41歲凍齡女神蔣雅文驚現嚴重脫髮危機全為一原因 考慮直接剃光頭
蔣雅文的脫髮困擾
蔣雅文在社交媒體上公開了自己的脫髮情況，她拍攝了一段視頻，展示出在她洗頭後，浴缸中留下大量頭髮，透露自己正面臨壓力性脫髮的問題：「最近在忙著危機處理，腦袋超載，無暇照顧自己儀容，每天邋邋遢遢。而且老毛病又犯了…最近的壓力性脫髮已經嚴重到，過去我大概一星期清理一次的浴缸去水位，最近每兩天水就被堵住，伸手一撈那些掉髮都是扎扎實實的一大陀。」
蔣雅文考慮直接剃光頭
蔣雅文表示這並不是她第一次遇到脫髮問題，原來之前因為疫情導致生意受挫時，她也有過類似經歷，而這次則是因為地震頻發，她說：「事情如果還沒能結束，我都在考慮要不要直接剃光頭算了。」
地震對蔣雅文生活的影響
自從2021年離婚後，蔣雅文結束了在台北的生意，選擇搬到花蓮生活。台灣近期發生了多次地震，蔣雅文居住的花蓮也受到了影響。她在社交媒體上分享了地震發生時，她家中牆壁出現了裂縫，她形容自己的家「像茶葉蛋」，地震的頻繁發生甚至影響到了她的睡眠。她透露，即使是花蓮當地人也表示從未遇過如此頻繁的地震，儘管房屋的主結構未受到重大影響，但後續的修葺工作可能需要花費不少時間。
蔣雅文02年以歌手身份出道
蔣雅文於2002年出道，與鄭希怡（Yumiko）、劉思惠（Maggie）組成非正式的女子組合3T，同年推出大碟《少女蝶》，又與李逸朗以「Don&Mandy」情侶檔出歌，曾經推出《我蠢我認》、《懶醒》等歌曲。此外，她還參演不少電影和電視劇，直至2008年離開香港，淡出娛樂圈。
創業遇疫情曾受挫折
蔣雅文2008移居台灣生活，她展開了設計事業，後創立自家品牌，開設咖啡店及服飾店等。她表示疫情影響下生意受創，戶口曾只剩數萬元，不過反而令心態變得豁達。現時業績已回復，因父母為店舖事務操勞影響健康，決定結束台北店，仍與家人經營位於花蓮的甜品店。
宣布結束七年婚姻
蔣雅文於2014年與台灣設計師朱經雄結婚，直到2021年4月再社交平台貼上一張婚紗獨照，宣布與前夫結束七年婚姻。她表示一切都很平淡，沒有狗血的劇情，感恩二人互相尊重，互相給予祝福。
退居幕後任劇照師
除了創業以外，熱愛攝影的蔣雅文，近年還積極鑽研，並轉型擔任劇照師，早前更分享工作時不小心被相機撞到的受傷照。她近期操刀拍下了不少廣東歌的劇照，如林家謙《怪我只敢做好人》、陳卓賢《再見寧靜海》等等。
體重突破60公斤仍自信
日前迎來41歲生日，她在IG分享送給自己的生日禮物是一張回香港的機票，把工作也推掉讓自己輕鬆幾天。她到了西貢度假，更罕有地分享了幾張泳照，貼文中直言體重突破60公斤，但外表和身材還是讓網民驚嘆她一點也不像過了40歲的凍齡術。
分享移民經歷
有網民曾詢問她移民台灣的建議，她表示很視乎個人性格，她遇過在台灣但過得不開心的香港人，也有遇過生活得知足快樂的香港人，還把移民比喻作談戀愛，即使開始覺得條件不錯，也要夾得來才能長久發展，很多問題也是相處一會才會出現。