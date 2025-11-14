《新聞女王2》破例獲滙豐總行借出場景拍攝 蔣祖曼演女企業家 辦公室景點起底

東方新地

《新聞女王2》中港兩地取景拍攝備受討論，有網民對劇中部份場景在內地取景「扮香港」頗有微言，認為看得好出戲。不過第5集的滙豐銀行取景就獲得網民一致讚好，認為這個絕景場地完全配得上Diana的身份地位。40歲蔣祖曼《新聞女王2》第5集登場飾演女企業家Diana，與佘詩曼組成女女CP成為觀眾熱議焦點。劇組更破例獲得香港滙豐銀行借出絕景場地作為Diana的高科技辦公室，取景地點的豪華程度令網民驚嘆不已。這位拍攝電影出身的實力派演員，近年在多部TVB劇集中都有精彩演出，今次在《新聞女王2》的全新角色更被形容為「女版Ironman」，令人期待她與佘詩曼的對手戲會擦出怎樣的火花。

《新聞女王2》破例獲滙豐總行借出場景拍劇

《新聞女王2》第5集的拍攝場景成為網民討論熱點，劇組竟然成功獲得香港滙豐銀行借出中環總行高層作為取景地點。拍攝地點是中環滙豐總行大廈41樓Turner Room，這個以紀念滙豐大班Michael Turner而命名的豪華大廳，擁有通透的玻璃幕牆設計，光潔亮麗的環境氣勢無比。曾到訪的賓客都形容這裡「彷彿站在巨人的肩膀上」，完全符合劇中女企業家Diana的人設定位。這座1985年落成的傳奇建築物高180米，共有46層樓面及4層地庫，即使到今日仍然充滿未來感。

40歲蔣祖曼飾演Diana人氣急升

蔣祖曼在《新聞女王2》中飾演的新角色白書盷（Diana）自稱為「女版Ironman」，是一位「傳承」鉅額財富的本地女性企業家，劇情和對白瘋狂植入銀的理財概念，可算是近年劇集植入廣告的極致示範，蔣祖曼今次肩負重任，這位40歲的實力派演員拍攝電影出身，2022年1月與無綫電視簽下經理人合約正式成為旗下藝人。她與佘詩曼先後於《正義女神》及《新聞女王2》同框合作，兩人的女女CP組合成為觀眾討論焦點。蔣祖曼近年參與多部電視劇演出，包括《詭探》、《警界線》、《使徒行者2》、《火速救兵4》、《鐵探》等，在《法言人》中飾演區域法院法官更是令人印象深刻。

蔣祖曼入行經歷從港台劇集開始

蔣祖曼接受專訪時透露自己入行純粹因為愛上演戲，當初讀書參加課外活動時獲安排參加港台劇集面試，之後就開始參與幕前演出。她表示「初時覺得拍青春劇覺得好開心好好玩，之後就再接觸獨立電影、舞台劇、電台DJ等工作」。至於踏足電視台，是由一位舞台劇攝影師推薦她給監製蘇萬聰，之後再認識監製劉家豪。蔣祖曼一直保持短髮形象，她坦言自己是一個不多打扮外表的人，對於其他女性鍾意扮靚同購物，她就話自己「入到舖頭就會打喊露」。

網民熱議《新聞女王2》取景話題

網民留言表示「滙豐總行借景真係好有誠意」、「呢個場景真係好有氣勢」、「Diana同佘詩曼嘅對手戲好期待」。亦有網民關注蔣祖曼在《法言人》中被指面形「時大時細」的話題，不過大部分觀眾都認為只是拍攝期間時瘦時肥導致不連戲的問題。

蔣祖曼 新聞女王2 《新聞女王2》第5集的拍攝場景成為網民討論熱點，劇組竟然成功獲得香港滙豐銀行借出中環總行高層作為取景地點。（圖片來源：TVB）
蔣祖曼 新聞女王2 蔣祖曼在《新聞女王2》中飾演的新角色白書盷（Diana）自稱為「女版Ironman」，是一位「傳承」鉅額財富的本地女性企業家（圖片來源：TVB）（圖片來源：TVB）
蔣祖曼 新聞女王2 （圖片來源：蔣祖曼IG）
圖片來源：TVB、蔣祖曼IG資料或影片來源：原文刊於新假期

