41歲蔣雅文氣質近照驚艷網民 網民大讚唔識老：以為呢張係07年嘅相
41歲蔣雅文氣質近照零老態
蔣雅文（Mandy）移居台灣後一直活躍於社交平台，雖然已經淡出娛樂圈，但依然坐擁20萬粉絲。早前剛慶祝完41歲生日的Mandy，就在IG上載用舊相機所拍攝的自拍照，自拍照中的Mandy以一頭及肩短髮加淡妝示人，零皺紋之餘又毫無老態，五官輪廓深刻，仙氣十足。Mandy在IG留言指：
藉此紀念一夜長大 #酒精使人美麗 用2007年的ccd（離港前一年買的相機）拍攝2023的現在（居台十五年後）
網民大讚唔識老：41歲都靚過COLLAR
網民都紛紛留言大讚女神凍齡有術：「你的40同我見到的40很不一樣」、「我以為呢張係07年嘅相」、「明明仲keep得好好，個樣一啲都冇變過，究竟食開咩牌子防腐劑」、「看了十幾年還是漂亮」等。有網民更指41歲的蔣雅文外貌完勝女團COLLAR成員：「41歲蔣雅文X打COLLAR」、「佢已經唔可以同港女比，係直接X打台妹」、「佢一路都好正， 仲要係真文青」等。
「3T」組合出道 遠嫁台灣退出娛圈
「旋轉樂園是你眼眸，凝望你開心似龍捲風」是當年由蔣雅文（Mandy）、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成的3T所主唱的《旋轉樂園》，可謂十分洗腦，之不過三人最後各自發展。其後亦與李逸朗以「Don&Mandy」情侶檔出歌，曾經推出《我蠢我認》、《懶醒》等歌曲。不過身為「文青女神」的Mandy在2014年嫁去台灣，在台灣先後與其他人合資開設咖啡店及服飾店「Little Secret」、服飾品牌 「Kōgōsei」（心地日常）、「Ferment Store」、「心地製冰室」等。
與台灣老公7年婚姻斬纜
Mandy為了老公朱經雄（淺野經雄）遠嫁台灣，雖然二人有過一段7年的婚姻，但最後在2021年宣佈離婚。當時蔣雅文為了紀念回復單身，特地到台中獨自拍攝的單人婚紗照，並留言交代了自己離開台北後的新生活。
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