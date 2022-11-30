45歲蔣怡客串《法證先鋒5》超模身形大縮水 驚現皮包骨令人擔憂
蔣怡皮包骨令人擔心
提起蔣怡，大家一定想起當年身高5呎10吋半，腿長46吋的她，當年的超級模特兒，有肉地又性感如同識行走衣架，據知蔣怡來從不靠節食及做運動減肥，仍能保持苗條身材，得天獨厚。日前，蔣怡在她個人社交網上載了一條視頻，當時好友李蕙敏在台上表演，她就在台下自拍，赫然現她激瘦了許多，瘦到剩返個頭，個口亦顯得很大，即使配以超幼吊帶裙上陣，已失去當年的誘人引力，另一輯蔣怡身處晚宴與友人的合照，其心口更露出一排排胸骨，不禁令人擔心她的健康狀況。
蔣怡去年客串《法證先鋒V》
在無綫新劇《法證先鋒V》中，蔣怡飾演咖啡店老闆娘，與男主角黃宗澤有對手戲，雖然是客串性質，總算過足戲癮，《法證先鋒V》在去年拍攝，劇中蔣怡身穿長袖衫，所以看不出當時她是否已暴瘦。對於客串拍劇，蔣怡雖然覺得很好玩，但每次開工都要通宵達旦，日間更要照顧一對子女，導致嚴重缺乏休息，所以蔣怡不能瞓身接劇。
蔣怡還飯債變失職媽媽
8年前，蔣怡在大女1歲時，遠赴倫敦的法國藍帶廚藝學校讀書，最後以第一名畢業，之後她又再學中菜，原來她與老公對食都有要求，想家人有啖好食，不過蔣怡就食幾多都唔吸收。近期疫情漸穩，蔣怡為了還「飯債」不時相約好友外出食飯，她曾公開自爆疏忽了大女的學業，另外，蔣怡的珠寶設計師老公翁狄森最近迷上玩帆船，為了做老公助手，她又去學駕駛帆船，要做個稱職的太太與媽媽真係唔易，點忙都好，蔣怡都要照顧好自己，太瘦真係未必好。
常見問題
《法證先鋒5》原定男女主角另有其人？
今輯故事除了其中一則案件承接第四輯結尾留下的懸點，保留鄭俊弘和楊梓菁所飾演的角色外，其餘內容與前四輯無關。角色班底更大洗牌，黃宗澤及蔡潔原來只係頂上，原定男女主角為⋯⋯詳見：黃宗澤戲少似客串
《新四十二章》被閣置？
原定《新四十二章》接檔《下流上車族》，無綫卻臨時變陣抽起改抽《法證先鋒5》，最新消息指《新四十二章》將會起死回生，暫定於⋯⋯詳見：龔嘉欣狙擊蔡思貝爭視后