61歲蔣志光官網被除名疑離巢 效力無綫30年出返嚟做歌手？

現年61歲的蔣志光自1991年加入TVB，只在97至99年間離開過兩年，近日傳出他早在去年已約滿，TVB官網的藝人名單亦已將其資料下架，疑似正式離巢，早前他更飛到馬來西亞的雲星劇場開騷，引來不少網民猜測他準備回歸本職，重返樂壇做歌手！