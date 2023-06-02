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61歲蔣志光官網被除名疑離巢 效力無綫30年出返嚟做歌手？

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現年61歲的蔣志光自1991年加入TVB，只在97至99年間離開過兩年，近日傳出他早在去年已約滿，TVB官網的藝人名單亦已將其資料下架，疑似正式離巢，早前他更飛到馬來西亞的雲星劇場開騷，引來不少網民猜測他準備回歸本職，重返樂壇做歌手！

蔣志光 蔣志光早前專程飛到馬來西亞舉行演唱會。
蔣志光早前專程飛到馬來西亞舉行演唱會。（圖片來源：[email protected] World Genting）
蔣志光 為此他更特別拍片為演唱會作宣傳。
為此他更特別拍片為演唱會作宣傳。（圖片來源：[email protected] World Genting）

蔣志光 《破毒強人》疑為告別作

《破毒強人》在去年6月煞科，相信是蔣志光在TVB的最後一部告別作，劇中他和朱智賢飾演一對夫妻，「無綫節目巡禮 2023」也有介紹這部劇集，未知能否在今年播出，而蔣志光最近一部播出的作品，是在去年7月首播的《白色強人2》。

蔣志光 《全民造星5》33號參賽者Anson Au區澤鋒右）去年曾透露自己有幸為蔣志光排舞，並hashtag了《破毒強人》，睇真啲兩人合照中的背景似乎係監獄，即係蔣志光會在獄中起舞？
《全民造星5》33號參賽者Anson Au區澤鋒（右）去年曾透露自己有幸為蔣志光排舞，大讚他很快上手，並hashtag了《破毒強人》，睇真啲兩人合照中的背景似乎係監獄，即係蔣志光會在獄中起舞？（圖片來源：[email protected]_theak47）
蔣志光 白色強人2 唐詩詠 《白色強人II》率先在內地播映，日前更已大結局，內地網民批評此劇完全沒有第一輯的味道！
《白色強人2》是在2021年拍畢，並於去年7月播出，劇中蔣志光飾演急症室主管醫生余湛琛。（圖片來源：《白色強人2》劇照）
蔣志光 無綫節目巡禮 2023 影視博覽2022 黃庭鋒在《OPM》中首次擔任男主角。
2021年拍攝的《OPM》也有蔣志光，但只曾在收費台及馬來西亞播出。（圖片來源：《OPM》劇照）

唱《輕功》片尾曲零宣傳粉絲戥唔抵

今年初《輕功》曾播放蔣志光版的《我的快樂時代》作為片尾曲，據知係《牛下女高音》的錄唱版，不過甚為低調，不但欠宣傳，片尾字幕並未有提及，粉絲為其不值，自製MV。

蔣志光 粉絲曾為蔣志光版的《我的快樂時代》自製MV。
粉絲曾為蔣志光版的《我的快樂時代》自製MV。（圖片來源：[email protected]蔣志光 Ram Chiang Fanpage）

蔣志光 24歲簽約寶麗金

其實未入TVB前，蔣志光做過電影幕後，失業下轉行，之後做過夜總會樂師、在廟街開檔賣唱等，又扮林子祥、鄭少秋錄過超過三百首口水歌，1985年，24歲的蔣志光在林子祥演唱會上模仿對方唱腔，維肖維妙而獲寶麗金賞識，簽約做歌手，1990年再轉會到創意家族，並由飛圖發行唱片。

蔣志光 1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。
1990年，蔣志光推出大碟《相逢》，但紅歌唔紅人。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣志光 1993年蔣志光推出的《多情多寂寞》國語大碟，是他當年退出樂壇前最後一張大碟。
1993年蔣志光推出的《多情多寂寞》國語大碟，是他當年退出樂壇前最後一張大碟。（圖片來源：新傳媒照片庫）

曾組第二代風雲樂隊

之後蔣志光曾與陳少偉及王利名合組第二代風雲樂隊，他亦是樂隊Raidas的隐形成員，當年黃耀光參加創作比賽，本打算找他拍檔，但因他跟寶麗金已有合約，而改找陳德彰拍檔，不過凡Raidas所推出的唱片，蔣志光均有參與製作，但沒有冠名。

