45歲蔣怡客串《法證先鋒5》超模身形大縮水 驚現皮包骨令人擔憂

45歲的蔣怡婚後專注做廿四孝人妻、人母，幕前工作明顯減少，不過閒時戲隱發作都會客串拍劇，無綫新劇《法證先鋒5》蔣怡亦有份演出。對食有要求的蔣怡，成為藍帶大廚後不時為親友烹調美食，不過自己就愈食愈瘦，日前她上載了一段自拍視頻，暴瘦如柴的她，心口驚現一排排骨，超模身形大縮水。