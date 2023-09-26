蔣雅文

41歲蔣雅文氣質近照驚艷網民 網民大讚唔識老：以為呢張係07年嘅相

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Keith

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41歲的蔣雅文雖然已經退出娛樂圈多年，但依然活躍於社交平台，依然是不少人心目中的「文青女神」。近日蔣雅文在社交平台大曬自拍照，零老態的近照驚艷網民，獲大批網民留言大讚氣質爆棚，仲靚過出道當時！

41歲蔣雅文氣質近照零老態

蔣雅文（Mandy）移居台灣後一直活躍於社交平台，雖然已經淡出娛樂圈，但依然坐擁20萬粉絲。早前剛慶祝完41歲生日的Mandy，就在IG上載用舊相機所拍攝的自拍照，自拍照中的Mandy以一頭及肩短髮加淡妝示人，零皺紋之餘又毫無老態，五官輪廓深刻，仙氣十足。Mandy在IG留言指：

藉此紀念一夜長大 #酒精使人美麗 用2007年的ccd（離港前一年買的相機）拍攝2023的現在（居台十五年後）

蔣雅文 完全睇唔出已經41歲。
完全睇唔出已經41歲。（圖片來源：IG@yawen_j）
蔣雅文 零皺紋、零老態。
零皺紋、零老態。（圖片來源：IG@yawen_j）

網民大讚唔識老：41歲都靚過COLLAR

網民都紛紛留言大讚女神凍齡有術：「你的40同我見到的40很不一樣」、「我以為呢張係07年嘅相」、「明明仲keep得好好，個樣一啲都冇變過，究竟食開咩牌子防腐劑」、「看了十幾年還是漂亮」等。有網民更指41歲的蔣雅文外貌完勝女團COLLAR成員：「41歲蔣雅文X打COLLAR」、「佢已經唔可以同港女比，係直接X打台妹」、「佢一路都好正， 仲要係真文青」等。

蔣雅文 獲網民封為「文青女神」。
獲網民封為「文青女神」。（圖片來源：IG@yawen_j）
蔣雅文 Mandy凍齡有法，外表越來越後生。
Mandy凍齡有法，外表越來越後生。（圖片來源：IG@yawen_j）

「3T」組合出道 遠嫁台灣退出娛圈

「旋轉樂園是你眼眸，凝望你開心似龍捲風」是當年由蔣雅文（Mandy）、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成的3T所主唱的《旋轉樂園》，可謂十分洗腦，之不過三人最後各自發展。其後亦與李逸朗以「Don&Mandy」情侶檔出歌，曾經推出《我蠢我認》、《懶醒》等歌曲。不過身為「文青女神」的Mandy在2014年嫁去台灣，在台灣先後與其他人合資開設咖啡店及服飾店「Little Secret」、服飾品牌 「Kōgōsei」（心地日常）、「Ferment Store」、「心地製冰室」等。

蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
年前Mandy返港出席活動，隨後就相約好姐妹Yumiko、Yumiko老公梁學儲（Andy）、吳浩康（Deep）等一眾好友打邊爐相聚。（圖片來源：IG@yawen_j）
蔣雅文
（圖片來源：MV截圖）

與台灣老公7年婚姻斬纜

Mandy為了老公朱經雄（淺野經雄）遠嫁台灣，雖然二人有過一段7年的婚姻，但最後在2021年宣佈離婚。當時蔣雅文為了紀念回復單身，特地到台中獨自拍攝的單人婚紗照，並留言交代了自己離開台北後的新生活。

蔣雅文 Mandy獨自到台中拍攝了這輯婚紗照，為重回單身的身份留個紀念。
Mandy獨自到台中拍攝了這輯婚紗照，為回復單身留個紀念。（圖片來源：IG@yawen_j）
蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
蔣雅文以前不時放閃。（圖片來源：IG@yawen_j）
蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
更不時情侶裝拍拖。（圖片來源：IG@yawen_j）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@yawen_j、MV截圖

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