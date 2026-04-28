48歲蔣怡首拍ViuTV劇集 婚後生活曝光 大騷逆天身材零走樣

ViuTV劇集《IT狗2.0》第二集，劇中空降的神秘角色Lisa引起觀眾極大好奇！由48歲蔣怡（Coco）飾演的Lisa以New Age心靈導師姿態登場，但其背後動機卻疑點重重。正當大家仍在猜測她在劇中的「陰謀」時，戲外的蔣怡卻突然大解放，與老公飛到上海慶祝結婚13周年，更在酒店房內換上多套噴血「戰衣」，火辣程度爆燈，與劇中形象形成極大反差，究竟這位性感人妻的真實生活有多精彩？