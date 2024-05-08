41歲凍齡女神蔣雅文驚現嚴重脫髮危機全為一原因 考慮直接剃光頭

現年41歲的前女團3T成員蔣雅文，已移居台灣生活10年，儘管她已經淡出香港的娛樂圈，但仍經常在社交媒體上與粉絲分享她的生活點滴。近日，她在IG上透露自己遇到了嚴重的脫髮問題，甚至考慮剃光頭來應對這一困擾！

