蔣家旻霉足多年終上位 忽變富婆喪曬貴手袋變上等人

入行17年的蔣家旻（Angel）由當年的《愛回家》馬子妮，遙身一變已成為今年TVB台慶頒獎典禮上的「最佳女配角」，去年一齣《美麗戰場》飾演反骨琪一角大改戲路獲激讚，連TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲親口提出的力捧「六生八旦」名單之中，蔣家旻也在陣中，前途無可限量。事業大躍進身價自然不同往日，近日就有網友發現蔣家旻連IG的Post也一改以往鄰家女孩形象，忽然變身富婆風格，連續三個月先後遊東京、歐洲及台灣，其中歐遊就玩足半個月豪花六位數，一身行裝更相當富貴，相中經常大晒不少名牌衣飾，單是Hermes手袋及首飾就不計其數，完美升呢！