蔣祖曼長文告別Diana獲佘詩曼甜蜜告白 網民激動求拍GL劇
蔣祖曼深情告白白書昀角色
蔣祖曼社交平台發布多張劇照及花絮相片，並以長文告別《新聞女王2》中的白書昀一角。她在文中深情表白：「記得第一次妳從字裡行間走來，那睿智又瀟灑的特質瞬間就把我俘虜，怎麼有一個人能夠把現實與理想能同時做得那麼理直氣壯？」她形容白書昀是「不走尋常路的魔鬼亦是守護美好的天使」，對世界失望卻仍與之抗衡，理性的鎧甲下藏著感性的靈魂。蔣祖曼更坦言白書昀「絕對是我心目中想成為的自己」，展現出對角色的深度理解和情感投入。
佘詩曼蔣祖曼甜蜜互動引爆網民
蔣祖曼的告別文獲得佘詩曼即時回應，佘詩曼在留言中寫道：「蔣祖曼我喜歡你」，蔣祖曼隨即回覆：「佘詩曼我愛你」。這段甜蜜對話瞬間引起網民激動反應，紛紛留言「既然係咁，就嚟套GL啦！😂」更有網民直接標記佘詩曼，期待她們的《正義女神》合作。兩人在劇中的Diana與文慧心組合本已深受觀眾喜愛，如今私下的真摯友誼更令粉絲們期待未來的合作可能性。
網民AI改圖製造親吻場面
蔣祖曼透露，網民曾用AI技術將她與佘詩曼對望的一幕改成親吻場面，她坦言見到照片時也嚇了一跳，「自己也一度以為有拍該場口而忘記，事後才發現是AI」。她表示開心觀眾太喜歡才會這樣做，對於網民建議她們做CP，蔣祖曼說：「我同阿佘都無except過咁多人鍾意，當左係CP咁樣，所以都好開心！」這種意外的網民創作反映出觀眾對兩人螢幕化學反應的強烈認同。
蔣祖曼開放態度迎接GL劇可能性
由於Diana與Man姐這對組合爆紅，不少人重提蔣祖曼曾拍過的女同志電影《蝴蝶》。她坦言有留意到網民重提，甚至電影工作人員也有提起。蔣祖曼表示知道泰國很流行GL劇，自己任何劇種都歡迎，「作為演員應該甚麼都嘗試，只要劇本好、角色好就可以」。她更直言如果真的開拍GL劇，當然希望跟佘詩曼再合作，並Diana上身說：「我鍾意你，佘詩曼！」展現出對未來合作的期待。
中性打扮曾被質疑性取向
提到她的中性打扮風格，蔣祖曼笑言確實曾被懷疑過性取向，「因為我打扮比較中性，個樣又生得似男仔，真係有人問過，哈哈！但我已經有家庭！」她認為這其實是好事，對觀眾來說是一個特色。這種坦然面對外界猜測的態度，反映出她作為演員的專業和自信，也讓觀眾更加欣賞她的真實性格。
感謝佘詩曼超越演員本分的照顧
蔣祖曼特別感謝佘詩曼在拍攝期間的照顧，表示很感恩遇到阿佘，「佢事前會約食飯，大家溝通，佢做嘅嘢已經超越咗一半演員要做嘅」。她透露佘詩曼會主動安排飯局讓大家溝通，這種超越工作範疇的關懷讓她印象深刻。蔣祖曼亦非常感謝台前幕後所有人，表示今次合作非常開心，這種真摯的感謝也解釋了為何兩人能建立如此深厚的友誼。
蔣祖曼早年曾拍同性戀電影《蝴蝶》
原來蔣祖曼在2004年的出道電影作品《蝴蝶》，正是香港女導演麥婉欣執導的同性戀題材電影。當時她與陳逸寧飾演中學同性情侶，因此對同性題材並不陌生。這部電影讓她累積了相關演出經驗，也解釋了為何她對拍攝同性戲份如此坦然。
《新聞女王2》Diana角色爆紅掀熱潮
在《新聞女王2》第5集中，蔣祖曼飾演的白書昀Diana甫登場便氣場全開，其「女版Ironman」形象迅速俘虜觀眾。劇中她與佘詩曼飾演的文慧心從公司名字聊到個人理念，言談間惺惺相惜，眼神充滿欣賞的互動讓觀眾看得心心眼。根據內地社交平台小紅書數據顯示，劇集播出僅約五天，角色名「白書昀」已累積超過1,700篇筆記，瀏覽量高達150萬次，而蔣祖曼本人的相關話題瀏覽量更突破3,140萬，人氣可謂一夕爆紅。