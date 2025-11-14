《新聞女王2》破例獲滙豐總行借出場景拍攝 蔣祖曼演女企業家 辦公室景點起底

《新聞女王2》中港兩地取景拍攝備受討論，有網民對劇中部份場景在內地取景「扮香港」頗有微言，認為看得好出戲。不過第5集的滙豐銀行取景就獲得網民一致讚好，認為這個絕景場地完全配得上Diana的身份地位。40歲蔣祖曼《新聞女王2》第5集登場飾演女企業家Diana，與佘詩曼組成女女CP成為觀眾熱議焦點。劇組更破例獲得香港滙豐銀行借出絕景場地作為Diana的高科技辦公室，取景地點的豪華程度令網民驚嘆不已。這位拍攝電影出身的實力派演員，近年在多部TVB劇集中都有精彩演出，今次在《新聞女王2》的全新角色更被形容為「女版Ironman」，令人期待她與佘詩曼的對手戲會擦出怎樣的火花。