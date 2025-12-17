蔣祖曼長文告別Diana獲佘詩曼甜蜜告白 網民激動求拍GL劇

《新聞女王2》完結後，蔣祖曼深情告別角色白書昀，更獲得佘詩曼甜蜜回應「我鍾意你」，兩人的互動瞬間引爆網民熱議。這對在劇中火花四濺的組合，私下感情同樣深厚，令一眾觀眾大呼「既然係咁，就嚟套GL啦！」網民更期待她們合作《正義女神》，將螢幕上的化學反應延續下去。