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45歲蔣怡客串《法證先鋒5》超模身形大縮水 驚現皮包骨令人擔憂

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45歲的蔣怡婚後專注做廿四孝人妻、人母，幕前工作明顯減少，不過閒時戲隱發作都會客串拍劇，無綫新劇《法證先鋒5》蔣怡亦有份演出。對食有要求的蔣怡，成為藍帶大廚後不時為親友烹調美食，不過自己就愈食愈瘦，日前她上載了一段自拍視頻，暴瘦如柴的她，心口驚現一排排骨，超模身形大縮水。

蔣怡 蔣怡天生是做模特兒的材料，當年狀態大勇，身材好惹火。
蔣怡天生是做模特兒的材料，當年狀態大勇，身材好惹火。（圖片來源：[email protected]

蔣怡皮包骨令人擔心

提起蔣怡，大家一定想起當年身高5呎10吋半，腿長46吋的她，當年的超級模特兒，有肉地又性感如同識行走衣架，據知蔣怡來從不靠節食及做運動減肥，仍能保持苗條身材，得天獨厚。日前，蔣怡在她個人社交網上載了一條視頻，當時好友李蕙敏在台上表演，她就在台下自拍，赫然現她激瘦了許多，瘦到剩返個頭，個口亦顯得很大，即使配以超幼吊帶裙上陣，已失去當年的誘人引力，另一輯蔣怡身處晚宴與友人的合照，其心口更露出一排排胸骨，不禁令人擔心她的健康狀況。

蔣怡 日前蔣怡現身晚宴，好友李蕙敏獻唱時她自拍視頻，瘦到差點認唔到佢。
日前蔣怡現身晚宴，好友李蕙敏獻唱時她自拍視頻，瘦到差點認唔到佢。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡與李蕙敏合照，唔止塊面勁削，鎖骨仲好現。
蔣怡與李蕙敏合照，唔止塊面勁削，鎖骨仲好現。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡趁疫情緩和，最近經常出街食好西，不過愈食愈瘦。
蔣怡趁疫情緩和，最近經常出街食好西，不過愈食愈瘦。（圖片來源：[email protected]

蔣怡去年客串《法證先鋒V》

在無綫新劇《法證先鋒V》中，蔣怡飾演咖啡店老闆娘，與男主角黃宗澤有對手戲，雖然是客串性質，總算過足戲癮，《法證先鋒V》在去年拍攝，劇中蔣怡身穿長袖衫，所以看不出當時她是否已暴瘦。對於客串拍劇，蔣怡雖然覺得很好玩，但每次開工都要通宵達旦，日間更要照顧一對子女，導致嚴重缺乏休息，所以蔣怡不能瞓身接劇。

蔣怡 在另一飯局的蔣怡，與朋友合照，身形更加皮包骨。
在另一飯局的蔣怡，與朋友合照，身形更加皮包骨。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡心口露出一排排骨，真係有點嚇人。
蔣怡心口露出一排排骨，真係有點嚇人。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡在《法證先鋒5》中客串做咖啡店老闆娘。
蔣怡在《法證先鋒5》中客串做咖啡店老闆娘。（圖片來源：YOUKU影片截圖）

蔣怡還飯債變失職媽媽

8年前，蔣怡在大女1歲時，遠赴倫敦的法國藍帶廚藝學校讀書，最後以第一名畢業，之後她又再學中菜，原來她與老公對食都有要求，想家人有啖好食，不過蔣怡就食幾多都唔吸收。近期疫情漸穩，蔣怡為了還「飯債」不時相約好友外出食飯，她曾公開自爆疏忽了大女的學業，另外，蔣怡的珠寶設計師老公翁狄森最近迷上玩帆船，為了做老公助手，她又去學駕駛帆船，要做個稱職的太太與媽媽真係唔易，點忙都好，蔣怡都要照顧好自己，太瘦真係未必好。

蔣怡 昔日的蔣怡擁魔鬼身材，愛穿三點式索爆示人。
昔日的蔣怡擁魔鬼身材，愛穿三點式索爆示人。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 2018年蔣怡產下細仔後，身材依然有肉有睇頭。
2018年蔣怡產下細仔後，身材依然有肉有睇頭。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡與珠寶設計師翁狄森育有一仔一女，婚姻美滿。
蔣怡與珠寶設計師翁狄森育有一仔一女，婚姻美滿。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡早年在倫敦的藍帶學校以高材生畢業。
蔣怡早年在倫敦的藍帶學校以高材生畢業。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 好學的蔣怡近年再學中菜，學好刀功不停切菜炒菜。
好學的蔣怡近年再學中菜，學好刀功不停切菜炒菜。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 蔣怡早前自爆在學帆船期間曾不慎跌歪下巴。
蔣怡早前自爆在學帆船期間曾不慎跌歪下巴。（圖片來源：[email protected]
蔣怡 去年曾出食譜的蔣怡，表示暫時未有計劃再出新書，會主力拍烹飪短片。
去年曾出食譜的蔣怡，表示暫時未有計劃再出新書，會主力拍烹飪短片。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、YOUKU影片截圖

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