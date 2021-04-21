「旋轉樂園是你眼眸，凝望你開心似龍捲風」是當年由蔣雅文（Mandy）、鄭希怡（Yumiko）和劉思惠（Maggie）組成的3T所主唱的《旋轉樂園》，可謂十分洗腦，之不過三人最後各自發展，身為「文青女神」的Mandy在2014年嫁去台灣，與夫合力在當地打理自家品牌生意，今日Mandy突然在社交網上載了一張單人婚紗背影照，宣布結束7年婚姻，展開新的生活。

文：東方新地｜圖：蔣雅文IG、新傳媒圖片、電視截圖