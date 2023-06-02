61歲蔣志光官網被除名疑離巢 效力無綫30年出返嚟做歌手？
蔣志光 《破毒強人》疑為告別作
《破毒強人》在去年6月煞科，相信是蔣志光在TVB的最後一部告別作，劇中他和朱智賢飾演一對夫妻，「無綫節目巡禮 2023」也有介紹這部劇集，未知能否在今年播出，而蔣志光最近一部播出的作品，是在去年7月首播的《白色強人2》。
唱《輕功》片尾曲零宣傳粉絲戥唔抵
今年初《輕功》曾播放蔣志光版的《我的快樂時代》作為片尾曲，據知係《牛下女高音》的錄唱版，不過甚為低調，不但欠宣傳，片尾字幕並未有提及，粉絲為其不值，自製MV。
蔣志光 24歲簽約寶麗金
其實未入TVB前，蔣志光做過電影幕後，失業下轉行，之後做過夜總會樂師、在廟街開檔賣唱等，又扮林子祥、鄭少秋錄過超過三百首口水歌，1985年，24歲的蔣志光在林子祥演唱會上模仿對方唱腔，維肖維妙而獲寶麗金賞識，簽約做歌手，1990年再轉會到創意家族，並由飛圖發行唱片。
曾組第二代風雲樂隊
之後蔣志光曾與陳少偉及王利名合組第二代風雲樂隊，他亦是樂隊Raidas的隐形成員，當年黃耀光參加創作比賽，本打算找他拍檔，但因他跟寶麗金已有合約，而改找陳德彰拍檔，不過凡Raidas所推出的唱片，蔣志光均有參與製作，但沒有冠名。
紅歌不紅人
1990年蔣志光嘗試作獨立發展，其包辦曲、詞、唱的《相逢何必曾相識》，及與羅大佑合唱的《皇后大道東》，都曾風靡華人社會，卻是紅歌不紅人，亦因要創作出類似hit歌而感壓力，其後認爲自己再寫不出歌，而在1993年退出樂壇。1991年他更加入了TVB，轉型入拍劇兼做主持，自此演活不少小人物角色，而且甚為多産，一年拍幾套劇也是等閑，因為被封為綠葉王。
綠葉之王攞埋「最佳男配角」獎
2014年蔣志光參演《老表，你好Hea！》，飾演過氣歌手兼殯儀館樂師高音，開正他老本行，劇中他與韋绮姗再次合唱《相逢何必曾相識》，勾起不少人的集體回憶，引發網民熱議並在社交網站洗版瘋傳，他亦憑此劇奪得《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男配角」及「專業演員大獎」。
風光過後心灰意冷 拒復出做歌手
蔣志光接受訪問時，亦指《老表，你好hea！》高音一角猶如他自己的人生寫照：「某程度上，高音就係反映我，曾經風光過，之後心灰意冷，寧願去殯儀館做樂師都不想再唱歌。」而當時被問到身爲樂壇前輩的他對現今樂壇看法，他更不避忌引用黃家駒名句直言：「香港冇樂壇，只有娛樂圈！」因此他表示自己現在只想做藝人，不會刻意復出做歌手，但若觀眾鍾意，亦不介意為大家獻唱。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、劉德華、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！