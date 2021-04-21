蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
文：東方新地｜圖：蔣雅文IG、新傳媒圖片、電視截圖
蔣雅文 拍單人婚照留紀念
蔣雅文在帖文中交代了自己離開台北後的新生活，事實上Mandy與前夫朱經雄（社長）在社交網上早已有一段時間沒有互動，相信她與前夫是由去年分開的。蔣雅文留言表示：
「去年決定把心地台北店收了
先去燙了一頭捲髮
再獨自到台中拍攝了婚紗照
不為別的 只想為這個身份留個紀念
其後訂了回花蓮的車票
也開始了新的生活」
「這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版
現正忙著上課考試寫作業
如果能成功考上保育解說員資格
這個夏天將會在大海上渡過」
「為什麼選擇現在才來說明
的確是花了點心力整頓自己
歸零後需要時間重新找到定位
現在的我希望能活得更坦然自若
迴避了許久的話題
也是時候親自作個總結」
「但沒太多需要交代的
現階段的日子過得很踏實快樂」
「如果是擔心豆花的朋友
雖然大家能見面的機會少了
但牠依舊被主人疼愛著」
「至於跟前夫的關係
我們沒有過多灑狗血的劇情
感恩能互相尊重選擇的權利」
「就互相給予祝福
祝福我們都能遇到對的人
以上☺︎」
蔣雅文《公子會》爆老公求婚經歷：佢喺我全身XX時跪低
現年38歲的蔣雅文（Mandy）和妹妹蔣雅詩前年曾合體推出攝影遊記《花飛》，當時二人曾上商台節目《公子會》宣傳，貴為「文青女神」的Mandy當時被問到同老公朱經雄嘅相識經過，佢話朱經雄同佢講嘅開場白係「我在學校是讀哲學系。」Mandy說：「哲學系對我嚟講，就係你完全聽唔明佢講咩嗰種男仔，而且佢又要好proud of自己讀哲學系呢樣嘢。傾唔夠兩句就想帶出呢個經歷。」所以第一印象係覺得對方「好作狀」，之後對方更約她到誠品書店見面，又指明要她走到文學區找他，但時間耐了認識多了，卻被對方的「老派」和內在的「老靈魂」吸引住。
試探求婚方法
講到求婚，Mandy話更大爆老公當年向她求婚的經歷﹐朱經雄曾試探過Mandy對在馬拉松比賽終點求婚的看法，但Mandy不喜歡在眾人前去發生這件人生大事，所以斷然反對。因為馬拉松求婚被ban了，朱經雄居然諗到喺私人地方 — 浴室求婚，Mandy話：「我好怕黑，佢成日趁我喺浴室沖涼時熄燈整蠱我，咁嗰次佢又想熄我燈，熄咗之後我喺入面鬧啦，喺我講緊啲最粗俗嘅台語嘅時候，佢突然間打開門，喺我全身赤 裸，洗濕晒個頭，成身都係泡沫嘅時候，佢喺我面前跪低！咁我就話『你閂返度門先啦！』但佢就撳住度門講『你應承咗先啦！』嚟威脅我喎。」
Mandy續說︰「雖然佢個樣佢啲眼神好誠懇嘅，佢仲有少少淚光，佢話『你可唔可以嫁畀我？你願唔願意以後同我一齊生活』但係一隻手又用好粗魯嘅行徑推住度門，唔畀我拉埋喎，你要想像一下我全身冇著衫嘅情況之下，我話『你出返去先啦，我陣間先同你傾好冇？』佢話『唔得，你依家就要俾個答覆我』我話『是但啦，是但啦，你畀我沖埋個涼先啦』。」結果，呢位文青女神喺呢個場面下Say Yes！
3T各自發展
蔣雅文、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）所組成的3T不但曾在多個公開場合演出，隨後亦曾推出過唱片《少女蝶》，但可惜3T最後各自發展，只有Yumiko繼續留在娛樂圈，而Mandy和Maggie則淡出樂壇，Mandy更嫁到去台灣，打理自家品牌生意。