蔣志光 1987年陳少偉右）與鄭敬基組成風雲樂隊，兩人包辦曲詞，以大路情歌爲主，形象以黑大褸襯all back髮型，同年推出同名大碟，憑《Anita》一曲成名，但一碟玩完，陳少偉與鄭敬基拆夥後，聯同蔣志光中）及王利名左）重組風雲，同樣一碟就玩完。
1987年陳少偉（右）與鄭敬基組成風雲樂隊，兩人包辦曲詞，以大路情歌爲主，形象以黑大褸襯all back髮型，同年推出同名大碟，憑《Anita》一曲成名，但一碟玩完，陳少偉與鄭敬基拆夥後，聯同蔣志光（中）及王利名（左）重組風雲，同樣一碟就玩完。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣志光 鄭敬基與陳少偉。
鄭敬基與陳少偉。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣志光 1986年陳德彰左）與黃耀光右）組成Raidas，走電子舞曲風格，憑創作歌《吸煙的女人》奪《亞太地區流行歌曲創作邀請賽》亞軍，翌年首張大碟憑同名歌《傳說》全城大熱，填詞人林夕高質歌詞功不可沒，但推出三張碟後因音樂路向有分歧，於89年解散。
1986年陳德彰（左）與黃耀光（右）組成Raidas，走電子舞曲風格，憑創作歌《吸煙的女人》奪《亞太地區流行歌曲創作邀請賽》亞軍，翌年首張大碟憑同名歌《傳說》全城大熱，填詞人林夕高質歌詞功不可沒，但推出三張碟後因音樂路向有分歧，於89年解散。（圖片來源：新傳媒照片庫）

紅歌不紅人

1990年蔣志光嘗試作獨立發展，其包辦曲、詞、唱的《相逢何必曾相識》，及與羅大佑合唱的《皇后大道東》，都曾風靡華人社會，卻是紅歌不紅人，亦因要創作出類似hit歌而感壓力，其後認爲自己再寫不出歌，而在1993年退出樂壇。1991年他更加入了TVB，轉型入拍劇兼做主持，自此演活不少小人物角色，而且甚為多産，一年拍幾套劇也是等閑，因為被封為綠葉王。

蔣志光 1990年，蔣志光憑《相逢何必曾相識》與韋綺姍一同奪得「十大勁歌金曲」獎。
1990年，蔣志光憑《相逢何必曾相識》與韋綺姍一同奪得「十大勁歌金曲」獎。（圖片來源：新傳媒照片庫）
蔣志光 1993年開始專注拍劇後，蔣志光即憑《壹號皇庭II》周少聰Eric一角成功入屋。
1993年開始專注拍劇後，蔣志光即憑《壹號皇庭II》周少聰Eric一角成功入屋。（圖片來源：《壹號皇庭II》截圖）

綠葉之王攞埋「最佳男配角」獎

2014年蔣志光參演《老表，你好Hea！》，飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，開正他老本行，劇中他與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》，勾起不少人的集體回憶，引發網民熱議並在社交網站洗版瘋傳，他亦憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男配角」及「專業演員大獎」。

蔣志光 蔣志光2014年在《老表，你好Hea！》飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，令大家再度關注起他曾是歌手的身份。
蔣志光2014年在《老表，你好Hea！》飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，令大家再度關注起他曾是歌手的身份。（圖片來源：《老表，你好Hea！》截圖）
蔣志光 劇中他更與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》。
劇中他更與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》。（圖片來源：《老表，你好Hea！》截圖）

風光過後心灰意冷 拒復出做歌手

蔣志光接受訪問時，亦指《老表，你好hea！》高音一角猶如他自己的人生寫照：「某程度上，高音就係反映我，曾經風光過，之後心灰意冷，寧願去殯儀館做樂師都不想再唱歌。」而當時被問到身爲樂壇前輩的他對現今樂壇看法，他更不避忌引用黃家駒名句直言：「香港冇樂壇，只有娛樂圈！」因此他表示自己現在只想做藝人，不會刻意復出做歌手，但若觀眾鍾意，亦不介意為大家獻唱。

蔣志光 蔣志光已婚並育有一子，他曾透露在12年前參加馬拉松時拿到一個獎牌，當時太太隨口說：「咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！」為此他就連續參加了12年馬拉松，收集了12面獎牌，足證其愛妻一面。
蔣志光已婚並育有一子，他曾透露在12年前參加馬拉松時拿到一個獎牌，當時太太隨口說：「咦！不如你儲齊12塊送畀我吖！」為此他就連續參加了12年馬拉松，收集了12面獎牌，足證其愛妻一面。（圖片來源：新傳媒照片庫）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected] World Genting、[email protected]_theak47、《白色強人2》劇照、《OPM》劇照、[email protected]蔣志光 Ram Chiang Fanpage、新傳媒照片庫、《壹號皇庭II》截圖、《老表，你好Hea！》截圖

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