《新聞女王2》破例獲滙豐總行借出場景拍攝 蔣祖曼演女企業家 辦公室景點起底
《新聞女王2》破例獲滙豐總行借出場景拍劇
《新聞女王2》第5集的拍攝場景成為網民討論熱點，劇組竟然成功獲得香港滙豐銀行借出中環總行高層作為取景地點。拍攝地點是中環滙豐總行大廈41樓Turner Room，這個以紀念滙豐大班Michael Turner而命名的豪華大廳，擁有通透的玻璃幕牆設計，光潔亮麗的環境氣勢無比。曾到訪的賓客都形容這裡「彷彿站在巨人的肩膀上」，完全符合劇中女企業家Diana的人設定位。這座1985年落成的傳奇建築物高180米，共有46層樓面及4層地庫，即使到今日仍然充滿未來感。
40歲蔣祖曼飾演Diana人氣急升
蔣祖曼在《新聞女王2》中飾演的新角色白書盷（Diana）自稱為「女版Ironman」，是一位「傳承」鉅額財富的本地女性企業家，劇情和對白瘋狂植入銀的理財概念，可算是近年劇集植入廣告的極致示範，蔣祖曼今次肩負重任，這位40歲的實力派演員拍攝電影出身，2022年1月與無綫電視簽下經理人合約正式成為旗下藝人。她與佘詩曼先後於《正義女神》及《新聞女王2》同框合作，兩人的女女CP組合成為觀眾討論焦點。蔣祖曼近年參與多部電視劇演出，包括《詭探》、《警界線》、《使徒行者2》、《火速救兵4》、《鐵探》等，在《法言人》中飾演區域法院法官更是令人印象深刻。
蔣祖曼入行經歷從港台劇集開始
蔣祖曼接受專訪時透露自己入行純粹因為愛上演戲，當初讀書參加課外活動時獲安排參加港台劇集面試，之後就開始參與幕前演出。她表示「初時覺得拍青春劇覺得好開心好好玩，之後就再接觸獨立電影、舞台劇、電台DJ等工作」。至於踏足電視台，是由一位舞台劇攝影師推薦她給監製蘇萬聰，之後再認識監製劉家豪。蔣祖曼一直保持短髮形象，她坦言自己是一個不多打扮外表的人，對於其他女性鍾意扮靚同購物，她就話自己「入到舖頭就會打喊露」。
網民熱議《新聞女王2》取景話題
網民留言表示「滙豐總行借景真係好有誠意」、「呢個場景真係好有氣勢」、「Diana同佘詩曼嘅對手戲好期待」。亦有網民關注蔣祖曼在《法言人》中被指面形「時大時細」的話題，不過大部分觀眾都認為只是拍攝期間時瘦時肥導致不連戲的問題。