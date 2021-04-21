蔣雅文

蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜

東方新地 - 娛聞

「旋轉樂園是你眼眸，凝望你開心似龍捲風」是當年由蔣雅文（Mandy）、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成的3T所主唱的《旋轉樂園》，可謂十分洗腦，之不過三人最後各自發展，身為「文青女神」的Mandy在2014年嫁去台灣，與夫合力在當地打理自家品牌生意，今日Mandy突然在社交網上載了一張單人婚紗背影照，宣布結束7年婚姻，展開新的生活。

文：東方新地｜圖：蔣雅文IG、新傳媒圖片、電視截圖

蔣雅文 拍單人婚照留紀念

蔣雅文在帖文中交代了自己離開台北後的新生活，事實上Mandy與前夫朱經雄（社長）在社交網上早已有一段時間沒有互動，相信她與前夫是由去年分開的。蔣雅文留言表示：

「去年決定把心地台北店收了
先去燙了一頭捲髮
再獨自到台中拍攝了婚紗照
不為別的 只想為這個身份留個紀念
其後訂了回花蓮的車票
也開始了新的生活」

Mandy獨自到台中拍攝了這輯婚紗照，為重回單身的身份留個紀念。
Mandy獨自到台中拍攝了這輯婚紗照，為回復單身留個紀念。

「這段時間經歷了搬家、回港辦攝影展、報考解說員志工、攝影集出版
現正忙著上課考試寫作業
如果能成功考上保育解說員資格
這個夏天將會在大海上渡過」

「為什麼選擇現在才來說明
的確是花了點心力整頓自己

歸零後需要時間重新找到定位
現在的我希望能活得更坦然自若
迴避了許久的話題
也是時候親自作個總結」

Mandy透露如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。
Mandy透露如果能成功考上保育解說員資格，這個夏天將會在大海上渡過。

「但沒太多需要交代的
現階段的日子過得很踏實快樂」

「如果是擔心豆花的朋友
雖然大家能見面的機會少了
但牠依舊被主人疼愛著」

「至於跟前夫的關係
我們沒有過多灑狗血的劇情
感恩能互相尊重選擇的權利」

「就互相給予祝福
祝福我們都能遇到對的人

以上☺︎」

近日Mandy出po時都只貼單人照，她表示和前夫現在是互相給予祝福的關係。
近日Mandy出po時都只貼單人照，她表示和前夫現在是互相給予祝福的關係。

蔣雅文《公子會》爆老公求婚經歷：佢喺我全身XX時跪低

現年38歲的蔣雅文（Mandy）和妹妹蔣雅詩前年曾合體推出攝影遊記《花飛》，當時二人曾上商台節目《公子會》宣傳，貴為「文青女神」的Mandy當時被問到同老公朱經雄嘅相識經過，佢話朱經雄同佢講嘅開場白係「我在學校是讀哲學系。」Mandy說：「哲學系對我嚟講，就係你完全聽唔明佢講咩嗰種男仔，而且佢又要好proud of自己讀哲學系呢樣嘢。傾唔夠兩句就想帶出呢個經歷。」所以第一印象係覺得對方「好作狀」，之後對方更約她到誠品書店見面，又指明要她走到文學區找他，但時間耐了認識多了，卻被對方的「老派」和內在的「老靈魂」吸引住。

蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
蔣雅文以前不時放閃。
蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜
更不時情侶裝拍拖。

試探求婚方法

講到求婚，Mandy話更大爆老公當年向她求婚的經歷﹐朱經雄曾試探過Mandy對在馬拉松比賽終點求婚的看法，但Mandy不喜歡在眾人前去發生這件人生大事，所以斷然反對。因為馬拉松求婚被ban了，朱經雄居然諗到喺私人地方 — 浴室求婚，Mandy話：「我好怕黑，佢成日趁我喺浴室沖涼時熄燈整蠱我，咁嗰次佢又想熄我燈，熄咗之後我喺入面鬧啦，喺我講緊啲最粗俗嘅台語嘅時候，佢突然間打開門，喺我全身赤 裸，洗濕晒個頭，成身都係泡沫嘅時候，佢喺我面前跪低！咁我就話『你閂返度門先啦！』但佢就撳住度門講『你應承咗先啦！』嚟威脅我喎。」

最後真正的求婚竟然是發生在浴室，令Mandy大呼「我寧願佢喺馬拉松終點求婚！」
最後真正的求婚竟然是發生在浴室，令Mandy大呼：「我寧願佢喺馬拉松終點求婚！」

蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜

Mandy續說︰「雖然佢個樣佢啲眼神好誠懇嘅，佢仲有少少淚光，佢話『你可唔可以嫁畀我？你願唔願意以後同我一齊生活』但係一隻手又用好粗魯嘅行徑推住度門，唔畀我拉埋喎，你要想像一下我全身冇著衫嘅情況之下，我話『你出返去先啦，我陣間先同你傾好冇？』佢話『唔得，你依家就要俾個答覆我』我話『是但啦，是但啦，你畀我沖埋個涼先啦』。」結果，呢位文青女神喺呢個場面下Say Yes！

蔣雅文突貼婚紗背影照宣布離婚 與台灣老公7年婚姻斬纜

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Mandy同妹妹合體推出攝影遊記《花飛》喺書展期間推出，二人去咗商台多個節目做宣傳，Mandy喺IG話：「真心覺得我地兩姐妹上節目好嘈。」

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3T各自發展

蔣雅文、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）所組成的3T不但曾在多個公開場合演出，隨後亦曾推出過唱片《少女蝶》，但可惜3T最後各自發展，只有Yumiko繼續留在娛樂圈，而Mandy和Maggie則淡出樂壇，Mandy更嫁到去台灣，打理自家品牌生意。

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蔣雅文、鄭希怡相約敍舊

年前Mandy返港出席活動，隨後就相約好姐妹Yumiko、Yumiko老公梁學儲（Andy）、吳浩康（Deep）等一眾好友打邊爐相聚，Yumiko還留言表示：「I miss u……. Mandy」

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當年，Mandy與李逸朗（Don）所合唱的歌曲，有很多都很好聽，而且在年也十分火紅！

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