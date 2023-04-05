蔣家旻 hermes

蔣家旻霉足多年終上位 忽變富婆喪曬貴手袋變上等人

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入行17年的蔣家旻（Angel）由當年的《愛回家》馬子妮，遙身一變已成為今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，去年一齣《美麗戰場》飾演反骨琪一角大改戲路獲激讚，連TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲親口提出的力捧「六生八旦」名單之中，蔣家旻也在陣中，前途無可限量。事業大躍進身價自然不同往日，近日就有網友發現蔣家旻連IG的Post也一改以往鄰家女孩形象，忽然變身富婆風格，連續三個月先後遊東京、歐洲及台灣，其中歐遊就玩足半個月豪花六位數，一身行裝更相當富貴，相中經常大晒不少名牌衣飾，單是Hermes手袋及首飾就不計其數，完美升呢！

蔣家旻 hermes 蔣家旻憑去年劇集《美麗戰場》的反骨琪獲封今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，無論事業或是生活也來個大升呢。
蔣家旻憑去年劇集《美麗戰場》的反骨琪獲封今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，無論事業或是生活也來個大升呢。（圖片來源：[email protected]

三款Hermes手袋 共值約14萬

在蔣家旻的Hermes收藏品之中，單是手袋款就最少有三個不同設計可以配合不同造型，其中價值約72,000元的紅色Roulis Mini跟她由紅館走到日本，再由日本走到歐洲。另一個價值約38,400元的In-the-Loop系列經典焦糖色「豬鼻包」，則配合她不時到高級藝術展覽場合，或是落區食Tea之用。至於黑色18 Picotin配金扣價值約為31,000元的手袋，則在台灣之旅出現隨便放在台上。

蔣家旻 hermes 1月尾去日本時，蔣家旻也有孭價值約72,000元的Hermes紅色Roulis Mini。
1月尾去日本時，蔣家旻也有孭價值約72,000元的Hermes紅色Roulis Mini。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 歐遊時Hermes紅色Roulis Mini當然不離身。
歐遊時Hermes紅色Roulis Mini當然不離身。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 價值約38,400元的Hermes In-the-Loop豬鼻包，是陪蔣家旻遊展覽必備恩物。
價值約38,400元的Hermes In-the-Loop豬鼻包，是陪蔣家旻遊展覽必備恩物。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes Hermes In-the-Loop豬鼻包又可以當手袋孭，最啱落區用。
Hermes In-the-Loop豬鼻包又可以當手袋孭，最啱落區用。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes Hermes黑色18 Picotin配金扣價值約為31,000元，去台灣遊放上枱最啱。
Hermes黑色18 Picotin配金扣價值約為31,000元，去台灣遊放上枱最啱。（圖片來源：[email protected]

聖誕樹下另有橙盒樹

除了這三款手袋之外，蔣家旻也收藏了不少Hermes配飾，包括皮帶、純銀首飾、Pop H頸鏈、圍巾、Rodeo馬仔吊飾等等，去年聖誕節蔣家旻在IG貼出家中聖誕樹旁的打卡影片，就被發現樹下擺放了超過十個不同大少的Hermes橙色盒子，仿如男一棵聖誕樹。

蔣家旻 hermes 蔣家旻的首飾大多是Hermes等名牌。
蔣家旻的首飾大多是Hermes等名牌。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 慶祝台慶得獎也要戴一條Hermes圍巾。
慶祝台慶得獎也要戴一條Hermes圍巾。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 去年聖誕節蔣家旻晒聖誕樹，卻曝光了樓下另一棵橙色Hermes盒聖誕樹。
去年聖誕節蔣家旻晒聖誕樹，卻曝光了樓下另一棵橙色Hermes盒聖誕樹。（圖片來源：[email protected]

BV手袋亦最少有兩個 名牌大晒冷

今次歐洲之旅，蔣家晏可謂精銳盡出，Gucci腰帶、Chanel皮鞋、Loewe腰帶樣樣齊，衣衫件件名牌唔在講，去打卡的餐廳、名店亦都充滿貴氣，令人目不暇及！而在東京瘋狂Shopping後，亦被發現孭着價值14900元的Bottega Veneta黑色水桶袋，大晒戰利品。另一款價值19500元的白色BV Small Cassette Camera Bag，則在去年回顧相集中出現。

蔣家旻 hermes 蔣家旻去了半個月歐洲旅行，大晒富貴生活。
蔣家旻去了半個月歐洲旅行，大晒富貴生活。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 在Dior廣告前晒Gucci腰帶、Chanel皮鞋加Hermes手袋，真的是充滿貴族味道。
在Dior廣告前晒Gucci腰帶、Chanel皮鞋加Hermes手袋，真的是充滿貴族味道。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 蔣家旻遊日本也有帶BV黑色水桶袋，價值約14900元。
蔣家旻遊日本也有帶BV黑色水桶袋，價值約14900元。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 蔣家旻回顧去年生活，也晒出了價值19500元的白色BV Small Cassette Camera Bag，腰帶同樣是Hermes。
蔣家旻回顧去年生活，也晒出了價值19500元的白色BV Small Cassette Camera Bag，腰帶同樣是Hermes。（圖片來源：[email protected]

馬子妮一角入屋 反骨琪展實力

現年33歲的蔣家旻，是憑2006年參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」而獲簽藝員約，2011年於劇集《天與地》飾演少年版佘詩曼開始為人留意，至2012年憑《愛·回家》的馬子妮終成功入屋。不過鄰家女孩形象太深入民心，直至2020年才憑《反黑路人甲》水姐一角改變戲路，同年獲萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎，去年再憑《美麗戰場》的「反骨琪」初演奸角而成功為她贏得最佳女配角獎，實力備受肯定。

蔣家旻 hermes 2022年初的蔣家旻仍不見太多名牌在身。
2022年初的蔣家旻仍不見太多名牌在身。（圖片來源：[email protected]
蔣家旻 hermes 憑《愛．回家》馬子妮角色入屋的蔣家旻，經過十多年在TVB打滾，終於捱出頭。
憑《愛．回家》馬子妮角色入屋的蔣家旻，經過十多年在TVB打滾，終於捱出頭。（圖片來源：《愛．回家》電視截圖）
蔣家旻 hermes 蔣家旻在《美麗戰場》表現脫胎換骨，演技獲激讚。
蔣家旻在《美麗戰場》表現脫胎換骨，演技獲激讚。（圖片來源：《美麗戰場》劇照）

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、電視截圖、劇照

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