48歲蔣怡首拍ViuTV劇集 婚後生活曝光 大騷逆天身材零走樣
IT狗2.0｜蔣怡幫信狗「淨化心靈」
第二集，蔣怡飾演的Lisa作為Mark先生的合作夥伴空降登場，她以一身陽光姿態帶領PayPayDuck眾人進駐全新的BornHub 2.0。劇中她運用New Age療法為眾人「淨化心靈」，但接受過「治療」的團隊成員卻紛紛性情大變，唯獨清醒的蒙玲察覺到事有蹊蹺，決心要揭穿Lisa的神秘「陰謀」。
IT狗2.0｜蔣怡與老公慶祝鋼婚
蔣怡首次拍ViuTV劇，在現實生活中她是個幸福滿瀉的辣媽人妻。現年48歲的她，自2013年與著名珠寶設計師老公翁狄森結婚後，育有一子一女，家庭生活美滿。
IT狗2.0｜蔣怡純白長裙大騷逆天長腿
上個月，蔣怡與老公專程飛到上海享受二人世界，慶祝結婚13周年「鋼婚」，在上海的酒店房內瘋狂打卡，並拍片與粉絲分享喜悅。片中她換上一襲純白色單肩高衩長裙，優雅剪裁完美貼合她零贅肉的模特兒身段。當她慵懶地躺在床上，或在落地窗邊舉杯品嚐紅酒時，一雙逆天長腿在裙襬的高衩設計下若隱若現，畫面充滿極致的浪漫誘惑。她與丈夫更半躺在舖有「天鵝毛巾」的大床上舉杯慶祝，甜蜜指數爆燈。
IT狗2.0｜惹火比堅尼戰衣準備鴛鴦浴
除了優雅晚裝，她更展示了多套惹火比堅尼泳衣，大方騷出緊緻的腹肌和零贅肉纖腰，完美的S曲線讓人看得目不轉睛。雖然已是兩孩之母，但這位性感辣媽魅力依然驚人。酒店房間內更設有一個圓形巨大浴缸，似乎是為夫妻二人享受鴛鴦浴而設，準備將夫妻感情昇華到另一境界，畫面惹人遐想。
網民激讚蔣怡身材零走樣
蔣怡戲內戲外的巨大反差，以及她保養得宜的火辣身材，隨即引來大批網民熱議。不少網民紛紛留言激讚：「Coco完全唔似48歲，身材fit到爆！仲辣過好多後生女！」、「《IT狗》入面個角色神神祕祕，估唔到真人咁火辣！」、「結婚13年都仲咁sweet，真係好羨慕！呢啲先係嫁給愛情嘅樣」、「呢啲先係真正嘅『入得廚房，出得廳堂』，仲要係藍帶廚神，佢老公執到寶！」。
蔣怡出書戴老公設計百萬首飾現身
1998年參加模特兒大賽入行的蔣怡（Coco），2013年與著名珠寶設計師男友翁狄森（Dickson）結婚，二人婚後育有一子一女。去年蔣怡出席新書《蔣怡Chef Coco想煮就煮》宣傳，身上佩戴由老公設計、價值過百萬元的首飾現身，蔣怡更表示老公在家地位低，但即使一對子女都與自己較親，老公依舊非常愛自己。蔣怡亦透露老公經常送禮物給自己，百萬首飾都只屬普通禮物，笑指「老公話成間舖送畀我都得」，婚後生活相當美滿。
蔣怡生女後獲老公支持追夢 遠赴倫敦藍帶學廚
蔣怡婚後一直有一件心事未了，就是報讀藍帶學校。蔣怡懷孕前已有此想法，直到誕下女兒後照顧家人起居飲食，專心相夫教子時，再次燃起了她的「藍帶夢」。在丈夫翁狄森的鼓勵下，決定在女兒1歲時圓夢，隻身遠赴倫敦藍帶學校九個月，最終考取第一名回來。現時女兒已經8歲，兒子亦滿3歲，婚後一家生活美滿，不時為一家人下廚。
生第2胎患妊娠糖尿
蔣怡在36歲誕下第一胎大女時一切順利，5年後41歲時她陀二胎細仔，卻患有妊娠糖尿，需要戒甜食和戒澱粉質食物。鍾意食又愛整甜品的蔣怡，直言當時戒口戒到有點抑鬱。
蔣怡試著火辣泳裝老公游說著少啲
蔣怡在2020年以高衩泳裝上陣拍廣告，她直言已同該品牌合作了三年，但卻是首次拍攝泳裝照，她說：「起初團隊都擔心我會唔會覺得太性感，但最後拍攝出嚟嘅效果都十分健康！」蔣怡提到曾在家中試著這件火辣泳裝，並搵老公翁狄森幫手影相，她笑言：「因為件泳衣太性感，所以我帶返屋企試著，仲諗緊打底定唔打底，結果老公不斷游說我『唔好著打底』、少布啲先靚』。」呢位老公認真大方！