬。
人生中「最攰嘅角色」
蔣家旻受訪時，坦言琪琪是其人生中暫時「最攰嘅角色」，並笑指每日收工回家都感覺「散晒」：「琪琪係鬧得最多人，好乞人憎、對白又賤格。我做呢個角色情緒係由內攰到外，每日拍完都成個人散晒，唔係眼瞓嗰隻攰，係有虛脫嘅感覺。因為正常鬧人唔會鬧幾個鐘，但我每日拍戲都鬧足十幾個鐘，因為我冇一場戲係可以好平和，就算平和嘅狀態都係挑釁緊人哋，所以需要嘅能量好高。」
蔣家旻角色乞人憎 表示更開心
談到角色「金句」浪接浪，蔣家旻笑言全是葉念琛功勞，並透露葉念琛會即場改對白：「佢有時現場有諗法，就會即場改得再衰啲、再賤格啲，佢寫嘅對白都幫到我入戲，令個角色立體啲，佢好知道自己要啲乜。」蔣家旻又讚葉念琛，為了Keep住演員的energy level不要大跌watt：「因為通常能量跌咗就唔會有第一、二Take咁好，所以好多時我哋NG，導演都會繼續去。大場面佢通常拍一、兩Take就完，然後再補我哋大頭。」蔣家旻笑指，不少看過劇集的同事都直指她「乞人憎」，令她相當開心：「我好Enjoy畀人鬧，證明我做到嘛，都想大家睇得投入。」
蔣家旻與敖嘉年驚傳婚外情敖嘉年認與太太和平分手
敖嘉年一向相當保護其感情生活，與圈外女友拍拖多年來都一直好低調，於2016年秘婚，婚後生活依舊低調！近日有報道爆料，敖嘉年和蔣嘉旻過從甚密。傳媒向他查詢時，敖嘉年才透露和太太三年多前已離婚，並指好多圈內朋友都知道。他指，今次公開離婚是經前妻同意，並指二人是和平分手，現在關係像家人一樣，生日都會一齊過！
敖嘉年欣賞蔣家旻 感情睇緣份
敖嘉年講到同蔣嘉旻的緋聞時，他否認二人拍拖，但就表示好欣賞對方。直指蔣嘉旻曾到訪其家，因為都是一大班朋友到來，但就沒有過夜。當被問到有否發展機會，敖嘉年就講笑話，對方好火爆，怕咗佢，但感情事就一切隨緣！
敖嘉年入行超過廿年，1994年參加無綫歌唱比賽入行，做過電影幕後及DJ，2016年簽約入無綫，拍過不少劇集。2009年，憑《巾幗梟雄》大少爺「蔣必文」一角勇奪「飛躍進步男藝員」，翌年憑《巾幗梟雄之義海豪情》的「排骨仔」角色打入「最佳男配角」五強。敖嘉年與蔣家旻傳緋聞才驚爆已離婚三年多，但本刊曾在4年前（2018年）影到敖嘉年同徐少強女兒出雙入對！
蔣家旻被逼認愛朱敏瀚
蔣家旻早前在電台訪問中提及與朱敏瀚的戀情，她指二人因合作拍攝《點解阿Sir係阿Sir》而在2012年撻著，當時她已不再戀愛大過天，而是將事業放在首位，所以只想和朱敏瀚玩「地下情」：「但真是唔好彩，喺銅鑼灣撞到採訪其他活動嘅傳媒朋友，見到我哋拖手。但認咗之後，我反而對感情冇安全感，會諗將來萬一分手，又要交代係好煩。兩年後我哋分手，係因大家步伐不一致，嗰時我又拍電影又拍《愛‧回家》比較忙，係工作機會同時間影響咗大家嘅感情。」
緋聞對象多
蔣家旻又提及之後與羅天宇、麥秋成及敖嘉年的緋聞，她指全屬「流料」，她又透露2019年拍《反黑路人甲》時，她剛跟一個圈外男友分手，之後單身至今已有3年，她表示日後只會選擇跟圈外人拍拖，事關壓力較少，也不易因拍攝而產生妒忌和呷醋。
除了圈中人外，蔣家旻近年又先後同網台DJ兼開有製作公司的Martin拍拖，分手後又緊接同搞婚禮統籌公司的老闆Nic相戀，不過戀情冇個長過兩年。
曾與麥秋成斷正夜會都拒認戀情
2019年中，蔣家旻透過學舞結識排舞師麥秋成，好快已打得火熱，教舞成為媾女撒手鐧的麥秋成，不足3個月已將細10年的蔣家旻馴服得貼貼服服，當時兩人更曾被本刊斷正夜會，一齊返屋企過夜，不過男方從未肯放棄整個森林，以事業為由𠱁掂蔣家旻密冚戀情。
蔣家旻曾被指背麥秋生暗媾鍾培生
數來數去，蔣家旻似乎數漏了鍾培生，有傳蔣家旻在2020年中，曾背住當時男友麥秋成暗媾富三代鍾培生，仲多番主動出擊，當年男方曾包場睇日本動畫《鬼滅之刃》，蔣家旻就黐實睇戲儼如女主人。不過鍾培生與圈中不少花旦姐仔都有往來，據知蔣家旻絕對不是她的心儀目標，因此只係神女有心、襄王無夢。
當時有知情人指：「Angel 知道鍾培生係富三代家住淺水灣獨立屋已經心心眼！當時 Angel 話自己個 IG俾人 hack咗，主動搵 Derek幫手，不過 Derek就一頭霧水，唔明點解 Angel要搵佢，可能佢以為係男人都係兵啩！知道 Derek包戲院睇戲，佢又話好鍾意套戲，叫 Derek預埋佢，去到現場仲扮晒女主人招呼朋友，姣仔姣到出晒面！」
蔣家旻曾遇渣男後學精 每段戀情過唔到兩年
蔣家旻過去接受訪問時透露曾與渣男拍拖，兩人交往後發現對方仍在社交網媾女，蔣家旻指戀情只維持了約一年，雖然好愛對方，更為了他令自己變得好卑微，但由於終日無安全感，最後還是忍痛提出分手！為免外界胡亂揣測，她強調渣男是圈外人，而對方媾的女仔不是港女！
蔣家旻指遇到渣男後如上了一課，從此對感情不會再拖拉，她指與渣男分手之後有拍散拖，好快發現不適合便分手，蔣家旻指過去拍拖都維持不到超過兩年，相當慘情！她指現時對感情隨緣，不會擔心嫁唔出，會較著重內在溝通，希望未來的另一半出現，能為她解開兩年魔咒﹗
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
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